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В Херсонской области откроют новые пункты приема документов на гражданство - РИА Новости, 21.06.2022
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В Херсонской области откроют новые пункты приема документов на гражданство
В Херсонской области откроют новые пункты приема документов на гражданство - РИА Новости, 21.06.2022
В Херсонской области откроют новые пункты приема документов на гражданство
Число пунктов приема документов на российское гражданство в Херсонской области увеличат, десяти будет недостаточно, сообщил глава военно-гражданской... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:59
2022-06-21T12:27
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
в мире
россия
владимир сальдо
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Число пунктов приема документов на российское гражданство в Херсонской области увеличат, десяти будет недостаточно, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо."Процесс идет очень хорошо. Люди с радостью и вдохновением это делают. Молодые и более старшие. Разных возрастов приходят с детьми, сдают документы и ждут оформления гражданства и получения паспорта. Мы уже видим, что административных центров по оформлению российского гражданства нужно больше", - сказал журналистам Сальдо. По его словам, уже очевидно, что планируемых к открытию десяти пунктов приема документов, будет мало. На сегодня в области работает два отделения по приему документов. "Нужно больше… Поэтому ожидаем помощи. Нужно увеличивать количество специалистов, принимающих документы. Обучаем местных, которые тоже подключатся к этой работе. И, очевидно, количество мест, где можно сдать документы на гражданство Российской Федерации будет увеличиваться", - подчеркнул Сальдо.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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херсонская область , украина, в мире, россия, владимир сальдо, ситуация в днр и лнр
11:59 21.06.2022 (обновлено: 12:27 21.06.2022)
 
В Херсонской области откроют новые пункты приема документов на гражданство

Херсонский глава Сальдо: десяти пунктов приема документов на гражданство оказалось мало

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Херсон
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Число пунктов приема документов на российское гражданство в Херсонской области увеличат, десяти будет недостаточно, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.
"Процесс идет очень хорошо. Люди с радостью и вдохновением это делают. Молодые и более старшие. Разных возрастов приходят с детьми, сдают документы и ждут оформления гражданства и получения паспорта. Мы уже видим, что административных центров по оформлению российского гражданства нужно больше", - сказал журналистам Сальдо.
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По его словам, уже очевидно, что планируемых к открытию десяти пунктов приема документов, будет мало. На сегодня в области работает два отделения по приему документов. "Нужно больше… Поэтому ожидаем помощи. Нужно увеличивать количество специалистов, принимающих документы. Обучаем местных, которые тоже подключатся к этой работе. И, очевидно, количество мест, где можно сдать документы на гражданство Российской Федерации будет увеличиваться", - подчеркнул Сальдо.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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