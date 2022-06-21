https://ria.ru/20220621/khabek-1797154920.html

Экономическая ситуация в ФРГ может стать хуже, чем в пандемию, заявил Хабек

Экономическая ситуация в ФРГ может стать хуже, чем в пандемию, заявил Хабек - РИА Новости, 21.06.2022

Экономическая ситуация в ФРГ может стать хуже, чем в пандемию, заявил Хабек

Министр экономики и климата, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек не исключил, что экономическая ситуация в стране в связи с изменениями в энергетическом секторе может РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T20:01

2022-06-21T20:01

2022-06-21T20:41

цены на нефть

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БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Министр экономики и климата, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек не исключил, что экономическая ситуация в стране в связи с изменениями в энергетическом секторе может стать "хуже, чем в пандемию COVID".Выступая на ежегодном съезде ассоциации германской промышленности BDI во вторник, Хабек рассказал об "амбициозном плане", который предусматривает возвращение угольных ТЭЦ в случае энергетического кризиса."Конечно, нет никаких гарантий, что он состоится. Есть только высокое давление - работать над ним, чтобы он состоялся. Если он состоится, то газохранилища зимой будут полны... Это дает нам некоторую надежду, что мы выдержим... Но этого еще не достигнуто, и газохранилища наполнены почти на 60%. Если мы придем к зиме с наполовину наполненными хранилищами, и газовый кран будет перекрыт, мы говорим о тяжелом экономическом кризисе, который затронет Германию", - сказал министр, добавив, что речь идет "об экономической и политической ситуации хуже, чем в пандемию COVID".По словам Хабека, речь идет не о том, что отдельные газоёмкие производства будут отключены от поставок "на неделю", поскольку "с этим мы справимся". Министр указан на "сценарий, который, возможно, будет длиться месяцы", и в этом случае "предприятия просто исчезнут"."Таким образом, перед нами стоит много задач, и нам многое предстоит сделать. Плюс состоит в том, что мы подготовились. И мы работаем по плану, который, я бы сказал, ежедневно улучшается. И это связано с тем, что многие предприятия, объединения в рамках BDI помогают сделать этот план лучше", - заявил Хабек.Министр назвал также несколько первоочередных пунктов повестки на ближайшее время - это борьба с инфляцией, которая вызвана, по словам Хабека, исключительно ростом цен на энергоносители, диверсификация и привлечение новых поставщиков в энергетический сектор, реформа управленческих и административных процессов."Если для строительства ветряной турбины нужно 6-8 лет, то к 2030 году я увижу только те ветряные турбины в стране, строительство которых инициировано сегодня. Но их нет", - привел министр пример о необходимости снятия бюрократических барьеров в сфере возобновляемой энергетики.

https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html

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цены на нефть