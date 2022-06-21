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Участник "Голоса" Леван Кбилашвили умер в 31 год

Участник "Голоса" Леван Кбилашвили умер в 31 год - РИА Новости, 22.06.2022

Участник "Голоса" Леван Кбилашвили умер в 31 год

Умер певец Леван Кбилашвили, принимавший участие в шоу "Голос", ему был 31 год. Об этом РИА Новости сообщила Любовь Успенская. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-21T21:29

2022-06-21T21:29

2022-06-22T09:24

шоубиз

константин меладзе

любовь успенская

"голос"

россия

грузия

происшествия

тбилиси

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Умер певец Леван Кбилашвили, принимавший участие в шоу "Голос", ему был 31 год. Об этом РИА Новости сообщила Любовь Успенская."Да, правда, умер. Мы еще не знаем причины. Он мне вчера присылал видео с концерта, я и подумать не могла, что сегодня такое случится", — сказала она.Причина смерти не уточняется.Кбилашвили родился 12 июня 1991 года в Тбилиси. Он участвовал в седьмом сезоне "Голос" на Первом канале. Его музыкальным наставником был композитор и продюсер Константин Меладзе. После проекта артист строил сольную карьеру, выступал с Успенской.

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Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

константин меладзе, любовь успенская, "голос", россия, грузия, происшествия, тбилиси