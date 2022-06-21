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Участник "Голоса" Леван Кбилашвили умер в 31 год - РИА Новости, 22.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220621/kbilashvili-1797166540.html
Участник "Голоса" Леван Кбилашвили умер в 31 год
Участник "Голоса" Леван Кбилашвили умер в 31 год - РИА Новости, 22.06.2022
Участник "Голоса" Леван Кбилашвили умер в 31 год
Умер певец Леван Кбилашвили, принимавший участие в шоу "Голос", ему был 31 год. Об этом РИА Новости сообщила Любовь Успенская. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-21T21:29
2022-06-22T09:24
шоубиз
константин меладзе
любовь успенская
"голос"
россия
грузия
происшествия
тбилиси
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Умер певец Леван Кбилашвили, принимавший участие в шоу "Голос", ему был 31 год. Об этом РИА Новости сообщила Любовь Успенская."Да, правда, умер. Мы еще не знаем причины. Он мне вчера присылал видео с концерта, я и подумать не могла, что сегодня такое случится", — сказала она.Причина смерти не уточняется.Кбилашвили родился 12 июня 1991 года в Тбилиси. Он участвовал в седьмом сезоне "Голос" на Первом канале. Его музыкальным наставником был композитор и продюсер Константин Меладзе. После проекта артист строил сольную карьеру, выступал с Успенской.
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константин меладзе, любовь успенская, "голос", россия, грузия, происшествия, тбилиси
21:29 21.06.2022 (обновлено: 09:24 22.06.2022)
 
Участник "Голоса" Леван Кбилашвили умер в 31 год

Участник "Голоса" грузинский певец Леван Кбилашвили умер в 31 год

© Фото : аккаунт Левана Кбилашвили в соцсетиПевец Леван Кбилашвили
Певец Леван Кбилашвили - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Фото : аккаунт Левана Кбилашвили в соцсети
Певец Леван Кбилашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Умер певец Леван Кбилашвили, принимавший участие в шоу "Голос", ему был 31 год. Об этом РИА Новости сообщила Любовь Успенская.
"Да, правда, умер. Мы еще не знаем причины. Он мне вчера присылал видео с концерта, я и подумать не могла, что сегодня такое случится", — сказала она.
Причина смерти не уточняется.
Кбилашвили родился 12 июня 1991 года в Тбилиси. Он участвовал в седьмом сезоне "Голос" на Первом канале. Его музыкальным наставником был композитор и продюсер Константин Меладзе. После проекта артист строил сольную карьеру, выступал с Успенской.
 
ШоубизКонстантин МеладзеЛюбовь Успенская"Голос"РоссияГрузияПроисшествияТбилиси
 
 
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