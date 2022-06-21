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Белый дом заявил, что потрясен предположением о грозящей наемникам казни
Белый дом заявил, что потрясен предположением о грозящей наемникам казни - РИА Новости, 22.06.2022
Белый дом заявил, что потрясен предположением о грозящей наемникам казни
В Белом доме потрясены предположением пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который допустил возможность смертной казни для американских наемников, РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-21T21:45
2022-06-21T21:45
2022-06-22T09:09
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ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. В Белом доме потрясены предположением пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который допустил возможность смертной казни для американских наемников, плененных на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби на брифинге в Белом доме."Во-первых, мы все еще пытаемся узнать больше об этих двух лицах. Во-вторых, ужасает то, что публичный чиновник в России может хотя бы допустить возможность смертной казни американских граждан, которые были на Украине", — сообщил он.Ранее в интервью американскому телеканалу MSNBC Песков назвал плененных на Украине американцев "солдатами удачи", участвовавшими в нападениях на российских военных, и дал понять, что они не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции. Позднее, отвечая на вопросы журналистов, он не исключил вынесение им смертного приговора и подчеркнул, что Кремль не вправе вмешиваться в будущее решение суда.Ранее сообщалось, что в боях под Харьковом российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн.
https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html
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в мире, джон кирби, россия, украина, сша, ситуация в днр и лнр
21:45 21.06.2022 (обновлено: 09:09 22.06.2022)
Белый дом заявил, что потрясен предположением о грозящей наемникам казни
Член СНБ Кирби: Белый дом потрясен словами Пескова о возможной казни наемников из США