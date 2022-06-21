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Взятие Азова. 1637 год
Взятие Азова. 1637 год - РИА Новости, 21.06.2022
Взятие Азова. 1637 год
Взятие 18 июня 1637 года и оборона Азова донскими и запорожскими казаками в 1637–1642 гг. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:19
2022-06-21T14:19
2022-06-21T14:34
российское казачество
азов
россия
российское казачество
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Взятие 18 июня 1637 года и оборона Азова донскими и запорожскими казаками в 1637–1642 гг.18 июня 1637 года отряд донских и запорожских казаков сумел овладеть мощной турецкой крепостью Азов, закрывавшей казакам выход в море. Этот успех был во многом связан с отвлечением сил турок на войну с Персией. После ее завершения Турция попыталась в 1641 году отбить Азов. Но казачий гарнизон крепости выдержал трехмесячную осаду турецкого войска и мужественно отразил 24 приступа. Потеряв под Азовом 20 тыс. человек, турки 26 сентября 1641 года сняли осаду.Отстоявшие крепость казаки просили царя Михаила Федоровича прислать им подмогу и принять Азов в состав России. "Мы наги, босы и голодны, – писали защитники крепости, –запасов пороха и свинца нет, от этого многие казаки хотят идти врозь, а многие переранены".Владея Азовом, Москва получала выход в Азовское море, могла угрожать Крымскому ханству и сдерживать его набеги на русские земли. Но подобный шаг вел к конфликту с Турцией. Для успешной войны с ней Россия не имела тогда достаточных сил.Созванный специально по вопросу об Азове Земский собор (1642) отметил, что война также ухудшит тяжелое положение сословий. В результате царь Михаил Федорович повелел казакам покинуть Азов, что они и сделали, предварительно разрушив крепость.Так казаки сломали на долгие годы планы турков двинуться вглубь Руси.
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азов, россия, российское казачество
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Взятие 18 июня 1637 года и оборона Азова донскими и запорожскими казаками в 1637–1642 гг.
18 июня 1637 года отряд донских и запорожских казаков сумел овладеть мощной турецкой крепостью Азов, закрывавшей казакам выход в море. Этот успех был во многом связан с отвлечением сил турок на войну с Персией. После ее завершения Турция попыталась в 1641 году отбить Азов. Но казачий гарнизон крепости выдержал трехмесячную осаду турецкого войска и мужественно отразил 24 приступа. Потеряв под Азовом 20 тыс. человек, турки 26 сентября 1641 года сняли осаду.
Отстоявшие крепость казаки просили царя Михаила Федоровича прислать им подмогу и принять Азов в состав России. "Мы наги, босы и голодны, – писали защитники крепости, –запасов пороха и свинца нет, от этого многие казаки хотят идти врозь, а многие переранены".
Владея Азовом, Москва получала выход в Азовское море, могла угрожать Крымскому ханству и сдерживать его набеги на русские земли. Но подобный шаг вел к конфликту с Турцией. Для успешной войны с ней Россия не имела тогда достаточных сил.
Созванный специально по вопросу об Азове Земский собор (1642) отметил, что война также ухудшит тяжелое положение сословий. В результате царь Михаил Федорович повелел казакам покинуть Азов, что они и сделали, предварительно разрушив крепость.
Так казаки сломали на долгие годы планы турков двинуться вглубь Руси.