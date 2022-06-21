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СМИ: страны ЕС намерены предоставить Украине статус кандидата на вступление
СМИ: страны ЕС намерены предоставить Украине статус кандидата на вступление - РИА Новости, 21.06.2022
СМИ: страны ЕС намерены предоставить Украине статус кандидата на вступление
Страны Европейского союза намерены официально предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС на этой неделе, на встрече в понедельник никто не... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T01:54
2022-06-21T01:54
2022-06-21T01:54
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виктор орбан
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Страны Европейского союза намерены официально предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС на этой неделе, на встрече в понедельник никто не выступил против этого решения, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.В пятницу Еврокомиссия рекомендовала дать Украине и Молдавии статус кандидата на присоединение к Евросоюзу с пониманием того, что этим странам необходимо предпринимать определенные шаги, реформы. Официальное решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.Как отмечает агентство, в ЕС предлагаемые формулировки по решению о предоставлении Украине статуса кандидата еще ожидается представить в письменном виде.Сообщается также, что премьер Венгрии Виктор Орбан попросил дать статус кандидата и Боснии и Герцеговине, но источники Блумберг отметили, что это считается "проблематичным".
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html
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в мире, виктор орбан, украина, молдавия, грузия, евросоюз, еврокомиссия, венгрия, москва
СМИ: страны ЕС намерены предоставить Украине статус кандидата на вступление
Блумберг: страны ЕС намерены предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз