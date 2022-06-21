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Минобороны восстановило вещание российских каналов в Херсонской области
Минобороны восстановило вещание российских каналов в Херсонской области - РИА Новости, 21.06.2022
Минобороны восстановило вещание российских каналов в Херсонской области
Российские военные связисты подключили и перенастроили вещание российских телеканалов на последней из семи телевышек в Херсонской области, сообщили журналистам... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T05:08
2022-06-21T05:08
2022-06-21T05:08
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские военные связисты подключили и перенастроили вещание российских телеканалов на последней из семи телевышек в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Отмечается, что подключение седьмой вышки позволило охватить вещательной сетью всю область и транслировать 24 российских телеканала по всей ее территории. Теперь около миллиона жителей области могут смотреть Первый канал, "Россию", НТВ, РЕН-ТВ, Пятый канал, ОТР, ТВЦ, СТС, "Звезду", "Мир" и другие российские каналы, подчеркнули в Минобороны."Сегодня у нас завершающий этап перенастройки спутниковых антенн на спутники российского телевещания. В Херсонской области нами было перенастроено семь объектов. Вся Херсонская область может смотреть российские телеканалы в количестве 24 совершенно бесплатно", — приводит Минобороны слова связиста ВС РФ Андрея.Впервые вещание российских телевизионных каналов было возобновлено в городе Херсоне и на незначительной части области около двух месяцев назад.
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Минобороны восстановило вещание российских каналов в Херсонской области
Минобороны: вещание российских каналов в Херсонской области полностью восстановлено