https://ria.ru/20220621/kaliningrad-1797131795.html

Патрушев доложит Путину об итогах поездки в Калининградскую область

Патрушев доложит Путину об итогах поездки в Калининградскую область - РИА Новости, 21.06.2022

Патрушев доложит Путину об итогах поездки в Калининградскую область

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах рабочей поездки в Калининградскую область, затронет вопросы,... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T18:35

2022-06-21T18:35

2022-06-21T18:35

александр гуцан

калининградская область

россия

николай патрушев

политика

владимир путин

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КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах рабочей поездки в Калининградскую область, затронет вопросы, рассмотренные на совещании по обеспечению нацбезопасности на Северо-Западе РоссииКак сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата российского Совбеза Евгений Аношин, в докладе в том числе будут затронуты вопросы, рассмотренные на совещании. "Патрушев представит совместный доклад с полномочным представителем президента РФ в округе Александром Гуцаном", - добавил он.На прошедшем во вторник совещании обсуждалась в том числе транспортная блокада Калининградской области со стороны Литвы, ситуация на приграничных территориях, а также еще ряд вопросов национальной безопасности Северо-Западного федерального округа.

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россия

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Владимир Лаврентьев

александр гуцан, калининградская область, россия, николай патрушев, политика, владимир путин