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Патрушев доложит Путину об итогах поездки в Калининградскую область - РИА Новости, 21.06.2022
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Патрушев доложит Путину об итогах поездки в Калининградскую область
Патрушев доложит Путину об итогах поездки в Калининградскую область - РИА Новости, 21.06.2022
Патрушев доложит Путину об итогах поездки в Калининградскую область
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах рабочей поездки в Калининградскую область, затронет вопросы,... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T18:35
2022-06-21T18:35
александр гуцан
калининградская область
россия
николай патрушев
политика
владимир путин
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах рабочей поездки в Калининградскую область, затронет вопросы, рассмотренные на совещании по обеспечению нацбезопасности на Северо-Западе РоссииКак сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата российского Совбеза Евгений Аношин, в докладе в том числе будут затронуты вопросы, рассмотренные на совещании. "Патрушев представит совместный доклад с полномочным представителем президента РФ в округе Александром Гуцаном", - добавил он.На прошедшем во вторник совещании обсуждалась в том числе транспортная блокада Калининградской области со стороны Литвы, ситуация на приграничных территориях, а также еще ряд вопросов национальной безопасности Северо-Западного федерального округа.
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александр гуцан, калининградская область, россия, николай патрушев, политика, владимир путин
18:35 21.06.2022
 
Патрушев доложит Путину об итогах поездки в Калининградскую область

Секретарь Совбеза Патрушев доложит Путину об итогах поездки в Калининградскую область

© Sputnik / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах рабочей поездки в Калининградскую область, затронет вопросы, рассмотренные на совещании по обеспечению нацбезопасности на Северо-Западе России
Как сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата российского Совбеза Евгений Аношин, в докладе в том числе будут затронуты вопросы, рассмотренные на совещании. "Патрушев представит совместный доклад с полномочным представителем президента РФ в округе Александром Гуцаном", - добавил он.
На прошедшем во вторник совещании обсуждалась в том числе транспортная блокада Калининградской области со стороны Литвы, ситуация на приграничных территориях, а также еще ряд вопросов национальной безопасности Северо-Западного федерального округа.
Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
Вчера, 17:04
Литва распространила ограничения на транзит в Калининград на автотранспорт
 
Александр ГуцанКалининградская областьРоссияНиколай ПатрушевПолитикаВладимир Путин
 
 
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