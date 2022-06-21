https://ria.ru/20220621/kaliningrad-1797131795.html
Патрушев доложит Путину об итогах поездки в Калининградскую область
Патрушев доложит Путину об итогах поездки в Калининградскую область - РИА Новости, 21.06.2022
Патрушев доложит Путину об итогах поездки в Калининградскую область
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах рабочей поездки в Калининградскую область, затронет вопросы,... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T18:35
2022-06-21T18:35
2022-06-21T18:35
александр гуцан
калининградская область
россия
николай патрушев
политика
владимир путин
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах рабочей поездки в Калининградскую область, затронет вопросы, рассмотренные на совещании по обеспечению нацбезопасности на Северо-Западе РоссииКак сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата российского Совбеза Евгений Аношин, в докладе в том числе будут затронуты вопросы, рассмотренные на совещании. "Патрушев представит совместный доклад с полномочным представителем президента РФ в округе Александром Гуцаном", - добавил он.На прошедшем во вторник совещании обсуждалась в том числе транспортная блокада Калининградской области со стороны Литвы, ситуация на приграничных территориях, а также еще ряд вопросов национальной безопасности Северо-Западного федерального округа.
https://ria.ru/20220621/tranzit-1797101789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр гуцан, калининградская область, россия, николай патрушев, политика, владимир путин
Патрушев доложит Путину об итогах поездки в Калининградскую область
Секретарь Совбеза Патрушев доложит Путину об итогах поездки в Калининградскую область