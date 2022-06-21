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Ответные меры на ограничение транзита будут разнообразными, заявил Алиханов - РИА Новости, 21.06.2022
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Ответные меры на ограничение транзита будут разнообразными, заявил Алиханов
Ответные меры на ограничение транзита будут разнообразными, заявил Алиханов - РИА Новости, 21.06.2022
Ответные меры на ограничение транзита будут разнообразными, заявил Алиханов
Ответные меры на ограничение Литвой транзита в Калининград могут быть разнообразными, а последствия для экономик Прибалтики существенными, заявил губернатор... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:50
2022-06-21T17:53
экономика
калининградская область
калининград
антон алиханов
литва
россия
евросоюз
мария захарова
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ответные меры на ограничение Литвой транзита в Калининград могут быть разнообразными, а последствия для экономик Прибалтики существенными, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры."Ответные меры могут быть самыми разнообразными, объем последствий для экономик прибалтийских государств может быть существенным, если не сказать системным и системообразующим для целого ряда отраслей", - сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".Губернатор отметил, что калининградские власти уже ведут подготовку мер реагирования на ограничение Литвой транзита."Мы уже по поручению, в том числе сегодня (секретаря Совбеза РФ - ред.) Николая Платоновича Патрушева, ведем подготовку соответствующих мер реагирования вместе с коллегами", - сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".
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экономика, калининградская область, калининград, антон алиханов, литва, россия, евросоюз, мария захарова, маркус эдерер
17:50 21.06.2022 (обновлено: 17:53 21.06.2022)
 
Ответные меры на ограничение транзита будут разнообразными, заявил Алиханов

Алиханов: ответные меры на ограничение транзита в Калининград могут быть разнообразными

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ответные меры на ограничение Литвой транзита в Калининград могут быть разнообразными, а последствия для экономик Прибалтики существенными, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
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"Ответные меры могут быть самыми разнообразными, объем последствий для экономик прибалтийских государств может быть существенным, если не сказать системным и системообразующим для целого ряда отраслей", - сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".
Губернатор отметил, что калининградские власти уже ведут подготовку мер реагирования на ограничение Литвой транзита.
"Мы уже по поручению, в том числе сегодня (секретаря Совбеза РФ - ред.) Николая Платоновича Патрушева, ведем подготовку соответствующих мер реагирования вместе с коллегами", - сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".
 
ЭкономикаКалининградская областьКалининградАнтон АлихановЛитваРоссияЕвросоюзМария ЗахароваМаркус Эдерер
 
 
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