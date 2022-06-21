17:50 21.06.2022 (обновлено: 17:53 21.06.2022)
Ответные меры на ограничение транзита будут разнообразными, заявил Алиханов
Алиханов: ответные меры на ограничение транзита в Калининград могут быть разнообразными
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ответные меры на ограничение Литвой транзита в Калининград могут быть разнообразными, а последствия для экономик Прибалтики существенными, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
"Ответные меры могут быть самыми разнообразными, объем последствий для экономик прибалтийских государств может быть существенным, если не сказать системным и системообразующим для целого ряда отраслей", - сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".
Губернатор отметил, что калининградские власти уже ведут подготовку мер реагирования на ограничение Литвой транзита.
"Мы уже по поручению, в том числе сегодня (секретаря Совбеза РФ - ред.) Николая Платоновича Патрушева, ведем подготовку соответствующих мер реагирования вместе с коллегами", - сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".