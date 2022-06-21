12:59 21.06.2022 (обновлено: 13:28 21.06.2022)
Во Франции испугались реакции России после блокады Литвой Калининграда
Читатели Le Figaro возмутились блокадой Калининграда и призвали Литву отменить ее
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Власти Литвы прекратили транзит части грузов по территории своей страны
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Власти Литвы прекратили транзит части грузов по территории своей страны
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro возмутились поведением Литвы и призвали Вильнюс отменить блокаду Калининграда, пока не поздно.
"Мы должны были выйти из НАТО, как только в него вступила Литва. Теперь уже слишком поздно", — написал roland2.
"Мы должны были выйти из НАТО, как только в него вступила Литва. Теперь уже слишком поздно", — написал roland2.
"Очевидно, что европейским олигархам все равно, подвергают ли они опасности Литву, и они будут обвинять Россию, если та начнет отстаивать свои интересы", — возмутился RB56.
"Это большая глупость литовцев с не выдерживающим никакой критики предлогом", — отметил Rafael.
"Плохая реакция Литвы, крошечной страны, которая думает, что может все, потому что входит в НАТО", — заявил Didie Lagard.
"НАТО просит литовцев спровоцировать Россию", — резюмировал читатель.
"Это большая глупость литовцев с не выдерживающим никакой критики предлогом", — отметил Rafael.
"Плохая реакция Литвы, крошечной страны, которая думает, что может все, потому что входит в НАТО", — заявил Didie Lagard.
"НАТО просит литовцев спровоцировать Россию", — резюмировал читатель.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным. По его словам, эта ситуация требует глубокого анализа, который проведут в течение следующих нескольких дней, после чего будут приняты ответные меры.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право по защите национальных интересов, если ограничения не отменят.