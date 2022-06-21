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Во Франции испугались реакции России после блокады Литвой Калининграда - РИА Новости, 21.06.2022
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Во Франции испугались реакции России после блокады Литвой Калининграда
Во Франции испугались реакции России после блокады Литвой Калининграда - РИА Новости, 21.06.2022
Во Франции испугались реакции России после блокады Литвой Калининграда
Читатели французской газеты Le Figaro возмутились поведением Литвы и призвали Вильнюс отменить блокаду Калининграда, пока не поздно. "Мы должны были выйти из... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:59
2022-06-21T13:28
в мире
россия
евросоюз
литва
калининград
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro возмутились поведением Литвы и призвали Вильнюс отменить блокаду Калининграда, пока не поздно. "Мы должны были выйти из НАТО, как только в него вступила Литва. Теперь уже слишком поздно", — написал roland2. "Очевидно, что европейским олигархам все равно, подвергают ли они опасности Литву, и они будут обвинять Россию, если та начнет отстаивать свои интересы", — возмутился RB56. "Это большая глупость литовцев с не выдерживающим никакой критики предлогом", — отметил Rafael."Плохая реакция Литвы, крошечной страны, которая думает, что может все, потому что входит в НАТО", — заявил Didie Lagard. "НАТО просит литовцев спровоцировать Россию", — резюмировал читатель.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным. По его словам, эта ситуация требует глубокого анализа, который проведут в течение следующих нескольких дней, после чего будут приняты ответные меры.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право по защите национальных интересов, если ограничения не отменят.
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в мире, россия, евросоюз, литва, калининград
12:59 21.06.2022 (обновлено: 13:28 21.06.2022)
 
Во Франции испугались реакции России после блокады Литвой Калининграда

Читатели Le Figaro возмутились блокадой Калининграда и призвали Литву отменить ее

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Власти Литвы прекратили транзит части грузов по территории своей страны
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Власти Литвы прекратили транзит части грузов по территории своей страны - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Власти Литвы прекратили транзит части грузов по территории своей страны
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro возмутились поведением Литвы и призвали Вильнюс отменить блокаду Калининграда, пока не поздно.

"Мы должны были выйти из НАТО, как только в него вступила Литва. Теперь уже слишком поздно", — написал roland2.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
09:39
Опубликован список запрещенных к провозу через Литву в Калининград товаров
"Очевидно, что европейским олигархам все равно, подвергают ли они опасности Литву, и они будут обвинять Россию, если та начнет отстаивать свои интересы", — возмутился RB56.

"Это большая глупость литовцев с не выдерживающим никакой критики предлогом", — отметил Rafael.

"Плохая реакция Литвы, крошечной страны, которая думает, что может все, потому что входит в НАТО", — заявил Didie Lagard.

"НАТО просит литовцев спровоцировать Россию", — резюмировал читатель.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
12:49
Патрушев пообещал скорый ответ России на блокаду Калининграда Литвой
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным. По его словам, эта ситуация требует глубокого анализа, который проведут в течение следующих нескольких дней, после чего будут приняты ответные меры.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право по защите национальных интересов, если ограничения не отменят.
Город Вильнюс - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 16:19
МИД Литвы заявил, что лишь исполняет санкции Евросоюза против России
 
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