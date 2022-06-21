https://ria.ru/20220621/kaliningrad-1796995673.html

Во Франции испугались реакции России после блокады Литвой Калининграда

Во Франции испугались реакции России после блокады Литвой Калининграда - РИА Новости, 21.06.2022

Во Франции испугались реакции России после блокады Литвой Калининграда

Читатели французской газеты Le Figaro возмутились поведением Литвы и призвали Вильнюс отменить блокаду Калининграда, пока не поздно. "Мы должны были выйти из... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:59

2022-06-21T12:59

2022-06-21T13:28

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro возмутились поведением Литвы и призвали Вильнюс отменить блокаду Калининграда, пока не поздно. "Мы должны были выйти из НАТО, как только в него вступила Литва. Теперь уже слишком поздно", — написал roland2. "Очевидно, что европейским олигархам все равно, подвергают ли они опасности Литву, и они будут обвинять Россию, если та начнет отстаивать свои интересы", — возмутился RB56. "Это большая глупость литовцев с не выдерживающим никакой критики предлогом", — отметил Rafael."Плохая реакция Литвы, крошечной страны, которая думает, что может все, потому что входит в НАТО", — заявил Didie Lagard. "НАТО просит литовцев спровоцировать Россию", — резюмировал читатель.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным. По его словам, эта ситуация требует глубокого анализа, который проведут в течение следующих нескольких дней, после чего будут приняты ответные меры.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право по защите национальных интересов, если ограничения не отменят.

https://ria.ru/20220621/tovary-1796932416.html

https://ria.ru/20220621/kaliningrad-1796990189.html

https://ria.ru/20220620/litva-1796791611.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, евросоюз, литва, калининград