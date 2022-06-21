https://ria.ru/20220621/kaliningrad-1796986014.html

Посол ЕС в России заявил, что о блокаде Калининграда речи не идет

Посол ЕС в России заявил, что о блокаде Калининграда речи не идет - РИА Новости, 21.06.2022

Посол ЕС в России заявил, что о блокаде Калининграда речи не идет

Транзит товаров, не попадаюших под санкции, нормально функционирует, о блокаде Калининградской области речи не идет, заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:36

2022-06-21T12:36

2022-06-21T13:30

в мире

евросоюз

россия

литва

калининград

калининградская область

александр грушко

антон алиханов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796830293_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7ca07a308e0103f6d9e9394d8706d5ca.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Транзит товаров, не попадаюших под санкции, нормально функционирует, о блокаде Калининградской области речи не идет, заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер.Он был вызван во вторник в МИД РФ в связи с решением Литвы запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область и провел там полтора часа."Я также пообщался 20 минут с замглавы МИД РФ Александром Грушко. Мы обменялись мнениями по ситуации транзита в Калининградскую область через Литву. У меня была возможность обозначить четко позицию ЕС, что о запрете транзита, о блокаде речи не идет, что транзит для людей и товаров, не попадающих под санкции, работает нормально", - заявил он.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Алиханов также сообщил, что посол ЕС в России вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита, ему будут выставлены условия.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров".

https://ria.ru/20220621/kaliningrad-1796990189.html

https://ria.ru/20220621/rossiya-1797009221.html

россия

литва

калининград

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, евросоюз, россия, литва, калининград, калининградская область, александр грушко, антон алиханов, мария захарова, санкции в отношении россии