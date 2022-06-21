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Посол ЕС в России заявил, что о блокаде Калининграда речи не идет - РИА Новости, 21.06.2022
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Посол ЕС в России заявил, что о блокаде Калининграда речи не идет
Посол ЕС в России заявил, что о блокаде Калининграда речи не идет - РИА Новости, 21.06.2022
Посол ЕС в России заявил, что о блокаде Калининграда речи не идет
Транзит товаров, не попадаюших под санкции, нормально функционирует, о блокаде Калининградской области речи не идет, заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:36
2022-06-21T13:30
в мире
евросоюз
россия
литва
калининград
калининградская область
александр грушко
антон алиханов
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Транзит товаров, не попадаюших под санкции, нормально функционирует, о блокаде Калининградской области речи не идет, заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер.Он был вызван во вторник в МИД РФ в связи с решением Литвы запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область и провел там полтора часа."Я также пообщался 20 минут с замглавы МИД РФ Александром Грушко. Мы обменялись мнениями по ситуации транзита в Калининградскую область через Литву. У меня была возможность обозначить четко позицию ЕС, что о запрете транзита, о блокаде речи не идет, что транзит для людей и товаров, не попадающих под санкции, работает нормально", - заявил он.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Алиханов также сообщил, что посол ЕС в России вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита, ему будут выставлены условия.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров".
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в мире, евросоюз, россия, литва, калининград, калининградская область, александр грушко, антон алиханов, мария захарова, санкции в отношении россии
12:36 21.06.2022 (обновлено: 13:30 21.06.2022)
 
Посол ЕС в России заявил, что о блокаде Калининграда речи не идет

Посол ЕС в России Эдерер заявил, что о блокаде Калининградской области речи не идет

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Транзит товаров, не попадаюших под санкции, нормально функционирует, о блокаде Калининградской области речи не идет, заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер.
Он был вызван во вторник в МИД РФ в связи с решением Литвы запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область и провел там полтора часа.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Патрушев пообещал скорый ответ России на блокаду Калининграда Литвой
"Я также пообщался 20 минут с замглавы МИД РФ Александром Грушко. Мы обменялись мнениями по ситуации транзита в Калининградскую область через Литву. У меня была возможность обозначить четко позицию ЕС, что о запрете транзита, о блокаде речи не идет, что транзит для людей и товаров, не попадающих под санкции, работает нормально", - заявил он.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
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Алиханов также сообщил, что посол ЕС в России вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита, ему будут выставлены условия.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров".
 
В миреЕвросоюзРоссияЛитваКалининградКалининградская областьАлександр ГрушкоАнтон АлихановМария ЗахароваСанкции в отношении России
 
 
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