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Патрушев обсудил с Алихановым транспортную доступность Калининграда - РИА Новости, 21.06.2022
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Патрушев обсудил с Алихановым транспортную доступность Калининграда
Патрушев обсудил с Алихановым транспортную доступность Калининграда - РИА Новости, 21.06.2022
Патрушев обсудил с Алихановым транспортную доступность Калининграда
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время рабочей поездки в Калининградскую область встретился с губернатором Антоном Алихановым и полпредом... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:13
2022-06-21T11:13
россия
калининградская область
калининград
николай патрушев
антон алиханов
литва
евросоюз
евгений аношин
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время рабочей поездки в Калининградскую область встретился с губернатором Антоном Алихановым и полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном, обсуждался вопрос транспортной доступности региона."Обсуждены вопросы обеспечения бесперебойного функционирования энергетической системы Калининградской области, проблематика, связанная с обслуживанием подводной волоконно-оптической линии связи региона с другими субъектами РФ", - сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.Кроме того, отметил он, была затронута "тема обеспечения населения приграничных районов области мобильной связью и устойчивым российским радиовещанием". "Также рассмотрены проблемы транспортной доступности Калининградской области", - добавил Аношин.Патрушев прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область во вторник, здесь он проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России. Поездка плановая, она была намечена еще до введения Литвой ограничений на транзит в Калининградскую область и не связана напрямую с этими событиями.Литовские железные дороги на минувшей неделе уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Губернатор Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
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россия, калининградская область, калининград, николай патрушев, антон алиханов, литва, евросоюз, евгений аношин, экономика
11:13 21.06.2022
 
Патрушев обсудил с Алихановым транспортную доступность Калининграда

Патрушев обсудил с Алихановым транспортную доступность Калининградской области

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время рабочей поездки в Калининградскую область встретился с губернатором Антоном Алихановым и полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном, обсуждался вопрос транспортной доступности региона.
"Обсуждены вопросы обеспечения бесперебойного функционирования энергетической системы Калининградской области, проблематика, связанная с обслуживанием подводной волоконно-оптической линии связи региона с другими субъектами РФ", - сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
09:39
Опубликован список запрещенных к провозу через Литву в Калининград товаров
Кроме того, отметил он, была затронута "тема обеспечения населения приграничных районов области мобильной связью и устойчивым российским радиовещанием". "Также рассмотрены проблемы транспортной доступности Калининградской области", - добавил Аношин.
Патрушев прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область во вторник, здесь он проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России. Поездка плановая, она была намечена еще до введения Литвой ограничений на транзит в Калининградскую область и не связана напрямую с этими событиями.
Литовские железные дороги на минувшей неделе уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Губернатор Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Посол Европейского союза в России Маркус Эдерер у здания Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
11:01
Посол ЕС прибыл в МИД России из-за запрета транзита товаров через Литву
 
РоссияКалининградская областьКалининградНиколай ПатрушевАнтон АлихановЛитваЕвросоюзЕвгений АношинЭкономика
 
 
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