Патрушев обсудил с Алихановым транспортную доступность Калининграда
Патрушев обсудил с Алихановым транспортную доступность Калининградской области
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 21 июн – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время рабочей поездки в Калининградскую область встретился с губернатором Антоном Алихановым и полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном, обсуждался вопрос транспортной доступности региона.
"Обсуждены вопросы обеспечения бесперебойного функционирования энергетической системы Калининградской области, проблематика, связанная с обслуживанием подводной волоконно-оптической линии связи региона с другими субъектами РФ", - сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.
Кроме того, отметил он, была затронута "тема обеспечения населения приграничных районов области мобильной связью и устойчивым российским радиовещанием". "Также рассмотрены проблемы транспортной доступности Калининградской области", - добавил Аношин.
Патрушев прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область во вторник, здесь он проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России. Поездка плановая, она была намечена еще до введения Литвой ограничений на транзит в Калининградскую область и не связана напрямую с этими событиями.
Литовские железные дороги на минувшей неделе уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Губернатор Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.