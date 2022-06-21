https://ria.ru/20220621/kaliningrad-1796953571.html

Патрушев обсудил с Алихановым транспортную доступность Калининграда

Патрушев обсудил с Алихановым транспортную доступность Калининграда - РИА Новости, 21.06.2022

Патрушев обсудил с Алихановым транспортную доступность Калининграда

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время рабочей поездки в Калининградскую область встретился с губернатором Антоном Алихановым и полпредом... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:13

2022-06-21T11:13

2022-06-21T11:13

россия

калининградская область

калининград

николай патрушев

антон алиханов

литва

евросоюз

евгений аношин

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КАЛИНИНГРАД, 21 июн – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время рабочей поездки в Калининградскую область встретился с губернатором Антоном Алихановым и полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном, обсуждался вопрос транспортной доступности региона."Обсуждены вопросы обеспечения бесперебойного функционирования энергетической системы Калининградской области, проблематика, связанная с обслуживанием подводной волоконно-оптической линии связи региона с другими субъектами РФ", - сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.Кроме того, отметил он, была затронута "тема обеспечения населения приграничных районов области мобильной связью и устойчивым российским радиовещанием". "Также рассмотрены проблемы транспортной доступности Калининградской области", - добавил Аношин.Патрушев прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область во вторник, здесь он проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России. Поездка плановая, она была намечена еще до введения Литвой ограничений на транзит в Калининградскую область и не связана напрямую с этими событиями.Литовские железные дороги на минувшей неделе уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Губернатор Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.

https://ria.ru/20220621/tovary-1796932416.html

https://ria.ru/20220621/posol-1796950062.html

россия

калининградская область

калининград

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, калининградская область, калининград, николай патрушев, антон алиханов, литва, евросоюз, евгений аношин, экономика