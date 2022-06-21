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МИД предупредил Литву о последствиях блокады Калининградской области - РИА Новости, 21.06.2022
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МИД предупредил Литву о последствиях блокады Калининградской области
МИД предупредил Литву о последствиях блокады Калининградской области - РИА Новости, 21.06.2022
МИД предупредил Литву о последствиях блокады Калининградской области
Власти Литвы должны понимать, что решение остановить транзит грузов в Калининградскую область по железной дороге приведет к ответной реакции, заявила... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T08:52
2022-06-21T10:26
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Власти Литвы должны понимать, что решение остановить транзит грузов в Калининградскую область по железной дороге приведет к ответной реакции, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Соловьев Live"."Я надеюсь, что остатки какого-то профессионализма в оценке ситуации у представителей Литвы имеются. &lt;…&gt; Они должны понимать последствия — и последствия, к сожалению, наступят", — сказала дипломат.Поведение Вильнюса Захарова назвала "агрессивным враждебным". По ее словам, Литва вышла "даже за пределы поведения, противоречащего международному праву".Она подчеркнула, что провокации Литвы приведут к соответствующей реакции Москвы.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор российского региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов через Литву до 10 августа продолжается без ограничений.Накануне в МИД вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Ей заявили протест из-за решения прекратить транзит некоторых товаров. Москва потребовала отменить ограничения.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Так, в апреле Европейский союз в рамках пятого пакета ограничительных мер запретил перевозки по своей территории грузоперевозчикам из России и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Тем не менее транзит в Калининград запрещен не был. Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, литва
08:52 21.06.2022 (обновлено: 10:26 21.06.2022)
 
МИД предупредил Литву о последствиях блокады Калининградской области

Захарова назвала блокаду Калининграда Литвой враждебным шагом и пригрозила последствиями

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Власти Литвы должны понимать, что решение остановить транзит грузов в Калининградскую область по железной дороге приведет к ответной реакции, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Соловьев Live".
"Я надеюсь, что остатки какого-то профессионализма в оценке ситуации у представителей Литвы имеются. <…> Они должны понимать последствия — и последствия, к сожалению, наступят", — сказала дипломат.
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Блокада Калининграда. Что Литва может получить в ответ
Поведение Вильнюса Захарова назвала "агрессивным враждебным". По ее словам, Литва вышла "даже за пределы поведения, противоречащего международному праву".

"Мне кажется, она должны понять главное: когда Россия произносит слово в отношении другой стороны, характеризуя ее поведение как откровенно враждебное, то здесь уже не до разговоров, не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует", — добавила представитель МИД.

Она подчеркнула, что провокации Литвы приведут к соответствующей реакции Москвы.
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Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор российского региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов через Литву до 10 августа продолжается без ограничений.
Накануне в МИД вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Ей заявили протест из-за решения прекратить транзит некоторых товаров. Москва потребовала отменить ограничения.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Так, в апреле Европейский союз в рамках пятого пакета ограничительных мер запретил перевозки по своей территории грузоперевозчикам из России и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Тем не менее транзит в Калининград запрещен не был. Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
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ЭкономикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияЛитва
 
 
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