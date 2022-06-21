https://ria.ru/20220621/kaliningrad-1796921485.html

МИД предупредил Литву о последствиях блокады Калининградской области

МИД предупредил Литву о последствиях блокады Калининградской области - РИА Новости, 21.06.2022

МИД предупредил Литву о последствиях блокады Калининградской области

Власти Литвы должны понимать, что решение остановить транзит грузов в Калининградскую область по железной дороге приведет к ответной реакции, заявила... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T08:52

2022-06-21T08:52

2022-06-21T10:26

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Власти Литвы должны понимать, что решение остановить транзит грузов в Калининградскую область по железной дороге приведет к ответной реакции, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Соловьев Live"."Я надеюсь, что остатки какого-то профессионализма в оценке ситуации у представителей Литвы имеются. <…> Они должны понимать последствия — и последствия, к сожалению, наступят", — сказала дипломат.Поведение Вильнюса Захарова назвала "агрессивным враждебным". По ее словам, Литва вышла "даже за пределы поведения, противоречащего международному праву".Она подчеркнула, что провокации Литвы приведут к соответствующей реакции Москвы.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор российского региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов через Литву до 10 августа продолжается без ограничений.Накануне в МИД вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Ей заявили протест из-за решения прекратить транзит некоторых товаров. Москва потребовала отменить ограничения.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Так, в апреле Европейский союз в рамках пятого пакета ограничительных мер запретил перевозки по своей территории грузоперевозчикам из России и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Тем не менее транзит в Калининград запрещен не был. Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html

https://ria.ru/20220620/blokada-1796782439.html

https://ria.ru/20220620/blokada-1796721743.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, литва