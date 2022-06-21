https://ria.ru/20220621/izrail-1797181894.html

Премьер-министр Израиля объявил о создании Израильской гвардии

Премьер-министр Израиля объявил о создании Израильской гвардии - РИА Новости, 21.06.2022

Премьер-министр Израиля объявил о создании Израильской гвардии

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев объявили о создании Израильской гвардии в составе пограничной полиции,... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T23:58

2022-06-21T23:58

2022-06-21T23:58

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев объявили о создании Израильской гвардии в составе пограничной полиции, сообщает канцелярия главы правительства.По данным канцелярии, Израильская гвардия создается с целью "укрепления внутренней безопасности Государства Израиль и личной безопасности израильских граждан". В ее основе - уроки, извлеченные из операции "Страж стен"."Национальная израильская гвардия начинает действовать. Для меня это подведение итогов. Я вступил в должность, когда Израиль зализывал раны после операции "Страж стен". Мы видели жестокие беспорядки в Лоде, Акко, в разных районах страны. Все поняли, что пока мы говорим об Иране и "Хезболлах", возникает внутренняя проблема", - сказал Беннет.В состав гвардии войдут подразделения резервистов и добровольцев.Операция "Страж стен" против объектов ХАМАС в секторе Газа проводилась в мае 2021 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20220619/lechenie-1796623490.html

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акко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, израиль, акко, иран, хезболла, хамас