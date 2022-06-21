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Премьер-министр Израиля объявил о создании Израильской гвардии - РИА Новости, 21.06.2022
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Премьер-министр Израиля объявил о создании Израильской гвардии
Премьер-министр Израиля объявил о создании Израильской гвардии - РИА Новости, 21.06.2022
Премьер-министр Израиля объявил о создании Израильской гвардии
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев объявили о создании Израильской гвардии в составе пограничной полиции,... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T23:58
2022-06-21T23:58
в мире
израиль
акко
иран
хезболла
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев объявили о создании Израильской гвардии в составе пограничной полиции, сообщает канцелярия главы правительства.По данным канцелярии, Израильская гвардия создается с целью "укрепления внутренней безопасности Государства Израиль и личной безопасности израильских граждан". В ее основе - уроки, извлеченные из операции "Страж стен"."Национальная израильская гвардия начинает действовать. Для меня это подведение итогов. Я вступил в должность, когда Израиль зализывал раны после операции "Страж стен". Мы видели жестокие беспорядки в Лоде, Акко, в разных районах страны. Все поняли, что пока мы говорим об Иране и "Хезболлах", возникает внутренняя проблема", - сказал Беннет.В состав гвардии войдут подразделения резервистов и добровольцев.Операция "Страж стен" против объектов ХАМАС в секторе Газа проводилась в мае 2021 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20220619/lechenie-1796623490.html
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в мире, израиль, акко, иран, хезболла, хамас
23:58 21.06.2022
 
Премьер-министр Израиля объявил о создании Израильской гвардии

Премьер-министр Израиля Беннет объявил о создании Израильской гвардии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЦерковь Святого Петра в Яффе
Церковь Святого Петра в Яффе - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев объявили о создании Израильской гвардии в составе пограничной полиции, сообщает канцелярия главы правительства.
По данным канцелярии, Израильская гвардия создается с целью "укрепления внутренней безопасности Государства Израиль и личной безопасности израильских граждан". В ее основе - уроки, извлеченные из операции "Страж стен".
"Израильская гвардия будет квалифицированной, подготовленной силой, способной действовать одновременно в нескольких горячих точках, справляться с беспорядками и чрезвычайными ситуациями", - отмечает канцелярия.
"Национальная израильская гвардия начинает действовать. Для меня это подведение итогов. Я вступил в должность, когда Израиль зализывал раны после операции "Страж стен". Мы видели жестокие беспорядки в Лоде, Акко, в разных районах страны. Все поняли, что пока мы говорим об Иране и "Хезболлах", возникает внутренняя проблема", - сказал Беннет.
В состав гвардии войдут подразделения резервистов и добровольцев.
Операция "Страж стен" против объектов ХАМАС в секторе Газа проводилась в мае 2021 года.
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