Премьер-министр Израиля объявил о создании Израильской гвардии
Премьер-министр Израиля Беннет объявил о создании Израильской гвардии
Церковь Святого Петра в Яффе. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев объявили о создании Израильской гвардии в составе пограничной полиции, сообщает канцелярия главы правительства.
По данным канцелярии, Израильская гвардия создается с целью "укрепления внутренней безопасности Государства Израиль и личной безопасности израильских граждан". В ее основе - уроки, извлеченные из операции "Страж стен".
"Израильская гвардия будет квалифицированной, подготовленной силой, способной действовать одновременно в нескольких горячих точках, справляться с беспорядками и чрезвычайными ситуациями", - отмечает канцелярия.
"Национальная израильская гвардия начинает действовать. Для меня это подведение итогов. Я вступил в должность, когда Израиль зализывал раны после операции "Страж стен". Мы видели жестокие беспорядки в Лоде, Акко, в разных районах страны. Все поняли, что пока мы говорим об Иране и "Хезболлах", возникает внутренняя проблема", - сказал Беннет.
В состав гвардии войдут подразделения резервистов и добровольцев.
Операция "Страж стен" против объектов ХАМАС в секторе Газа проводилась в мае 2021 года.