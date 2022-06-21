https://ria.ru/20220621/izrail-1797008906.html
Израиль потратит более 87 миллионов долларов на инфраструктуру для туристов
Израиль потратит более 87 миллионов долларов на инфраструктуру для туристов - РИА Новости, 21.06.2022
Израиль потратит более 87 миллионов долларов на инфраструктуру для туристов
Бюджет Минтуризма Израиля на развитие общественной инфраструктуры в 2022 году составляет более 87 миллионов долларов, на эти деньги будут финансироваться... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:05
2022-06-21T15:05
2022-06-21T15:05
туризм
туризм
новости - туризм
йоэль развозов (министр туризма израиля)
иерусалим
вифлеем
израиль
тель-авив
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Бюджет Минтуризма Израиля на развитие общественной инфраструктуры в 2022 году составляет более 87 миллионов долларов, на эти деньги будут финансироваться проекты, в том числе, в главных туристических городах страны, сообщает пресс-служба ведомства.Министр Йоэль Развозов отметил, что эти деньги помогут достичь цели: десять миллионов туристов в год к 2030 году.В частности планируется создание вспомогательной туристической инфраструктуры вокруг существующих объектов размещения, в том числе находящихся на завершающейся стадии строительства. Появятся новые велосипедные дорожки. Основное внимание будет уделено их развитию в пустынных регионах.Новую инфраструктуру создадут на маршрутах Иерусалим - Мертвое море, Иерусалим - Гуш-Эцион - Вифлеем.В планах развитие винного туризма и его реклама. В районе Национальной израильской тропы пройдут работы в турцентрах. Также будет создана вспомогательная общественная инфраструктура, пункты ночлега вблизи маршрута.Также средства используют для создание туристической инфраструктуры для религиозных евреев – приведение мест отдыха в соответствие с их потребностями.
https://ria.ru/20220612/izrail-1794604161.html
иерусалим
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, йоэль развозов (министр туризма израиля), иерусалим, вифлеем, израиль, тель-авив, куда можно лететь, отдых на море
Израиль потратит более 87 миллионов долларов на инфраструктуру для туристов
Израиль потратит более 87 миллионов долларов на инфраструктуру, винный, религиозный туризм
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Бюджет Минтуризма Израиля на развитие общественной инфраструктуры в 2022 году составляет более 87 миллионов долларов, на эти деньги будут финансироваться проекты, в том числе, в главных туристических городах страны, сообщает пресс-служба ведомства.
Министр Йоэль Развозов отметил, что эти деньги помогут достичь цели: десять миллионов туристов в год к 2030 году.
В частности планируется создание вспомогательной туристической инфраструктуры вокруг существующих объектов размещения, в том числе находящихся на завершающейся стадии строительства. Появятся новые велосипедные дорожки. Основное внимание будет уделено их развитию в пустынных регионах.
Новую инфраструктуру создадут на маршрутах Иерусалим - Мертвое море, Иерусалим - Гуш-Эцион - Вифлеем.
В планах развитие винного туризма и его реклама.
В районе Национальной израильской тропы пройдут работы в турцентрах. Также будет создана вспомогательная общественная инфраструктура, пункты ночлега вблизи маршрута.
Также средства используют для создание туристической инфраструктуры для религиозных евреев – приведение мест отдыха в соответствие с их потребностями.