https://ria.ru/20220621/izrail-1797008906.html

Израиль потратит более 87 миллионов долларов на инфраструктуру для туристов

Израиль потратит более 87 миллионов долларов на инфраструктуру для туристов - РИА Новости, 21.06.2022

Израиль потратит более 87 миллионов долларов на инфраструктуру для туристов

Бюджет Минтуризма Израиля на развитие общественной инфраструктуры в 2022 году составляет более 87 миллионов долларов, на эти деньги будут финансироваться... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:05

2022-06-21T15:05

2022-06-21T15:05

туризм

туризм

новости - туризм

йоэль развозов (министр туризма израиля)

иерусалим

вифлеем

израиль

тель-авив

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Бюджет Минтуризма Израиля на развитие общественной инфраструктуры в 2022 году составляет более 87 миллионов долларов, на эти деньги будут финансироваться проекты, в том числе, в главных туристических городах страны, сообщает пресс-служба ведомства.Министр Йоэль Развозов отметил, что эти деньги помогут достичь цели: десять миллионов туристов в год к 2030 году.В частности планируется создание вспомогательной туристической инфраструктуры вокруг существующих объектов размещения, в том числе находящихся на завершающейся стадии строительства. Появятся новые велосипедные дорожки. Основное внимание будет уделено их развитию в пустынных регионах.Новую инфраструктуру создадут на маршрутах Иерусалим - Мертвое море, Иерусалим - Гуш-Эцион - Вифлеем.В планах развитие винного туризма и его реклама. В районе Национальной израильской тропы пройдут работы в турцентрах. Также будет создана вспомогательная общественная инфраструктура, пункты ночлега вблизи маршрута.Также средства используют для создание туристической инфраструктуры для религиозных евреев – приведение мест отдыха в соответствие с их потребностями.

https://ria.ru/20220612/izrail-1794604161.html

иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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