https://ria.ru/20220621/izbienie-1797013968.html
Избивший подростков в электричке назвал причину своего поступка
Избивший подростков в электричке назвал причину своего поступка - РИА Новости, 21.06.2022
Избивший подростков в электричке назвал причину своего поступка
Мужчина, избивший двух подростков в подмосковной электричке, объяснил, что ему не понравился их внешний вид, следует из видео, предоставленного пресс-службой УТ РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:44
2022-06-21T13:44
2022-06-21T13:44
россия
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мужчина, избивший двух подростков в подмосковной электричке, объяснил, что ему не понравился их внешний вид, следует из видео, предоставленного пресс-службой УТ МВД РФ по ЦФО.О задержании мужчины, избившего двух подростков в электричке из-за колец в носу и сережек в ушах, накануне сообщил подмосковный главк СК РФ. Возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "б", "в" ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство)."С 19 на 20 июня выпивал. Встретился с сослуживцем, продолжали выпивать. Поехал домой, в электричке "докопался" до двух парней из-за того, что мне не понравился их внешний вид, нанес телесные повреждения им обоим. Снял на видео, выложил в интернет", - рассказал мужчина и добавил, что раскаивается и признает вину.Как отметили в пресс-службе транспортной полиции, злоумышленнику 20 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20220620/napadenie-1796729465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Избивший подростков в электричке назвал причину своего поступка
Избивший двух подростков в подмосковной электричке заявил, что ему не понравился их вид
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мужчина, избивший двух подростков в подмосковной электричке, объяснил, что ему не понравился их внешний вид, следует из видео, предоставленного пресс-службой УТ МВД РФ по ЦФО.
О задержании мужчины, избившего двух подростков в электричке из-за колец в носу и сережек в ушах, накануне сообщил подмосковный главк СК РФ
. Возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "б", "в" ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство).
"С 19 на 20 июня выпивал. Встретился с сослуживцем, продолжали выпивать. Поехал домой, в электричке "докопался" до двух парней из-за того, что мне не понравился их внешний вид, нанес телесные повреждения им обоим. Снял на видео, выложил в интернет", - рассказал мужчина и добавил, что раскаивается и признает вину.
Как отметили в пресс-службе транспортной полиции, злоумышленнику 20 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.