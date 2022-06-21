https://ria.ru/20220621/izbienie-1797013968.html

Избивший подростков в электричке назвал причину своего поступка

Избивший подростков в электричке назвал причину своего поступка - РИА Новости, 21.06.2022

Избивший подростков в электричке назвал причину своего поступка

Мужчина, избивший двух подростков в подмосковной электричке, объяснил, что ему не понравился их внешний вид, следует из видео, предоставленного пресс-службой УТ РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:44

2022-06-21T13:44

2022-06-21T13:44

россия

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мужчина, избивший двух подростков в подмосковной электричке, объяснил, что ему не понравился их внешний вид, следует из видео, предоставленного пресс-службой УТ МВД РФ по ЦФО.О задержании мужчины, избившего двух подростков в электричке из-за колец в носу и сережек в ушах, накануне сообщил подмосковный главк СК РФ. Возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "б", "в" ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство)."С 19 на 20 июня выпивал. Встретился с сослуживцем, продолжали выпивать. Поехал домой, в электричке "докопался" до двух парней из-за того, что мне не понравился их внешний вид, нанес телесные повреждения им обоим. Снял на видео, выложил в интернет", - рассказал мужчина и добавил, что раскаивается и признает вину.Как отметили в пресс-службе транспортной полиции, злоумышленнику 20 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20220620/napadenie-1796729465.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)