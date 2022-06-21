https://ria.ru/20220621/izbienie-1796916737.html

На Камчатке сотрудник ГИБДД избил пьяного водителя

На Камчатке сотрудник ГИБДД избил пьяного водителя - РИА Новости, 21.06.2022

На Камчатке сотрудник ГИБДД избил пьяного водителя

Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело, после того как инспектор ГИБДД избил пьяного водителя при задержании, сообщили в пресс-службе следственного... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T06:46

2022-06-21T06:46

2022-06-21T06:46

происшествия

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камчатский край

петропавловск-камчатский

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн — РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело, после того как инспектор ГИБДД избил пьяного водителя при задержании, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ.В ведомстве уточнили, что днем 19 июня инспектор ДПС увидел 39-летнего пьяного мужчину, управляющего автомобилем. Полицейский начал преследование и вскоре остановил водителя."При этом инспектор ДПС вышел из патрульного автомобиля и нанёс водителю не менее четырех ударов по различным частям тела", — сказали в следственном управлении.В УМВД России по Камчатскому краю подтвердили, что госавтоинспектор ударил водителя."На неоднократные требования об остановке транспортного средства гражданин не реагировал, пытался скрыться. При этом он неоднократно создавал реальную угрозу наезда на пешеходов, в числе которых была молодая девушка с ребенком в коляске", — добавили в УМВД.Уголовное дело в отношении полицейского возбуждено по факту превышения должностных полномочий сотрудником полиции, пункт "а" части 3 статьи 286 УК РФ, сказали в следственном управлении.

https://ria.ru/20220411/politseyskiy-1783009479.html

https://ria.ru/20220328/izbienie-1780426883.html

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происшествия, россия, камчатский край, петропавловск-камчатский