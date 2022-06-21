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На Камчатке сотрудник ГИБДД избил пьяного водителя
На Камчатке сотрудник ГИБДД избил пьяного водителя - РИА Новости, 21.06.2022
На Камчатке сотрудник ГИБДД избил пьяного водителя
Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело, после того как инспектор ГИБДД избил пьяного водителя при задержании, сообщили в пресс-службе следственного... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T06:46
2022-06-21T06:46
2022-06-21T06:46
происшествия
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камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн — РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело, после того как инспектор ГИБДД избил пьяного водителя при задержании, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ.В ведомстве уточнили, что днем 19 июня инспектор ДПС увидел 39-летнего пьяного мужчину, управляющего автомобилем. Полицейский начал преследование и вскоре остановил водителя."При этом инспектор ДПС вышел из патрульного автомобиля и нанёс водителю не менее четырех ударов по различным частям тела", — сказали в следственном управлении.В УМВД России по Камчатскому краю подтвердили, что госавтоинспектор ударил водителя."На неоднократные требования об остановке транспортного средства гражданин не реагировал, пытался скрыться. При этом он неоднократно создавал реальную угрозу наезда на пешеходов, в числе которых была молодая девушка с ребенком в коляске", — добавили в УМВД.Уголовное дело в отношении полицейского возбуждено по факту превышения должностных полномочий сотрудником полиции, пункт "а" части 3 статьи 286 УК РФ, сказали в следственном управлении.
https://ria.ru/20220411/politseyskiy-1783009479.html
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происшествия, россия, камчатский край, петропавловск-камчатский
На Камчатке сотрудник ГИБДД избил пьяного водителя
Против сотрудника ГИБДД на Камчатке завели дело после того, как он избил пьяного водителя
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн — РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело, после того как инспектор ГИБДД избил пьяного водителя при задержании, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ.
"Следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту инцидента произошедшего между сотрудником полиции и местным жителем в городе Петропавловске-Камчатском", — говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве уточнили, что днем 19 июня инспектор ДПС увидел 39-летнего пьяного мужчину, управляющего автомобилем. Полицейский начал преследование и вскоре остановил водителя.
"При этом инспектор ДПС вышел из патрульного автомобиля и нанёс водителю не менее четырех ударов по различным частям тела", — сказали в следственном управлении.
В УМВД России по Камчатскому краю
подтвердили, что госавтоинспектор ударил водителя.
"На неоднократные требования об остановке транспортного средства гражданин не реагировал, пытался скрыться. При этом он неоднократно создавал реальную угрозу наезда на пешеходов, в числе которых была молодая девушка с ребенком в коляске", — добавили в УМВД.
Уголовное дело в отношении полицейского возбуждено по факту превышения должностных полномочий сотрудником полиции, пункт "а" части 3 статьи 286 УК РФ, сказали в следственном управлении.