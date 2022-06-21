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Сенат Италии принял резолюцию по украинскому кризису - РИА Новости, 21.06.2022
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Сенат Италии принял резолюцию по украинскому кризису
Сенат Италии принял резолюцию по украинскому кризису - РИА Новости, 21.06.2022
Сенат Италии принял резолюцию по украинскому кризису
Сенат итальянского парламента во вторник вечером принял резолюцию по украинскому кризису, ставшую предметом разногласий в правящей коалиции. Документ согласован РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T23:30
2022-06-21T23:30
в мире
справки
луиджи ди майо
джузеппе конте
владимир путин
украина
италия
рим
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РИМ, 21 июн – РИА Новости. Сенат итальянского парламента во вторник вечером принял резолюцию по украинскому кризису, ставшую предметом разногласий в правящей коалиции. Документ согласован в преддверии поездки премьер-министра Марио Драги на саммит ЕС в Брюсселе, который пройдет 23-24 июня.Камнем преткновения стала позиция "Движения 5 звезд", руководство которого призвало правительство не продолжать дальнейшие поставки вооружений на Украину во избежание эскалации конфликта. В течение последних дней в Риме состоялись несколько заседаний представителей всех партий правительственной коалиции, которые пытались согласовать компромиссный текст резолюции по Украине. Сообщения о положительном исходе переговоров появились уже после того, как Драги выступил с информационным сообщением в сенате. Резолюцию одобрили 219 голосами за при 20 против и 22 воздержавшихся.Вопрос направления вооружений Киеву отражен в тексте резолюции в формулировке о "широком вовлечении парламента" в одобрение новых военных поставок. Совету министров Италии поставлена задача требовать от российских властей "немедленного прекращения боевых действий" на Украине и вывода с ее территории всех военных подразделений, участвовать в различных инициативах по деэскалации и укреплять дипломатические усилия для поиска мирного решения кризиса.Внутренние разногласия в верхушке "Движения" (Д5З) относительно поставок вооружений Украине вылились в раскол, в рамках которого сторонники министра иностранных дел Италии, бывшего руководителя политической силы Луиджи Ди Майо приступили к созданию новых парламентских групп. Ди Майо не согласился с линией нынешнего лидера Д5З Джузеппе Конте и обвинил нынешнее руководство в отступлении от принципов атлантической солидарности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220621/ustupki-1796911904.html
https://ria.ru/20220616/ukraina-1795933549.html
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в мире, справки, луиджи ди майо, джузеппе конте, владимир путин, украина, италия, рим, движение 5 звезд
23:30 21.06.2022
 
Сенат Италии принял резолюцию по украинскому кризису

Сенат Итальянского парламента принял резолюцию по украинскому кризису

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкФлаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Флаг Италии . Архивное фото
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РИМ, 21 июн – РИА Новости. Сенат итальянского парламента во вторник вечером принял резолюцию по украинскому кризису, ставшую предметом разногласий в правящей коалиции. Документ согласован в преддверии поездки премьер-министра Марио Драги на саммит ЕС в Брюсселе, который пройдет 23-24 июня.
Камнем преткновения стала позиция "Движения 5 звезд", руководство которого призвало правительство не продолжать дальнейшие поставки вооружений на Украину во избежание эскалации конфликта. В течение последних дней в Риме состоялись несколько заседаний представителей всех партий правительственной коалиции, которые пытались согласовать компромиссный текст резолюции по Украине. Сообщения о положительном исходе переговоров появились уже после того, как Драги выступил с информационным сообщением в сенате. Резолюцию одобрили 219 голосами за при 20 против и 22 воздержавшихся.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
Вчера, 04:45Специальная военная операция на Украине
Figaro рассказала о позиции Франции, Германии и Италии по Украине
Вопрос направления вооружений Киеву отражен в тексте резолюции в формулировке о "широком вовлечении парламента" в одобрение новых военных поставок. Совету министров Италии поставлена задача требовать от российских властей "немедленного прекращения боевых действий" на Украине и вывода с ее территории всех военных подразделений, участвовать в различных инициативах по деэскалации и укреплять дипломатические усилия для поиска мирного решения кризиса.
Внутренние разногласия в верхушке "Движения" (Д5З) относительно поставок вооружений Украине вылились в раскол, в рамках которого сторонники министра иностранных дел Италии, бывшего руководителя политической силы Луиджи Ди Майо приступили к созданию новых парламентских групп. Ди Майо не согласился с линией нынешнего лидера Д5З Джузеппе Конте и обвинил нынешнее руководство в отступлении от принципов атлантической солидарности.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 21:20
"Вы спятили?" В Италии раскрыли чудовищную ошибку Киева в отношении Москвы
 
В миреСправкиЛуиджи Ди МайоДжузеппе КонтеВладимир ПутинУкраинаИталияРимДвижение 5 звезд
 
 
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