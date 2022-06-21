https://ria.ru/20220621/italiya-1797178577.html

Глава МИД Италии покинет "Движение пяти звезд" из-за разногласий по Украине

Глава МИД Италии покинет "Движение пяти звезд" из-за разногласий по Украине - РИА Новости, 21.06.2022

Глава МИД Италии покинет "Движение пяти звезд" из-за разногласий по Украине

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо объявил о выходе из правящего "Движения пяти звезд" из-за серьезных разногласий по ситуации на Украине, назвав... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T23:13

2022-06-21T23:13

2022-06-21T23:50

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РИМ, 21 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо объявил о выходе из правящего "Движения пяти звезд" из-за серьезных разногласий по ситуации на Украине, назвав свой выбор болезненным. Прямую трансляцию пресс-конференции в Риме вел телеканал RaiNews24.По его словам, в последнее время между ним и некоторыми руководителями Д5З возникли существенные разногласия по украинскому кризису, когда каждому нужно было выбирать, на какой стороне истории быть. "Позиции некоторых руководителей Д5З рисковали ослабить нашу страну", — отметил глава МИД Италии.Ди Майо также обвинил нынешнее руководство "Движения" в двусмысленной позиции по проблемам внешней политики. Он добавил, что не намерен создавать собственную политическую организацию.Ранее во вторник местные СМИ сообщали, что сторонники главы МИД Италии начали сбор подписей в обеих палатах парламента, чтобы образовать отдельные парламентские групп. Для этого требуется согласие как минимум 20 парламентариев в палате депутатов, а в сенате — как минимум десяти. По имеющейся информации, вместе с Ди Майо "Движение пяти звезд" покинули около 60 человек.В минувшие выходные в итальянских изданиях появились данные о том, что входящее в правительственную коалицию Италии "Движение 5пяти звезд" оказалось на грани раскола из-за острой дискуссии по вопросу о военной помощи Украине.Ранее лидер Д5З, бывший премьер-министр страны Джузеппе Конте предложил принять специальную резолюцию и закрепить в ней обязательство не продолжать дальнейшие поставки вооружений Киеву, поскольку это может поставить под серьезную угрозу деэскалацию конфликта.Это предложение вызвало резкую критику со стороны Ди Майо, который обвинил руководство Д5З в отступлении от принципов атлантической солидарности. Кроме того, в ответ Конте председатель Палаты депутатов Роберто Фико и некоторые другие высшие руководители обвинили главу МИД в необоснованных нападках на всех членов "Движения".В итоге сенат республики принял резолюцию по Украине. Вопрос направления вооружений Киеву отражен в тексте документа в формулировке о "широком вовлечении парламента" при необходимости новых военных поставок.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220517/protest-1789113743.html

https://ria.ru/20220518/bolshinstvo-1789339123.html

https://ria.ru/20220621/spetsoperatsiya-1796977794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, рим, движение 5 звезд, мид италии, италия, украина, владимир путин, джузеппе конте