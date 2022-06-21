https://ria.ru/20220621/italiya-1797178577.html
Глава МИД Италии покинет "Движение пяти звезд" из-за разногласий по Украине
Глава МИД Италии покинет "Движение пяти звезд" из-за разногласий по Украине - РИА Новости, 21.06.2022
Глава МИД Италии покинет "Движение пяти звезд" из-за разногласий по Украине
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо объявил о выходе из правящего "Движения пяти звезд" из-за серьезных разногласий по ситуации на Украине, назвав... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T23:13
2022-06-21T23:13
2022-06-21T23:50
в мире
рим
движение 5 звезд
мид италии
италия
украина
владимир путин
джузеппе конте
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РИМ, 21 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо объявил о выходе из правящего "Движения пяти звезд" из-за серьезных разногласий по ситуации на Украине, назвав свой выбор болезненным. Прямую трансляцию пресс-конференции в Риме вел телеканал RaiNews24.По его словам, в последнее время между ним и некоторыми руководителями Д5З возникли существенные разногласия по украинскому кризису, когда каждому нужно было выбирать, на какой стороне истории быть. "Позиции некоторых руководителей Д5З рисковали ослабить нашу страну", — отметил глава МИД Италии.Ди Майо также обвинил нынешнее руководство "Движения" в двусмысленной позиции по проблемам внешней политики. Он добавил, что не намерен создавать собственную политическую организацию.Ранее во вторник местные СМИ сообщали, что сторонники главы МИД Италии начали сбор подписей в обеих палатах парламента, чтобы образовать отдельные парламентские групп. Для этого требуется согласие как минимум 20 парламентариев в палате депутатов, а в сенате — как минимум десяти. По имеющейся информации, вместе с Ди Майо "Движение пяти звезд" покинули около 60 человек.В минувшие выходные в итальянских изданиях появились данные о том, что входящее в правительственную коалицию Италии "Движение 5пяти звезд" оказалось на грани раскола из-за острой дискуссии по вопросу о военной помощи Украине.Ранее лидер Д5З, бывший премьер-министр страны Джузеппе Конте предложил принять специальную резолюцию и закрепить в ней обязательство не продолжать дальнейшие поставки вооружений Киеву, поскольку это может поставить под серьезную угрозу деэскалацию конфликта.Это предложение вызвало резкую критику со стороны Ди Майо, который обвинил руководство Д5З в отступлении от принципов атлантической солидарности. Кроме того, в ответ Конте председатель Палаты депутатов Роберто Фико и некоторые другие высшие руководители обвинили главу МИД в необоснованных нападках на всех членов "Движения".В итоге сенат республики принял резолюцию по Украине. Вопрос направления вооружений Киеву отражен в тексте документа в формулировке о "широком вовлечении парламента" при необходимости новых военных поставок.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220517/protest-1789113743.html
https://ria.ru/20220518/bolshinstvo-1789339123.html
https://ria.ru/20220621/spetsoperatsiya-1796977794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рим, движение 5 звезд, мид италии, италия, украина, владимир путин, джузеппе конте
23:13 21.06.2022 (обновлено: 23:50 21.06.2022)
Глава МИД Италии покинет "Движение пяти звезд" из-за разногласий по Украине
Глава МИД Италии Ди Майо покинет "Движение пяти звезд" из-за разногласий по Украине
РИМ, 21 июн — РИА Новости.
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо объявил о выходе из правящего "Движения пяти звезд" из-за серьезных разногласий по ситуации на Украине, назвав свой выбор болезненным. Прямую трансляцию пресс-конференции в Риме вел телеканал RaiNews24.
"Никогда не предполагал, что мне придется его сделать. Сегодня я и многие другие коллеги покидаем "Движение пяти звезд", которое с завтрашнего дня более не будет самой крупной политической силой в парламенте", — сообщил министр.
По его словам, в последнее время между ним и некоторыми руководителями Д5З возникли существенные разногласия по украинскому кризису, когда каждому нужно было выбирать, на какой стороне истории быть.
"Позиции некоторых руководителей Д5З рисковали ослабить нашу страну", — отметил глава МИД Италии
.
Ди Майо также обвинил нынешнее руководство "Движения" в двусмысленной позиции по проблемам внешней политики. Он добавил, что не намерен создавать собственную политическую организацию.
Ранее во вторник местные СМИ сообщали, что сторонники главы МИД Италии начали сбор подписей в обеих палатах парламента, чтобы образовать отдельные парламентские групп. Для этого требуется согласие как минимум 20 парламентариев в палате депутатов, а в сенате — как минимум десяти. По имеющейся информации, вместе с Ди Майо "Движение пяти звезд" покинули около 60 человек.
В минувшие выходные в итальянских изданиях появились данные о том, что входящее в правительственную коалицию Италии "Движение 5пяти звезд" оказалось на грани раскола из-за острой дискуссии по вопросу о военной помощи Украине
.
Ранее лидер Д5З, бывший премьер-министр страны Джузеппе Конте
предложил принять специальную резолюцию и закрепить в ней обязательство не продолжать дальнейшие поставки вооружений Киеву, поскольку это может поставить под серьезную угрозу деэскалацию конфликта.
Это предложение вызвало резкую критику со стороны Ди Майо, который обвинил руководство Д5З в отступлении от принципов атлантической солидарности. Кроме того, в ответ Конте председатель Палаты депутатов Роберто Фико и некоторые другие высшие руководители обвинили главу МИД в необоснованных нападках на всех членов "Движения".
В итоге сенат республики принял резолюцию по Украине. Вопрос направления вооружений Киеву отражен в тексте документа в формулировке о "широком вовлечении парламента" при необходимости новых военных поставок.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".