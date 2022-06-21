https://ria.ru/20220621/italiya-1797055794.html

В Италии заявили, что четверть страны превращается в пустыню

В Италии заявили, что четверть страны превращается в пустыню - РИА Новости, 21.06.2022

В Италии заявили, что четверть страны превращается в пустыню

Более четверти (28%) итальянской территории грозит деградация почвы до пустынных условий из-за засухи и жары, которые угрожают аграрному производству в стране,... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:27

2022-06-21T15:27

2022-06-21T15:37

в мире

италия

по (франция)

павия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732608000_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_bfff561661803bd2507e52297042f25f.jpg

РИМ, 21 июн – РИА Новости. Более четверти (28%) итальянской территории грозит деградация почвы до пустынных условий из-за засухи и жары, которые угрожают аграрному производству в стране, сообщает ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.Согласно сообщению, уровень главной итальянской водной артерии реки По в провинции Павия оказался ниже нормы на 3,3 метра, что оказалось хуже значений, регистрируемых в середине августа."Из-за нехватки воды под угрозой находятся более 30% национального сельскохозяйственного производства и половина животноводства", - сообщает Coldiretti. Бассейны крупнейших итальянских озер Маджоре и Комо наполнены водой на 19,5% и 17,6% соответственно, в то время как в долинных районах необходима вода для полива посевов на фоне жары, которая принесет на Апеннины температуру более чем в +40 градусов.Coldiretti отмечает, что ситуация с засухой обрела национальный чрезвычайный масштаб, грозя более серьезными последствиями, чем аналогичные условия, сложившиеся в 2003 году.Ранее сообщались, что ряд итальянских регионов готовы объявить режим стихийного бедствия из-за установившейся засухи, которая поразила в основную северную и центральную части страны на фоне сильной летней жары. Подобные распоряжения будут включать меры по ответственному использованию пресной воды, которое заключается, в частности, в запрете на мытье машин и поливе садовых участков. Возможность принятия общенациональных действий по борьбе с засухой также рассматривается в правительстве Италии.

https://ria.ru/20220519/klimat-1789503332.html

италия

по (франция)

павия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия, по (франция), павия