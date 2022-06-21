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В Италии заявили, что четверть страны превращается в пустыню - РИА Новости, 21.06.2022
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В Италии заявили, что четверть страны превращается в пустыню
В Италии заявили, что четверть страны превращается в пустыню - РИА Новости, 21.06.2022
В Италии заявили, что четверть страны превращается в пустыню
Более четверти (28%) итальянской территории грозит деградация почвы до пустынных условий из-за засухи и жары, которые угрожают аграрному производству в стране,... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:27
2022-06-21T15:37
в мире
италия
по (франция)
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РИМ, 21 июн – РИА Новости. Более четверти (28%) итальянской территории грозит деградация почвы до пустынных условий из-за засухи и жары, которые угрожают аграрному производству в стране, сообщает ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.Согласно сообщению, уровень главной итальянской водной артерии реки По в провинции Павия оказался ниже нормы на 3,3 метра, что оказалось хуже значений, регистрируемых в середине августа."Из-за нехватки воды под угрозой находятся более 30% национального сельскохозяйственного производства и половина животноводства", - сообщает Coldiretti. Бассейны крупнейших итальянских озер Маджоре и Комо наполнены водой на 19,5% и 17,6% соответственно, в то время как в долинных районах необходима вода для полива посевов на фоне жары, которая принесет на Апеннины температуру более чем в +40 градусов.Coldiretti отмечает, что ситуация с засухой обрела национальный чрезвычайный масштаб, грозя более серьезными последствиями, чем аналогичные условия, сложившиеся в 2003 году.Ранее сообщались, что ряд итальянских регионов готовы объявить режим стихийного бедствия из-за установившейся засухи, которая поразила в основную северную и центральную части страны на фоне сильной летней жары. Подобные распоряжения будут включать меры по ответственному использованию пресной воды, которое заключается, в частности, в запрете на мытье машин и поливе садовых участков. Возможность принятия общенациональных действий по борьбе с засухой также рассматривается в правительстве Италии.
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в мире, италия, по (франция), павия
15:27 21.06.2022 (обновлено: 15:37 21.06.2022)
 
В Италии заявили, что четверть страны превращается в пустыню

Ассоциация сельхозпроизводителей: четверти территории Италии грозит опустынивание

© Фото : из личного архива Карины СафиуллинойПустыня
Пустыня - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Фото : из личного архива Карины Сафиуллиной
Пустыня. Архивное фото
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РИМ, 21 июн – РИА Новости. Более четверти (28%) итальянской территории грозит деградация почвы до пустынных условий из-за засухи и жары, которые угрожают аграрному производству в стране, сообщает ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.
Согласно сообщению, уровень главной итальянской водной артерии реки По в провинции Павия оказался ниже нормы на 3,3 метра, что оказалось хуже значений, регистрируемых в середине августа.
"Из-за нехватки воды под угрозой находятся более 30% национального сельскохозяйственного производства и половина животноводства", - сообщает Coldiretti. Бассейны крупнейших итальянских озер Маджоре и Комо наполнены водой на 19,5% и 17,6% соответственно, в то время как в долинных районах необходима вода для полива посевов на фоне жары, которая принесет на Апеннины температуру более чем в +40 градусов.
Coldiretti отмечает, что ситуация с засухой обрела национальный чрезвычайный масштаб, грозя более серьезными последствиями, чем аналогичные условия, сложившиеся в 2003 году.
"Из-за изменения климата более четверти территории страны (28%) находятся под угрозой опустынивания с ущербом, который, по данным Coldiretti, уже превышает два миллиарда евро", - говорится в сообщении. В 2022 году, как отмечается, осадки сократились вдвое, а в некоторых районах дождей нет почти три месяца.
Ранее сообщались, что ряд итальянских регионов готовы объявить режим стихийного бедствия из-за установившейся засухи, которая поразила в основную северную и центральную части страны на фоне сильной летней жары. Подобные распоряжения будут включать меры по ответственному использованию пресной воды, которое заключается, в частности, в запрете на мытье машин и поливе садовых участков. Возможность принятия общенациональных действий по борьбе с засухой также рассматривается в правительстве Италии.
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