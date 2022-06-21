https://ria.ru/20220621/italiya-1796960931.html
Посол Италии прибыл в МИД России
Посол Италии прибыл в МИД России - РИА Новости, 21.06.2022
Посол Италии прибыл в МИД России
Посол Италии в России Джорджо Стараче прибыл к зданию МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:28
2022-06-21T11:28
2022-06-21T11:28
в мире
италия
россия
джорджо стараче
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Посол Италии в России Джорджо Стараче прибыл к зданию МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости.Причина визита дипломата неизвестна. Посол в сопровождении сотрудников дипмиссии прошел в здание.В мае Россия выслала 85 сотрудников дипмиссий Италии, Испании и Франции в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из этих стран.
https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795854615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, россия, джорджо стараче
Посол Италии прибыл в МИД России
Посол Италии в Москве Стараче в сопровождении сотрудников дипмиссии прибыл в МИД