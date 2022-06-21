https://ria.ru/20220621/italiya-1796960931.html

Посол Италии прибыл в МИД России

Посол Италии прибыл в МИД России - РИА Новости, 21.06.2022

Посол Италии прибыл в МИД России

Посол Италии в России Джорджо Стараче прибыл к зданию МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:28

2022-06-21T11:28

2022-06-21T11:28

в мире

италия

россия

джорджо стараче

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Посол Италии в России Джорджо Стараче прибыл к зданию МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости.Причина визита дипломата неизвестна. Посол в сопровождении сотрудников дипмиссии прошел в здание.В мае Россия выслала 85 сотрудников дипмиссий Италии, Испании и Франции в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из этих стран.

https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795854615.html

италия

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, италия, россия, джорджо стараче