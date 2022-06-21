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Посол Италии прибыл в МИД России - РИА Новости, 21.06.2022
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Посол Италии прибыл в МИД России
Посол Италии прибыл в МИД России - РИА Новости, 21.06.2022
Посол Италии прибыл в МИД России
Посол Италии в России Джорджо Стараче прибыл к зданию МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:28
2022-06-21T11:28
в мире
италия
россия
джорджо стараче
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Посол Италии в России Джорджо Стараче прибыл к зданию МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости.Причина визита дипломата неизвестна. Посол в сопровождении сотрудников дипмиссии прошел в здание.В мае Россия выслала 85 сотрудников дипмиссий Италии, Испании и Франции в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из этих стран.
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в мире, италия, россия, джорджо стараче
11:28 21.06.2022
 
Посол Италии прибыл в МИД России

Посол Италии в Москве Стараче в сопровождении сотрудников дипмиссии прибыл в МИД

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПосол Италии Джорджо Стараче у входа в здание Министерства иностранных дел РФ
Посол Италии Джорджо Стараче у входа в здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Посол Италии Джорджо Стараче у входа в здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Посол Италии в России Джорджо Стараче прибыл к зданию МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Причина визита дипломата неизвестна. Посол в сопровождении сотрудников дипмиссии прошел в здание.
В мае Россия выслала 85 сотрудников дипмиссий Италии, Испании и Франции в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из этих стран.
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