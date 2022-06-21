https://ria.ru/20220621/it-1797150870.html
Медведев предложил разработать меры поддержки отечественных IT-решений
Медведев предложил разработать меры поддержки отечественных IT-решений - РИА Новости, 21.06.2022
Медведев предложил разработать меры поддержки отечественных IT-решений
Многие российские IT-разработки базируются на западных технологиях, это ставит под угрозу их работу, важно разработать меры поддержки независимых отечественных... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T19:51
2022-06-21T19:51
2022-06-21T19:52
it-компании
технологии
россия
дмитрий медведев
экономика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Многие российские IT-разработки базируются на западных технологиях, это ставит под угрозу их работу, важно разработать меры поддержки независимых отечественных технологий, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев."Многие российские инновационные разработки в IT-сфере базируются на западных технологиях и решениях. Это ставит под угрозу их работу в случае применения уже вынесенных или новых санкций или каких-либо иных недружественных шагов со стороны наших противников, не говоря уже о скрытой работе", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры.Медведев отметил, что важно определить критерии оценки российской продукции с этой точки зрения."Разработать меры поддержки отечественных разработок в IT-сфере, которые полностью не зависят от иностранных разработок и сервисов, то есть являются полностью российскими. И как можно скорее, естественно, запустить их в дело", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220621/it-1797134116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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it-компании, технологии, россия, дмитрий медведев, экономика
19:51 21.06.2022 (обновлено: 19:52 21.06.2022)
Медведев предложил разработать меры поддержки отечественных IT-решений
Медведев призвал разработать меры поддержки независимых отечественных IT-решений
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Многие российские IT-разработки базируются на западных технологиях, это ставит под угрозу их работу, важно разработать меры поддержки независимых отечественных технологий, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Многие российские инновационные разработки в IT-сфере базируются на западных технологиях и решениях. Это ставит под угрозу их работу в случае применения уже вынесенных или новых санкций или каких-либо иных недружественных шагов со стороны наших противников, не говоря уже о скрытой работе", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ
по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры.
Медведев отметил, что важно определить критерии оценки российской продукции с этой точки зрения.
"Разработать меры поддержки отечественных разработок в IT-сфере, которые полностью не зависят от иностранных разработок и сервисов, то есть являются полностью российскими. И как можно скорее, естественно, запустить их в дело", - подчеркнул он.