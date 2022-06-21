https://ria.ru/20220621/it-1797150870.html

Медведев предложил разработать меры поддержки отечественных IT-решений

Медведев предложил разработать меры поддержки отечественных IT-решений - РИА Новости, 21.06.2022

Медведев предложил разработать меры поддержки отечественных IT-решений

Многие российские IT-разработки базируются на западных технологиях, это ставит под угрозу их работу, важно разработать меры поддержки независимых отечественных... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T19:51

2022-06-21T19:51

2022-06-21T19:52

it-компании

технологии

россия

дмитрий медведев

экономика

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Многие российские IT-разработки базируются на западных технологиях, это ставит под угрозу их работу, важно разработать меры поддержки независимых отечественных технологий, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев."Многие российские инновационные разработки в IT-сфере базируются на западных технологиях и решениях. Это ставит под угрозу их работу в случае применения уже вынесенных или новых санкций или каких-либо иных недружественных шагов со стороны наших противников, не говоря уже о скрытой работе", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры.Медведев отметил, что важно определить критерии оценки российской продукции с этой точки зрения."Разработать меры поддержки отечественных разработок в IT-сфере, которые полностью не зависят от иностранных разработок и сервисов, то есть являются полностью российскими. И как можно скорее, естественно, запустить их в дело", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220621/it-1797134116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

it-компании, технологии, россия, дмитрий медведев, экономика