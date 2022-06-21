https://ria.ru/20220621/it-1797134116.html

Медведев призвал рассчитывать на внутренние силы в IT-отрасли

Медведев призвал рассчитывать на внутренние силы в IT-отрасли - РИА Новости, 21.06.2022

Медведев призвал рассчитывать на внутренние силы в IT-отрасли

Россия в обозримом будущем не сможет закупать у недружественных стран наиболее важные компоненты для продукции своей IT-отрасли, поэтому нужно осознать, что... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T18:43

2022-06-21T18:43

2022-06-21T19:12

дмитрий медведев

россия

технологии

совет безопасности рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797141986_0:121:2817:1707_1920x0_80_0_0_88f2aa94051b00783769d86e12331b27.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия в обозримом будущем не сможет закупать у недружественных стран наиболее важные компоненты для продукции своей IT-отрасли, поэтому нужно осознать, что рассчитывать здесь можно только на свои силы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Очевидно, что в обозримом будущем у нас не будет возможности закупать в недружественных странах наиболее важные компоненты для продукции нашей IT-отрасли. Нужно окончательно осознать, что здесь мы можем рассчитывать только на себя, на собственный интеллект, силы и возможности", - сказал Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры.

https://ria.ru/20220621/it-spetsialisty-1797014513.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий медведев, россия, технологии, совет безопасности рф