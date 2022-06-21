18:43 21.06.2022 (обновлено: 19:12 21.06.2022)
Медведев призвал рассчитывать на внутренние силы в IT-отрасли
Медведев: в обозримом будущем Россия не сможет закупить важные компоненты для IT-отрасли
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание межведомственной комиссии СБ по обеспечению технологического суверенитета государства
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание межведомственной комиссии СБ по обеспечению технологического суверенитета государства
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия в обозримом будущем не сможет закупать у недружественных стран наиболее важные компоненты для продукции своей IT-отрасли, поэтому нужно осознать, что рассчитывать здесь можно только на свои силы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Очевидно, что в обозримом будущем у нас не будет возможности закупать в недружественных странах наиболее важные компоненты для продукции нашей IT-отрасли. Нужно окончательно осознать, что здесь мы можем рассчитывать только на себя, на собственный интеллект, силы и возможности", - сказал Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры.
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