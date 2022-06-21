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Медведев призвал рассчитывать на внутренние силы в IT-отрасли - РИА Новости, 21.06.2022
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Медведев призвал рассчитывать на внутренние силы в IT-отрасли
Медведев призвал рассчитывать на внутренние силы в IT-отрасли - РИА Новости, 21.06.2022
Медведев призвал рассчитывать на внутренние силы в IT-отрасли
Россия в обозримом будущем не сможет закупать у недружественных стран наиболее важные компоненты для продукции своей IT-отрасли, поэтому нужно осознать, что... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T18:43
2022-06-21T19:12
дмитрий медведев
россия
технологии
совет безопасности рф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия в обозримом будущем не сможет закупать у недружественных стран наиболее важные компоненты для продукции своей IT-отрасли, поэтому нужно осознать, что рассчитывать здесь можно только на свои силы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Очевидно, что в обозримом будущем у нас не будет возможности закупать в недружественных странах наиболее важные компоненты для продукции нашей IT-отрасли. Нужно окончательно осознать, что здесь мы можем рассчитывать только на себя, на собственный интеллект, силы и возможности", - сказал Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры.
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дмитрий медведев, россия, технологии, совет безопасности рф
18:43 21.06.2022 (обновлено: 19:12 21.06.2022)
 
Медведев призвал рассчитывать на внутренние силы в IT-отрасли

Медведев: в обозримом будущем Россия не сможет закупить важные компоненты для IT-отрасли

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание межведомственной комиссии СБ по обеспечению технологического суверенитета государства
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание межведомственной комиссии СБ по обеспечению технологического суверенитета государства - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание межведомственной комиссии СБ по обеспечению технологического суверенитета государства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия в обозримом будущем не сможет закупать у недружественных стран наиболее важные компоненты для продукции своей IT-отрасли, поэтому нужно осознать, что рассчитывать здесь можно только на свои силы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Очевидно, что в обозримом будущем у нас не будет возможности закупать в недружественных странах наиболее важные компоненты для продукции нашей IT-отрасли. Нужно окончательно осознать, что здесь мы можем рассчитывать только на себя, на собственный интеллект, силы и возможности", - сказал Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры.
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
Вчера, 13:45
МВД заявило о нехватке IT-специалистов в России
 
Дмитрий МедведевРоссияТехнологииСовет Безопасности РФ
 
 
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