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В Совфеде раскритиковали работу Минпросвещения по допуску учебников истории - РИА Новости, 21.06.2022
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В Совфеде раскритиковали работу Минпросвещения по допуску учебников истории
В Совфеде раскритиковали работу Минпросвещения по допуску учебников истории - РИА Новости, 21.06.2022
В Совфеде раскритиковали работу Минпросвещения по допуску учебников истории
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев раскритиковал работу Минпросвещения из-за того, что ведомство, как отмечает... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T18:55
2022-06-21T19:11
общество
бондарев
иван грозный
россия
российская империя
европа
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев раскритиковал работу Минпросвещения из-за того, что ведомство, как отмечает сенатор, допускает в школах учебники по истории с антироссийской пропагандой."Кто спонсирует печать таких учебников? Кто их заказывает и из каких фондов оплачивает? Эти вопросы требуют серьёзного разбирательства, к которому давно пора привлекать Генеральную прокуратуру и Счётную палату. Пусть они вникнут в данный вопрос и соответственно оценят работу министерства просвещения", - написал сенатор в своём Telegram-канале по итогам прошедшего в Совфеде заседания, посвящённого этой теме.По словам Бондарева, во время гибридной войны против России не только на Западе, но и в "прозападных" российских учебниках российская история подаётся в лживом свете, "очерняются наши прославленные правители, искажаются их действия, происходит подмена понятий, замалчиваются или фальсифицируются факты". "Например, расширение Российской империи при Екатерине Второй позиционируется как агрессия, захват и аннексия территорий. Иван Грозный в прозападных учебниках выставляется только с одной стороны – как жестокий деспот, хотя за всё время его правления погибло меньше людей, чем в одну Варфоломеевскую ночь в "просвещённой" Европе. Такая антироссийская пропаганда направлена на формирование у молодёжи чувства стыда за Родину и на забвение наших достижений и подвигов", - убеждён глава оборонного комитета.Сенатор считает, что деятельность Минпросвещения в том, что касается школьных учебников по истории, вызывает много нареканий.Так, по его словам, в России насчитывается почти 70 учебников истории."Зачем нам столько? Разве у нас есть столько учебников по физике? Нет, и такое количество нецелесообразно. Ведь не придумаешь 70 вариаций подачи и интерпретации закона Ньютона: как его ни изложи, яблоко всё равно по закону всемирного тяготения упадёт на землю. Почему же министерство допускает такое колоссальное количество учебников истории? История не вольная летопись, а наука, ничуть не менее жёсткая, строгая и однозначная, опирающаяся на проверенные факты", - убеждён Бондарев.Он считает, что необходима единая система подготовки учебников истории к изданию, для чего следует установить чёткую процедуру и неукоснительно её выполнять. Когда автор или авторский коллектив подготовит рукопись, её должны тщательно изучить межведомственная комиссия, само Минипросвещения, научные и преподавательские круги, которые и должны решить, рекомендовать ли к использованию при обучении в школах тот или иной учебник.Комментариями Минпросвещения РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20220618/putin-1796356871.html
https://ria.ru/20220616/politemigranty-1795601951.html
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общество, бондарев, иван грозный, россия, российская империя, европа
18:55 21.06.2022 (обновлено: 19:11 21.06.2022)
 
В Совфеде раскритиковали работу Минпросвещения по допуску учебников истории

Председатель комитета Совфеда раскритиковал работу Минпросвещения по учебникам истории

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТорговля учебниками
Торговля учебниками - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев раскритиковал работу Минпросвещения из-за того, что ведомство, как отмечает сенатор, допускает в школах учебники по истории с антироссийской пропагандой.
"Кто спонсирует печать таких учебников? Кто их заказывает и из каких фондов оплачивает? Эти вопросы требуют серьёзного разбирательства, к которому давно пора привлекать Генеральную прокуратуру и Счётную палату. Пусть они вникнут в данный вопрос и соответственно оценят работу министерства просвещения", - написал сенатор в своём Telegram-канале по итогам прошедшего в Совфеде заседания, посвящённого этой теме.
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18 июня, 08:00
Запад стоит на пути колеса истории
По словам Бондарева, во время гибридной войны против России не только на Западе, но и в "прозападных" российских учебниках российская история подаётся в лживом свете, "очерняются наши прославленные правители, искажаются их действия, происходит подмена понятий, замалчиваются или фальсифицируются факты". "Например, расширение Российской империи при Екатерине Второй позиционируется как агрессия, захват и аннексия территорий. Иван Грозный в прозападных учебниках выставляется только с одной стороны – как жестокий деспот, хотя за всё время его правления погибло меньше людей, чем в одну Варфоломеевскую ночь в "просвещённой" Европе. Такая антироссийская пропаганда направлена на формирование у молодёжи чувства стыда за Родину и на забвение наших достижений и подвигов", - убеждён глава оборонного комитета.
Сенатор считает, что деятельность Минпросвещения в том, что касается школьных учебников по истории, вызывает много нареканий.
Так, по его словам, в России насчитывается почти 70 учебников истории.
"Зачем нам столько? Разве у нас есть столько учебников по физике? Нет, и такое количество нецелесообразно. Ведь не придумаешь 70 вариаций подачи и интерпретации закона Ньютона: как его ни изложи, яблоко всё равно по закону всемирного тяготения упадёт на землю. Почему же министерство допускает такое колоссальное количество учебников истории? История не вольная летопись, а наука, ничуть не менее жёсткая, строгая и однозначная, опирающаяся на проверенные факты", - убеждён Бондарев.
Он считает, что необходима единая система подготовки учебников истории к изданию, для чего следует установить чёткую процедуру и неукоснительно её выполнять. Когда автор или авторский коллектив подготовит рукопись, её должны тщательно изучить межведомственная комиссия, само Минипросвещения, научные и преподавательские круги, которые и должны решить, рекомендовать ли к использованию при обучении в школах тот или иной учебник.
Комментариями Минпросвещения РИА Новости пока не располагает.
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ОбществоБондаревИван ГрозныйРоссияРоссийская империяЕвропа
 
 
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