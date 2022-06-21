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Минобрнауки разработало курс для преподавателей донбасских вузов - РИА Новости, 21.06.2022
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Минобрнауки разработало курс для преподавателей донбасских вузов
Минобрнауки разработало курс для преподавателей донбасских вузов - РИА Новости, 21.06.2022
Минобрнауки разработало курс для преподавателей донбасских вузов
Минобрнауки РФ разработало курс для преподавателей истории донбасских вузов, в июне глава министерства Валерий Фальков также вручил дипломы о повышении... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:22
2022-06-21T11:30
общество
образование - общество
россия
российское историческое общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
ростов-на-дону
валерий фальков
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ разработало курс для преподавателей истории донбасских вузов, в июне глава министерства Валерий Фальков также вручил дипломы о повышении квалификации десяткам преподавателей из ДНР и ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе."Министерство науки и высшего образования РФ разработало курс для преподавателей истории донбасских вузов. В июне в Ростове-на-Дону глава Минобрнауки России Валерий Фальков торжественно вручил дипломы о повышении квалификации десяткам преподавателей истории из ДНР и ЛНР", - сказано в сообщении.Отмечается, что в ряде регионов РФ удалось восстановить подготовку по историческим специальностям и скорректировать контрольные цифры приема благодаря совместной работе Минобрнауки РФ и Российского исторического общества. На текущий момент в российских вузах обучается 23,2 тысячи студентов по профилю "История". Программы бакалавриата и магистратуры по профилю "История" открыты в 184 университетах."Помимо этого, Минобрнауки России ведет масштабную работу по увеличению количества мест и повышению качества подготовки специалистов по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки (УГСН) 46.00.00 "История и археология". В настоящее время российские вузы реализуют более 250 образовательных программ по направлениям подготовки, входящим в данную УГСН. Из них наиболее популярны профили "История", "Историческая политология", "История России", "Историческое краеведение". В ближайшее время Минобрнауки России планирует разработать меры поддержки диссертационных советов и повышения авторитета российских научных журналов на мировой арене", - добавили в министерстве.Ранее в пресс-службе Минобрнауки России сообщили РИА новости, что министерство предлагает установить общий объем часов и формат преподавания истории в российских вузах.
https://ria.ru/20220603/issledovaniya-1793062205.html
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общество, образование - общество, россия, российское историческое общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, ростов-на-дону, валерий фальков, навигатор абитуриента
11:22 21.06.2022 (обновлено: 11:30 21.06.2022)
 
Минобрнауки разработало курс для преподавателей донбасских вузов

Минобрнауки разработало курс для преподавателей истории донбасских вузов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтуденты во время обучения в вузе
Студенты во время обучения в вузе - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ разработало курс для преподавателей истории донбасских вузов, в июне глава министерства Валерий Фальков также вручил дипломы о повышении квалификации десяткам преподавателей из ДНР и ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
"Министерство науки и высшего образования РФ разработало курс для преподавателей истории донбасских вузов. В июне в Ростове-на-Дону глава Минобрнауки России Валерий Фальков торжественно вручил дипломы о повышении квалификации десяткам преподавателей истории из ДНР и ЛНР", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что в ряде регионов РФ удалось восстановить подготовку по историческим специальностям и скорректировать контрольные цифры приема благодаря совместной работе Минобрнауки РФ и Российского исторического общества. На текущий момент в российских вузах обучается 23,2 тысячи студентов по профилю "История". Программы бакалавриата и магистратуры по профилю "История" открыты в 184 университетах.
"Помимо этого, Минобрнауки России ведет масштабную работу по увеличению количества мест и повышению качества подготовки специалистов по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки (УГСН) 46.00.00 "История и археология". В настоящее время российские вузы реализуют более 250 образовательных программ по направлениям подготовки, входящим в данную УГСН. Из них наиболее популярны профили "История", "Историческая политология", "История России", "Историческое краеведение". В ближайшее время Минобрнауки России планирует разработать меры поддержки диссертационных советов и повышения авторитета российских научных журналов на мировой арене", - добавили в министерстве.
Ранее в пресс-службе Минобрнауки России сообщили РИА новости, что министерство предлагает установить общий объем часов и формат преподавания истории в российских вузах.
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ОбществоОбразование - ОбществоРоссияРоссийское историческое обществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРостов-на-ДонуВалерий ФальковНавигатор абитуриента
 
 
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