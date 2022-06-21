https://ria.ru/20220621/istoriya-1796958820.html

Минобрнауки разработало курс для преподавателей донбасских вузов

Минобрнауки разработало курс для преподавателей донбасских вузов - РИА Новости, 21.06.2022

Минобрнауки разработало курс для преподавателей донбасских вузов

Минобрнауки РФ разработало курс для преподавателей истории донбасских вузов, в июне глава министерства Валерий Фальков также вручил дипломы о повышении... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:22

2022-06-21T11:22

2022-06-21T11:30

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образование - общество

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валерий фальков

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ разработало курс для преподавателей истории донбасских вузов, в июне глава министерства Валерий Фальков также вручил дипломы о повышении квалификации десяткам преподавателей из ДНР и ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе."Министерство науки и высшего образования РФ разработало курс для преподавателей истории донбасских вузов. В июне в Ростове-на-Дону глава Минобрнауки России Валерий Фальков торжественно вручил дипломы о повышении квалификации десяткам преподавателей истории из ДНР и ЛНР", - сказано в сообщении.Отмечается, что в ряде регионов РФ удалось восстановить подготовку по историческим специальностям и скорректировать контрольные цифры приема благодаря совместной работе Минобрнауки РФ и Российского исторического общества. На текущий момент в российских вузах обучается 23,2 тысячи студентов по профилю "История". Программы бакалавриата и магистратуры по профилю "История" открыты в 184 университетах."Помимо этого, Минобрнауки России ведет масштабную работу по увеличению количества мест и повышению качества подготовки специалистов по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки (УГСН) 46.00.00 "История и археология". В настоящее время российские вузы реализуют более 250 образовательных программ по направлениям подготовки, входящим в данную УГСН. Из них наиболее популярны профили "История", "Историческая политология", "История России", "Историческое краеведение". В ближайшее время Минобрнауки России планирует разработать меры поддержки диссертационных советов и повышения авторитета российских научных журналов на мировой арене", - добавили в министерстве.Ранее в пресс-службе Минобрнауки России сообщили РИА новости, что министерство предлагает установить общий объем часов и формат преподавания истории в российских вузах.

https://ria.ru/20220603/issledovaniya-1793062205.html

https://ria.ru/20220525/obrazovanie-1790676794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, образование - общество, россия, российское историческое общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, ростов-на-дону, валерий фальков, навигатор абитуриента