11:22 21.06.2022 (обновлено: 11:30 21.06.2022)
Минобрнауки разработало курс для преподавателей донбасских вузов
Минобрнауки разработало курс для преподавателей истории донбасских вузов
Студенты во время обучения в вузе. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ разработало курс для преподавателей истории донбасских вузов, в июне глава министерства Валерий Фальков также вручил дипломы о повышении квалификации десяткам преподавателей из ДНР и ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
"Министерство науки и высшего образования РФ разработало курс для преподавателей истории донбасских вузов. В июне в Ростове-на-Дону глава Минобрнауки России Валерий Фальков торжественно вручил дипломы о повышении квалификации десяткам преподавателей истории из ДНР и ЛНР", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в ряде регионов РФ удалось восстановить подготовку по историческим специальностям и скорректировать контрольные цифры приема благодаря совместной работе Минобрнауки РФ и Российского исторического общества. На текущий момент в российских вузах обучается 23,2 тысячи студентов по профилю "История". Программы бакалавриата и магистратуры по профилю "История" открыты в 184 университетах.
"Помимо этого, Минобрнауки России ведет масштабную работу по увеличению количества мест и повышению качества подготовки специалистов по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки (УГСН) 46.00.00 "История и археология". В настоящее время российские вузы реализуют более 250 образовательных программ по направлениям подготовки, входящим в данную УГСН. Из них наиболее популярны профили "История", "Историческая политология", "История России", "Историческое краеведение". В ближайшее время Минобрнауки России планирует разработать меры поддержки диссертационных советов и повышения авторитета российских научных журналов на мировой арене", - добавили в министерстве.
Ранее в пресс-службе Минобрнауки России сообщили РИА новости, что министерство предлагает установить общий объем часов и формат преподавания истории в российских вузах.