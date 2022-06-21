https://ria.ru/20220621/iskander-1796947478.html

Украинская ПВО не в состоянии перехватить ракету "Искандера"

Украинская ПВО не в состоянии перехватить ракету "Искандера" - РИА Новости, 21.06.2022

Украинская ПВО не в состоянии перехватить ракету "Искандера"

Украинские системы ПВО не могут перехватить ракету оперативно-тактического комплекса "Искандер", она не "видна" для спутников и дронов, заявил начальник расчёта РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T10:54

2022-06-21T10:54

2022-06-21T15:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

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искандер

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинские системы ПВО не могут перехватить ракету оперативно-тактического комплекса "Искандер", она не "видна" для спутников и дронов, заявил начальник расчёта данного комплекса Роман в видео, представленном во вторник Минобороны РФ."Нашим подразделением выполняются боевые задачи успешно, точно и в срок. Ракетный комплекс "Искандер" оперативен, мобилен, быстр и точен. Ракеты попадают точно в цель. Для ПВО противника наши ракеты остаются незамеченными. На самоходных пусковых установках стоят самые новые образцы маскировки. Поэтому для беспилотных летательных аппаратов, в также спутников мы остаемся незамеченными", - рассказал Роман.Российское военное ведомство также продемонстрировало кадры боевого применения "Искандеров" с пуском крылатой ракеты в ходе военной спецоперации на Украине.Как отметили в Минобороны, "Искандер" трудно обнаружить из-за маскировки комплекса, которая является не просто камуфляжем – её материал пропитан специальным химическим составом, который нейтрализует радиоволны от украинских локаторов, делая ОТРК "невидимым".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220620/uragan-1796670911.html

https://ria.ru/20220620/oniks-1796767430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Искандеры" наносят удары по объектам ВСУ. Видео Минобороны России "Искандеры" наносят удары по объектам ВСУ. Видео Минобороны России 2022-06-21T10:54 true PT2M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, донбасс, искандер, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины