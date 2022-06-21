https://ria.ru/20220621/integratsiya-1796917317.html

Крым запустил проекты по интеграции с южными регионами Украины

Крым запустил проекты по интеграции с южными регионами Украины - РИА Новости, 21.06.2022

Крым запустил проекты по интеграции с южными регионами Украины

Крым запустил проекты по интеграции с освобожденными Херсонской и Запорожской областями Украины, заявил РИА Новости постоянный представитель Крыма при... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T07:04

2022-06-21T07:04

2022-06-21T09:10

специальная военная операция на украине

георгий мурадов

республика крым

симферополь

в мире

россия

херсонская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Крым запустил проекты по интеграции с освобожденными Херсонской и Запорожской областями Украины, заявил РИА Новости постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.По его словам, между регионами уже налажены тесные торгово-экономические связи, восстановлено автомобильное и грузовое транспортное сообщение. Решается вопрос о запуске пассажирского автобусного и железнодорожного сообщения.Во время спецоперации вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.Военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220621/referendum-1796909079.html

https://ria.ru/20220609/krym-1794144549.html

республика крым

симферополь

россия

херсонская область

запорожская область

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георгий мурадов, республика крым, симферополь, в мире, россия, херсонская область , запорожская область