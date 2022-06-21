07:04 21.06.2022 (обновлено: 09:10 21.06.2022)
Крым запустил проекты по интеграции с южными регионами Украины
Мурадов: Крым запустил проекты по интеграции с Херсонской и Запорожской областями Украины
Вид на Ялту и Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Крым запустил проекты по интеграции с освобожденными Херсонской и Запорожской областями Украины, заявил РИА Новости постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
По его словам, между регионами уже налажены тесные торгово-экономические связи, восстановлено автомобильное и грузовое транспортное сообщение. Решается вопрос о запуске пассажирского автобусного и железнодорожного сообщения.
"Создание транспортных магистралей обеспечит бесперебойное снабжение освобожденных территорий продовольствием, медикаментами и гуманитарной помощью. А также укрепит межрегиональные связи в различных сферах", — подчеркнул чиновник.
Во время спецоперации вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.