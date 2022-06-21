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Почти 500 семей погибших силовиков получат помощь от главы Ингушетии - РИА Новости, 21.06.2022
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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20220621/ingushetiya-1797063359.html
Почти 500 семей погибших силовиков получат помощь от главы Ингушетии
Почти 500 семей погибших силовиков получат помощь от главы Ингушетии - РИА Новости, 21.06.2022
Почти 500 семей погибших силовиков получат помощь от главы Ингушетии
Около 500 семей погибших сотрудников правоохранительных органов получат благотворительную помощь от главы Ингушетии в канун очередной годовщины нападения... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:41
2022-06-21T15:49
шамиль басаев
республика ингушетия
магас
республика ингушетия
общество
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НАЛЬЧИК, 21 июн – РИА Новости. Около 500 семей погибших сотрудников правоохранительных органов получат благотворительную помощь от главы Ингушетии в канун очередной годовщины нападения боевиков на силовые структуры республики, сообщила пресс-служба руководителя региона.В ночь с 21 на 22 июня 2004 года несколько групп боевиков совершили нападение на правоохранительные структуры Республики Ингушетия. Налет, в котором участвовали в общей сложности более 300 боевиков, организовал террорист Шамиль Басаев. В течение ночи бандиты напали на 19 объектов правоохранительных органов Ингушетии. В результате нападения были убиты 98 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, 113 получили ранения различной степени тяжести. В 2005 году 22 июня в Ингушетии был объявлен днем памяти жертв нападения боевиков на республику.В 2014 году, к 10-й годовщине трагических событий, в Магасе была открыта Аллея памяти, где высажено более 400 деревьев в честь погибших сотрудников правоохранительных органов."Порядка 500 семей сотрудников правоохранительных органов, погибших в разные годы при исполнении служебного долга, получат благотворительную помощь от главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Им раздадут продуктовые наборы, в которые входят сахар, мука, мясо, чайные наборы и сладости", - говорится в сообщении.Отмечается, что коллеги погибших сотрудников навестят их матерей, вдов и детей 22 июня."Ингушский народ пережил немало суровых испытаний. В ходе терактов и столкновений с членами НВФ в Ингушетии погибло около 500 сотрудников правоохранительных органов. Мы должны всегда помнить и быть благодарными им, не жалевшим своих жизней, чтобы мы сегодня могли жить спокойно", - отметил, комментируя предстоящую благотворительную акцию, Калиматов.
https://ria.ru/20220616/zavod-1796228306.html
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шамиль басаев, республика ингушетия, магас, общество
15:41 21.06.2022 (обновлено: 15:49 21.06.2022)
 
Почти 500 семей погибших силовиков получат помощь от главы Ингушетии

Почти 500 семей погибших силовиков получат помощь от главы Ингушетии

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкДжейраское ущелье, Ингушетия
Джейраское ущелье, Ингушетия - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Джейраское ущелье, Ингушетия. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 21 июн – РИА Новости. Около 500 семей погибших сотрудников правоохранительных органов получат благотворительную помощь от главы Ингушетии в канун очередной годовщины нападения боевиков на силовые структуры республики, сообщила пресс-служба руководителя региона.
В ночь с 21 на 22 июня 2004 года несколько групп боевиков совершили нападение на правоохранительные структуры Республики Ингушетия. Налет, в котором участвовали в общей сложности более 300 боевиков, организовал террорист Шамиль Басаев. В течение ночи бандиты напали на 19 объектов правоохранительных органов Ингушетии. В результате нападения были убиты 98 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, 113 получили ранения различной степени тяжести. В 2005 году 22 июня в Ингушетии был объявлен днем памяти жертв нападения боевиков на республику.
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В 2014 году, к 10-й годовщине трагических событий, в Магасе была открыта Аллея памяти, где высажено более 400 деревьев в честь погибших сотрудников правоохранительных органов.
"Порядка 500 семей сотрудников правоохранительных органов, погибших в разные годы при исполнении служебного долга, получат благотворительную помощь от главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Им раздадут продуктовые наборы, в которые входят сахар, мука, мясо, чайные наборы и сладости", - говорится в сообщении.
Отмечается, что коллеги погибших сотрудников навестят их матерей, вдов и детей 22 июня.
"Ингушский народ пережил немало суровых испытаний. В ходе терактов и столкновений с членами НВФ в Ингушетии погибло около 500 сотрудников правоохранительных органов. Мы должны всегда помнить и быть благодарными им, не жалевшим своих жизней, чтобы мы сегодня могли жить спокойно", - отметил, комментируя предстоящую благотворительную акцию, Калиматов.
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