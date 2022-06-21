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В Индии рекомендовали госкомпаниям покупать сырую нефть из России - РИА Новости, 21.06.2022
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В Индии рекомендовали госкомпаниям покупать сырую нефть из России
В Индии рекомендовали госкомпаниям покупать сырую нефть из России - РИА Новости, 21.06.2022
В Индии рекомендовали госкомпаниям покупать сырую нефть из России
Индийское правительство настоятельно рекомендовало государственным нефтяным компаниям приобрести "большие объемы" сырой нефти из России со скидкой, сообщает... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T22:47
2022-06-21T22:47
экономика
цены на нефть
индия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Индийское правительство настоятельно рекомендовало государственным нефтяным компаниям приобрести "большие объемы" сырой нефти из России со скидкой, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.Согласно одному из источников, компания Indian Oil Corporation обсуждает с "Роснефтью" контракты о поставках.По данным газеты, в Индии также идут переговоры о долгосрочном решении вопроса о страховании, одна из обсуждаемых идей - обеспечение страхования правительством Индии."Мы не вмешиваемся и не направляем компании в их коммерческих сделках. Наша работа - формулировать стратегии, а не говорить компаниям, что покупать, а что нет", - приводит издание слова индийского правительственного должностного лица.Он добавил, что российская сырая нефть не под санкциями, многие страны продолжают покупать ее.На прошлой неделе агентство Рейтер со ссылкой на неопубликованные данные индийского правительства писало, что закупки Индией российского угля в период с 27 мая по 15 июня выросли в шесть раз, а импорт нефти из РФ увеличился в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечает агентство, импорт Индией российских энергоносителей существенно возрос, поскольку покупающей стороне предложена выгодная скидка в размере до 30%.
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экономика, цены на нефть, индия, россия, роснефть
22:47 21.06.2022
 
В Индии рекомендовали госкомпаниям покупать сырую нефть из России

Wall Street Journal: в Индии рекомендовали госкомпаниям покупать сырую нефть из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Индийское правительство настоятельно рекомендовало государственным нефтяным компаниям приобрести "большие объемы" сырой нефти из России со скидкой, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Согласно одному из источников, компания Indian Oil Corporation обсуждает с "Роснефтью" контракты о поставках.
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По данным газеты, в Индии также идут переговоры о долгосрочном решении вопроса о страховании, одна из обсуждаемых идей - обеспечение страхования правительством Индии.
"Мы не вмешиваемся и не направляем компании в их коммерческих сделках. Наша работа - формулировать стратегии, а не говорить компаниям, что покупать, а что нет", - приводит издание слова индийского правительственного должностного лица.
Он добавил, что российская сырая нефть не под санкциями, многие страны продолжают покупать ее.
На прошлой неделе агентство Рейтер со ссылкой на неопубликованные данные индийского правительства писало, что закупки Индией российского угля в период с 27 мая по 15 июня выросли в шесть раз, а импорт нефти из РФ увеличился в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечает агентство, импорт Индией российских энергоносителей существенно возрос, поскольку покупающей стороне предложена выгодная скидка в размере до 30%.
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