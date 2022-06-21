https://ria.ru/20220621/indiya-1797041380.html

Внук Махатмы Ганди отклонил предложение стать кандидатом в президенты Индии

Внук Махатмы Ганди отклонил предложение стать кандидатом в президенты Индии - РИА Новости, 21.06.2022

Внук Махатмы Ганди отклонил предложение стать кандидатом в президенты Индии

Внук Махатмы Ганди, бывший губернатор штата Западная Бенгалия Гопалкришна Ганди отклонил предложение стать кандидатом от оппозиции страны на предстоящих выборах РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:57

2022-06-21T14:57

2022-06-21T14:57

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индия

махатма ганди

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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июн – РИА Новости. Внук Махатмы Ганди, бывший губернатор штата Западная Бенгалия Гопалкришна Ганди отклонил предложение стать кандидатом от оппозиции страны на предстоящих выборах президента Индии."Несколько уважаемых лидеров оппозиции оказали мне честь, выдвинув мою кандидатуру от оппозиции на предстоящих выборах на высший пост президента. Я им очень благодарен. Но, глубоко изучив вопрос, я вижу, что кандидатом от оппозиции должен быть тот, кто помимо единства оппозиции создаст национальный консенсус и национальную атмосферу. Я чувствую, что найдутся другие, кто сделает это намного лучше, чем я. Поэтому я попросил лидеров дать возможность такому человеку", - говорится в заявлении Ганди.В 2017 году Гопалкришна Ганди был кандидатом на пост вице-президента Индии, но в ходе голосования проиграл действующему вице-президенту Венкае Найду.Ожидается, что общая кандидатура от оппозиции Индии на выборах президента будет выбрана во вторник, 21 июня.Ранее избирательная комиссия Индии назначила выборы президента на 18 июля, подсчет голосов состоится 21 июля. Президент Индии является главой государства и верховным главнокомандующим вооруженными силами страны. Формально конституция Индии допускает существенную роль президента в управлении страной, но в действительности он выполняет преимущественно представительские функции, тогда как страной руководит глава правительства.

https://ria.ru/20220603/indiya-1792973688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индия, махатма ганди