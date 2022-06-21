Рейтинг@Mail.ru
Внук Махатмы Ганди отклонил предложение стать кандидатом в президенты Индии - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220621/indiya-1797041380.html
Внук Махатмы Ганди отклонил предложение стать кандидатом в президенты Индии
Внук Махатмы Ганди отклонил предложение стать кандидатом в президенты Индии - РИА Новости, 21.06.2022
Внук Махатмы Ганди отклонил предложение стать кандидатом в президенты Индии
Внук Махатмы Ганди, бывший губернатор штата Западная Бенгалия Гопалкришна Ганди отклонил предложение стать кандидатом от оппозиции страны на предстоящих выборах РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:57
2022-06-21T14:57
в мире
индия
махатма ганди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796978092_0:105:3059:1826_1920x0_80_0_0_49b1cf53841ed41d6293c40edae86b13.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июн – РИА Новости. Внук Махатмы Ганди, бывший губернатор штата Западная Бенгалия Гопалкришна Ганди отклонил предложение стать кандидатом от оппозиции страны на предстоящих выборах президента Индии."Несколько уважаемых лидеров оппозиции оказали мне честь, выдвинув мою кандидатуру от оппозиции на предстоящих выборах на высший пост президента. Я им очень благодарен. Но, глубоко изучив вопрос, я вижу, что кандидатом от оппозиции должен быть тот, кто помимо единства оппозиции создаст национальный консенсус и национальную атмосферу. Я чувствую, что найдутся другие, кто сделает это намного лучше, чем я. Поэтому я попросил лидеров дать возможность такому человеку", - говорится в заявлении Ганди.В 2017 году Гопалкришна Ганди был кандидатом на пост вице-президента Индии, но в ходе голосования проиграл действующему вице-президенту Венкае Найду.Ожидается, что общая кандидатура от оппозиции Индии на выборах президента будет выбрана во вторник, 21 июня.Ранее избирательная комиссия Индии назначила выборы президента на 18 июля, подсчет голосов состоится 21 июля. Президент Индии является главой государства и верховным главнокомандующим вооруженными силами страны. Формально конституция Индии допускает существенную роль президента в управлении страной, но в действительности он выполняет преимущественно представительские функции, тогда как страной руководит глава правительства.
https://ria.ru/20220603/indiya-1792973688.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796978092_252:0:2972:2040_1920x0_80_0_0_bf8cdfb5118e3ea0e66bec15f78ec651.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, махатма ганди
14:57 21.06.2022
 
Внук Махатмы Ганди отклонил предложение стать кандидатом в президенты Индии

Внук Махатмы Ганди Гопалкришна отклонил предложение стать кандидатом в президенты Индии

© AP Photo / Matt DunhamИндийский политик Гопалкришна Ганди
Индийский политик Гопалкришна Ганди - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Индийский политик Гопалкришна Ганди
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июн – РИА Новости. Внук Махатмы Ганди, бывший губернатор штата Западная Бенгалия Гопалкришна Ганди отклонил предложение стать кандидатом от оппозиции страны на предстоящих выборах президента Индии.
"Несколько уважаемых лидеров оппозиции оказали мне честь, выдвинув мою кандидатуру от оппозиции на предстоящих выборах на высший пост президента. Я им очень благодарен. Но, глубоко изучив вопрос, я вижу, что кандидатом от оппозиции должен быть тот, кто помимо единства оппозиции создаст национальный консенсус и национальную атмосферу. Я чувствую, что найдутся другие, кто сделает это намного лучше, чем я. Поэтому я попросил лидеров дать возможность такому человеку", - говорится в заявлении Ганди.
Министр иностранных дел Республики Индия Субраманьям Джайшанкар - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 17:07
Глава МИД Индии резко ответил на вопрос об Украине и отношениях с Западом
В 2017 году Гопалкришна Ганди был кандидатом на пост вице-президента Индии, но в ходе голосования проиграл действующему вице-президенту Венкае Найду.
Ожидается, что общая кандидатура от оппозиции Индии на выборах президента будет выбрана во вторник, 21 июня.
Ранее избирательная комиссия Индии назначила выборы президента на 18 июля, подсчет голосов состоится 21 июля. Президент Индии является главой государства и верховным главнокомандующим вооруженными силами страны. Формально конституция Индии допускает существенную роль президента в управлении страной, но в действительности он выполняет преимущественно представительские функции, тогда как страной руководит глава правительства.
 
В миреИндияМахатма Ганди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала