https://ria.ru/20220621/import-1797010594.html

Госдума освободила поставщиков от ответственности при параллельном импорте

Госдума освободила поставщиков от ответственности при параллельном импорте - РИА Новости, 21.06.2022

Госдума освободила поставщиков от ответственности при параллельном импорте

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий защитить лиц, ввозящих в Россию товар без согласия правообладателей, то есть путем параллельного... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:31

2022-06-21T13:31

2022-06-21T15:27

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

госдума рф

импорт

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий защитить лиц, ввозящих в Россию товар без согласия правообладателей, то есть путем параллельного импорта, от уголовной и административной ответственности.Действующее законодательство предоставляет правительству РФ право в 2022 году утверждать перечень товаров или их групп, в отношении которых не применяются меры гражданско-правовой защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и средства индивидуализации, которыми эти товары маркированы.В связи с введением недружественными странами ограничительных мер данный механизм сейчас используется для насыщения рынка России в рамках параллельного импорта дефицитными и оригинальными товарами. Причем в отношении таких товаров не применяются положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав на РИД и средства индивидуализации, что снимает гражданскую ответственность с импортеров при их ввозе.Однако для защиты исключительных прав могут применяться меры не только гражданско-правовой, но также уголовной и административной ответственности. В целях решения этой проблемы законом и предлагается установить, что не является нарушением использование РИД, выраженных в товарах из утвержденного правительством перечня, и средств индивидуализации таких товаров.Это позволит защитить лиц, ввозящих товар в рамках параллельного импорта, от уголовной и административной ответственности, пояснял ранее первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов.

https://ria.ru/20220618/import-1796484739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф, импорт