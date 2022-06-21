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Пензенская область отправила в Мариуполь 20 тонн гумпомощи
Пензенская область отправила в Мариуполь 20 тонн гумпомощи - РИА Новости, 21.06.2022
Пензенская область отправила в Мариуполь 20 тонн гумпомощи
Пензенская область во вторник отправила в Донецкую Народную Республику в качестве гуманитарной помощи 20 тонн офисной мебели, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T23:45
2022-06-21T23:45
2022-06-21T23:45
специальная военная операция на украине
в мире
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пензенская область
мариуполь
донецкая народная республика
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САРАТОВ, 21 июн - РИА Новости. Пензенская область во вторник отправила в Донецкую Народную Республику в качестве гуманитарной помощи 20 тонн офисной мебели, сообщил губернатор Олег Мельниченко."В Пензенской области много отзывчивых, неравнодушных людей. Пока наши военнослужащие защищают жителей ДНР и ЛНР и противостоят неонацизму, мы принимаем у себя эвакуированных из зоны боевых действий и помогаем тем, кто остался там, отправляя на Донбасс гуманитарный груз... Сегодня из нашего региона в Мариуполь отправился необычный груз - 20 тонн новой офисной мебели", - написал Мельниченко в Telegram-канале.Он отметил, что благодаря пензенской мебели жители Мариуполя смогут быстрее вернуться на рабочие места и возобновить работу предприятий.Губернатор напомнил, что техника из Пензенской области уже помогает восстанавливать инфраструктуру Донбасса, строить мосты и дороги.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, пензенская область, мариуполь, донецкая народная республика
Пензенская область отправила в Мариуполь 20 тонн гумпомощи
Губернатор Мельниченко: Пензенская область отправила в Мариуполь 20 тонн гумпомощи