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Пензенская область отправила в Мариуполь 20 тонн гумпомощи - РИА Новости, 21.06.2022
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Пензенская область отправила в Мариуполь 20 тонн гумпомощи
Пензенская область отправила в Мариуполь 20 тонн гумпомощи - РИА Новости, 21.06.2022
Пензенская область отправила в Мариуполь 20 тонн гумпомощи
Пензенская область во вторник отправила в Донецкую Народную Республику в качестве гуманитарной помощи 20 тонн офисной мебели, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T23:45
2022-06-21T23:45
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
пензенская область
мариуполь
донецкая народная республика
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САРАТОВ, 21 июн - РИА Новости. Пензенская область во вторник отправила в Донецкую Народную Республику в качестве гуманитарной помощи 20 тонн офисной мебели, сообщил губернатор Олег Мельниченко."В Пензенской области много отзывчивых, неравнодушных людей. Пока наши военнослужащие защищают жителей ДНР и ЛНР и противостоят неонацизму, мы принимаем у себя эвакуированных из зоны боевых действий и помогаем тем, кто остался там, отправляя на Донбасс гуманитарный груз... Сегодня из нашего региона в Мариуполь отправился необычный груз - 20 тонн новой офисной мебели", - написал Мельниченко в Telegram-канале.Он отметил, что благодаря пензенской мебели жители Мариуполя смогут быстрее вернуться на рабочие места и возобновить работу предприятий.Губернатор напомнил, что техника из Пензенской области уже помогает восстанавливать инфраструктуру Донбасса, строить мосты и дороги.
пензенская область
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в мире, жкх, пензенская область, мариуполь, донецкая народная республика
23:45 21.06.2022
 
Пензенская область отправила в Мариуполь 20 тонн гумпомощи

Губернатор Мельниченко: Пензенская область отправила в Мариуполь 20 тонн гумпомощи

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 21 июн - РИА Новости. Пензенская область во вторник отправила в Донецкую Народную Республику в качестве гуманитарной помощи 20 тонн офисной мебели, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Пензенской области много отзывчивых, неравнодушных людей. Пока наши военнослужащие защищают жителей ДНР и ЛНР и противостоят неонацизму, мы принимаем у себя эвакуированных из зоны боевых действий и помогаем тем, кто остался там, отправляя на Донбасс гуманитарный груз... Сегодня из нашего региона в Мариуполь отправился необычный груз - 20 тонн новой офисной мебели", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он отметил, что благодаря пензенской мебели жители Мариуполя смогут быстрее вернуться на рабочие места и возобновить работу предприятий.
Губернатор напомнил, что техника из Пензенской области уже помогает восстанавливать инфраструктуру Донбасса, строить мосты и дороги.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХПензенская областьМариупольДонецкая Народная Республика
 
 
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