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Пензенская область отправила в Мариуполь 20 тонн гумпомощи

Пензенская область отправила в Мариуполь 20 тонн гумпомощи - РИА Новости, 21.06.2022

Пензенская область отправила в Мариуполь 20 тонн гумпомощи

Пензенская область во вторник отправила в Донецкую Народную Республику в качестве гуманитарной помощи 20 тонн офисной мебели, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T23:45

2022-06-21T23:45

2022-06-21T23:45

специальная военная операция на украине

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пензенская область

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донецкая народная республика

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САРАТОВ, 21 июн - РИА Новости. Пензенская область во вторник отправила в Донецкую Народную Республику в качестве гуманитарной помощи 20 тонн офисной мебели, сообщил губернатор Олег Мельниченко."В Пензенской области много отзывчивых, неравнодушных людей. Пока наши военнослужащие защищают жителей ДНР и ЛНР и противостоят неонацизму, мы принимаем у себя эвакуированных из зоны боевых действий и помогаем тем, кто остался там, отправляя на Донбасс гуманитарный груз... Сегодня из нашего региона в Мариуполь отправился необычный груз - 20 тонн новой офисной мебели", - написал Мельниченко в Telegram-канале.Он отметил, что благодаря пензенской мебели жители Мариуполя смогут быстрее вернуться на рабочие места и возобновить работу предприятий.Губернатор напомнил, что техника из Пензенской области уже помогает восстанавливать инфраструктуру Донбасса, строить мосты и дороги.

пензенская область

мариуполь

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, пензенская область, мариуполь, донецкая народная республика