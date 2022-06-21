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Россия отправила порядка 35 тысяч тонн гумпомощи на Украину и в Донбасс

Россия отправила порядка 35 тысяч тонн гумпомощи на Украину и в Донбасс - РИА Новости, 21.06.2022

Россия отправила порядка 35 тысяч тонн гумпомощи на Украину и в Донбасс

Россия за время спецоперации отправила почти 35 тысяч тонн гуманитарной помощи на Украину и в Донбасс, заявил во вторник начальник Национального центра... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T22:05

2022-06-21T22:05

2022-06-21T22:05

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

владимир путин

россия

донбасс

украина

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия за время спецоперации отправила почти 35 тысяч тонн гуманитарной помощи на Украину и в Донбасс, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По словам Мизинцева, 21 июня РФ проводит четыре гуманитарные акции в ДНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирным жителям передается 253,5 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

россия

донбасс

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, владимир путин, россия, донбасс, украина