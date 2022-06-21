Россия отправила порядка 35 тысяч тонн гумпомощи на Украину и в Донбасс
За время спецоперации Россия отправила 35 тысяч тонн гумпомощи на Украину и в Донбасс
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия за время спецоперации отправила почти 35 тысяч тонн гуманитарной помощи на Украину и в Донбасс, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 34 618,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 197 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – четыре в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 614,5 тонны гуманитарной помощи", - сказал он.
По словам Мизинцева, 21 июня РФ проводит четыре гуманитарные акции в ДНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирным жителям передается 253,5 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.