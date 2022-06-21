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Более ста видов лекарств передали из Воронежа в Херсон в рамках гумпомощи - РИА Новости, 21.06.2022
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Более ста видов лекарств передали из Воронежа в Херсон в рамках гумпомощи
Более ста видов лекарств передали из Воронежа в Херсон в рамках гумпомощи - РИА Новости, 21.06.2022
Более ста видов лекарств передали из Воронежа в Херсон в рамках гумпомощи
Общественная организация "Совет отцов" из Воронежа передала в Херсонскую область гуманитарный груз из 120 видов медикаментов для нуждающихся и технические... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:32
2022-06-21T16:32
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
воронеж
воронежская область
госдума рф
единая россия
херсон
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ХЕРСОН, 21 июн - РИА Новости. Общественная организация "Совет отцов" из Воронежа передала в Херсонскую область гуманитарный груз из 120 видов медикаментов для нуждающихся и технические средства для российских военных, рассказал РИА Новости член правления всероссийского общественного движения "Отцы России" Андрей Згонников.В Херсоне гуманитарный груз встретил депутат Госдумы от Воронежской области, замруководителя фракции "Единая Россия" в ГД, руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич."Медикаменты мы раздадим жителям Херсона, которые обращаются за помощью в центр гуманитарной помощи. А рации и квадрокоптер я передал бойцам, которые обеспечивают безопасную работу гуманитарной миссии. Оказалось, что несколько парней сами родом из Воронежа, поэтому такой "привет" из родной области для них был особенно приятен. Спасибо воронежским коллегам за постоянную поддержку и помощь", -прокомментировал РИА Новости поставку гумпомощи Кастюкевич.Воронежские общественники регулярно помогают жителям освобожденных территорий Украины. "Совет отцов" уже несколько раз передавал различную помощь. В составе грузов - лекарства для взрослых и детей, детское питание.
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общество, здоровье - общество, воронеж, воронежская область, госдума рф, единая россия, херсон
16:32 21.06.2022
 
Более ста видов лекарств передали из Воронежа в Херсон в рамках гумпомощи

Общественник Згонников: 120 видов лекарственных средств передали из Воронежа в Херсон

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик. Архивное фото
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ХЕРСОН, 21 июн - РИА Новости. Общественная организация "Совет отцов" из Воронежа передала в Херсонскую область гуманитарный груз из 120 видов медикаментов для нуждающихся и технические средства для российских военных, рассказал РИА Новости член правления всероссийского общественного движения "Отцы России" Андрей Згонников.
"Воронежские отцы всячески поддерживают жителей Херсонской области. Мы своих не бросаем, мы – один народ. "Совет отцов" собрал и подготовил средства для связи и лекарства - жаропонижающие, обезболивающие, противовирусные, препараты от давления и простуды, от головной боли, а также различные витамины. Всего 120 наименований", - сказал Згонников.
В Херсоне гуманитарный груз встретил депутат Госдумы от Воронежской области, замруководителя фракции "Единая Россия" в ГД, руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич.
"Медикаменты мы раздадим жителям Херсона, которые обращаются за помощью в центр гуманитарной помощи. А рации и квадрокоптер я передал бойцам, которые обеспечивают безопасную работу гуманитарной миссии. Оказалось, что несколько парней сами родом из Воронежа, поэтому такой "привет" из родной области для них был особенно приятен. Спасибо воронежским коллегам за постоянную поддержку и помощь", -прокомментировал РИА Новости поставку гумпомощи Кастюкевич.
Воронежские общественники регулярно помогают жителям освобожденных территорий Украины. "Совет отцов" уже несколько раз передавал различную помощь. В составе грузов - лекарства для взрослых и детей, детское питание.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗдоровье - ОбществоВоронежВоронежская областьГосдума РФЕдиная РоссияХерсон
 
 
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