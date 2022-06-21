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Более ста видов лекарств передали из Воронежа в Херсон в рамках гумпомощи

Более ста видов лекарств передали из Воронежа в Херсон в рамках гумпомощи - РИА Новости, 21.06.2022

Более ста видов лекарств передали из Воронежа в Херсон в рамках гумпомощи

Общественная организация "Совет отцов" из Воронежа передала в Херсонскую область гуманитарный груз из 120 видов медикаментов для нуждающихся и технические... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:32

2022-06-21T16:32

2022-06-21T16:32

специальная военная операция на украине

общество

здоровье - общество

воронеж

воронежская область

госдума рф

единая россия

херсон

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ХЕРСОН, 21 июн - РИА Новости. Общественная организация "Совет отцов" из Воронежа передала в Херсонскую область гуманитарный груз из 120 видов медикаментов для нуждающихся и технические средства для российских военных, рассказал РИА Новости член правления всероссийского общественного движения "Отцы России" Андрей Згонников.В Херсоне гуманитарный груз встретил депутат Госдумы от Воронежской области, замруководителя фракции "Единая Россия" в ГД, руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич."Медикаменты мы раздадим жителям Херсона, которые обращаются за помощью в центр гуманитарной помощи. А рации и квадрокоптер я передал бойцам, которые обеспечивают безопасную работу гуманитарной миссии. Оказалось, что несколько парней сами родом из Воронежа, поэтому такой "привет" из родной области для них был особенно приятен. Спасибо воронежским коллегам за постоянную поддержку и помощь", -прокомментировал РИА Новости поставку гумпомощи Кастюкевич.Воронежские общественники регулярно помогают жителям освобожденных территорий Украины. "Совет отцов" уже несколько раз передавал различную помощь. В составе грузов - лекарства для взрослых и детей, детское питание.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, воронеж, воронежская область, госдума рф, единая россия, херсон