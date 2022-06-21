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Гарибашвили назвал несправедливым совет ЕК не давать Грузии кандидатство - РИА Новости, 21.06.2022
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Гарибашвили назвал несправедливым совет ЕК не давать Грузии кандидатство
Гарибашвили назвал несправедливым совет ЕК не давать Грузии кандидатство - РИА Новости, 21.06.2022
Гарибашвили назвал несправедливым совет ЕК не давать Грузии кандидатство
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал несправедливым то, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата в ЕС, а... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:30
2022-06-21T14:30
в мире
грузия
еврокомиссия
евросоюз
украина
ираклий гарибашвили
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал несправедливым то, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата в ЕС, а Грузии - нет.Еврокомиссия в минувшую пятницу рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении к ЕС. Грузии такой статус ЕК пока не рекомендовала предоставлять. Официальное решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии."Несправедливо", - ответил премьер на просьбу главного редактора Bloomberg прокомментировать решение ЕК в ходе Катарского экономического форума. Однако Гарибашвили пояснил, что понимает, почему еврочиновники так поступили."Мы слышали от европейских лидеров, что они решили предоставить статус Украине, потому что Украина находится в состоянии войны, а Молдавия - соседняя страна, которая очень близко расположена к Украине и находится в очень сложной ситуации", - добавил он. По мнению грузинского премьера, если бы речь шла о подходе на основе заслуг и достижений, Грузия первая бы получила статус кандидата в ЕС.Гарибашвили также уточнил, что Тбилиси поддерживает Киев политически, но не может ввести национальные санкции против России, поскольку у страны есть свои национальные интересы и вызовы, она находится в "уязвимом положении". Однако он пообещал, что российским компаниям не позволят использовать территорию Грузии для обхода международных санкций.
https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html
https://ria.ru/20220620/evrosoyuz-1796826334.html
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в мире, грузия, еврокомиссия, евросоюз, украина, ираклий гарибашвили
14:30 21.06.2022
 
Гарибашвили назвал несправедливым совет ЕК не давать Грузии кандидатство

Гарибашвили назвал несправедливой рекомендацию ЕК не давать Грузии кандидатство в Евросоюз

© AP Photo / Markus SchreiberПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал несправедливым то, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата в ЕС, а Грузии - нет.
Еврокомиссия в минувшую пятницу рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении к ЕС. Грузии такой статус ЕК пока не рекомендовала предоставлять. Официальное решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
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"Несправедливо", - ответил премьер на просьбу главного редактора Bloomberg прокомментировать решение ЕК в ходе Катарского экономического форума. Однако Гарибашвили пояснил, что понимает, почему еврочиновники так поступили.
"Мы слышали от европейских лидеров, что они решили предоставить статус Украине, потому что Украина находится в состоянии войны, а Молдавия - соседняя страна, которая очень близко расположена к Украине и находится в очень сложной ситуации", - добавил он. По мнению грузинского премьера, если бы речь шла о подходе на основе заслуг и достижений, Грузия первая бы получила статус кандидата в ЕС.
Гарибашвили также уточнил, что Тбилиси поддерживает Киев политически, но не может ввести национальные санкции против России, поскольку у страны есть свои национальные интересы и вызовы, она находится в "уязвимом положении". Однако он пообещал, что российским компаниям не позволят использовать территорию Грузии для обхода международных санкций.
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В миреГрузияЕврокомиссияЕвросоюзУкраинаИраклий Гарибашвили
 
 
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