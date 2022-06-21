https://ria.ru/20220621/gretsiya-1797161410.html

В Греции обложат прибыль компаний-поставщиков газа налогом в 90 процентов

В Греции обложат прибыль компаний-поставщиков газа налогом в 90 процентов - РИА Новости, 21.06.2022

В Греции обложат прибыль компаний-поставщиков газа налогом в 90 процентов

Увеличение прибыли компаний – поставщиков газа в Греции будет облагаться налогом по ставке 90%, сообщило министерство окружающей среды и энергетики. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T20:54

2022-06-21T20:54

2022-06-21T20:54

экономика

греция

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АФИНЫ, 21 июн - РИА Новости. Увеличение прибыли компаний – поставщиков газа в Греции будет облагаться налогом по ставке 90%, сообщило министерство окружающей среды и энергетики.Законопроект, который будет представлен в парламент министерством, предусматривает, что повышение нормы прибыли газоснабжающих компаний в период с 2020 по 2021 год будет облагаться налогом по ставке 90%, как это произошло с увеличением прибыльности электроэнергетических компаний, говорится в сообщении.Доходы от введения чрезвычайного налога будут переданы в пользу Фонда перехода к зеленой энергетике и будут использованы для субсидирования счетов за электроэнергию и газ для потребителей, предприятий и домашних хозяйств, сообщило министерство.В конце мая греческий парламент проголосовал за введение налога в размере 90% на сверхприбыли энергетических компаний, действующих на оптовом рынке электроэнергии.

https://ria.ru/20220621/shvetsiya-1797159033.html

греция

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, греция