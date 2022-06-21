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В Греции обложат прибыль компаний-поставщиков газа налогом в 90 процентов - РИА Новости, 21.06.2022
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В Греции обложат прибыль компаний-поставщиков газа налогом в 90 процентов
В Греции обложат прибыль компаний-поставщиков газа налогом в 90 процентов - РИА Новости, 21.06.2022
В Греции обложат прибыль компаний-поставщиков газа налогом в 90 процентов
Увеличение прибыли компаний – поставщиков газа в Греции будет облагаться налогом по ставке 90%, сообщило министерство окружающей среды и энергетики. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T20:54
2022-06-21T20:54
экономика
греция
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АФИНЫ, 21 июн - РИА Новости. Увеличение прибыли компаний – поставщиков газа в Греции будет облагаться налогом по ставке 90%, сообщило министерство окружающей среды и энергетики.Законопроект, который будет представлен в парламент министерством, предусматривает, что повышение нормы прибыли газоснабжающих компаний в период с 2020 по 2021 год будет облагаться налогом по ставке 90%, как это произошло с увеличением прибыльности электроэнергетических компаний, говорится в сообщении.Доходы от введения чрезвычайного налога будут переданы в пользу Фонда перехода к зеленой энергетике и будут использованы для субсидирования счетов за электроэнергию и газ для потребителей, предприятий и домашних хозяйств, сообщило министерство.В конце мая греческий парламент проголосовал за введение налога в размере 90% на сверхприбыли энергетических компаний, действующих на оптовом рынке электроэнергии.
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экономика, греция
20:54 21.06.2022
 
В Греции обложат прибыль компаний-поставщиков газа налогом в 90 процентов

Власти Греции обложат прибыль компаний-поставщиков газа налогом по ставке 90 процентов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АФИНЫ, 21 июн - РИА Новости. Увеличение прибыли компаний – поставщиков газа в Греции будет облагаться налогом по ставке 90%, сообщило министерство окружающей среды и энергетики.
Законопроект, который будет представлен в парламент министерством, предусматривает, что повышение нормы прибыли газоснабжающих компаний в период с 2020 по 2021 год будет облагаться налогом по ставке 90%, как это произошло с увеличением прибыльности электроэнергетических компаний, говорится в сообщении.
Доходы от введения чрезвычайного налога будут переданы в пользу Фонда перехода к зеленой энергетике и будут использованы для субсидирования счетов за электроэнергию и газ для потребителей, предприятий и домашних хозяйств, сообщило министерство.
В конце мая греческий парламент проголосовал за введение налога в размере 90% на сверхприбыли энергетических компаний, действующих на оптовом рынке электроэнергии.
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