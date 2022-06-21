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В Новой Каховке открыли пункт приема документов на российское гражданство - РИА Новости, 21.06.2022
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https://ria.ru/20220621/grazhdanstvo-1796981524.html
В Новой Каховке открыли пункт приема документов на российское гражданство
В Новой Каховке открыли пункт приема документов на российское гражданство - РИА Новости, 21.06.2022
В Новой Каховке открыли пункт приема документов на российское гражданство
Пункт приема документов на получение гражданства России открылся в городе Новая Каховка в Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:24
2022-06-21T12:24
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
запорожская область
владимир сальдо
россия
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 21 июн - РИА Новости. Пункт приема документов на получение гражданства России открылся в городе Новая Каховка в Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости.На открытии второго в регионе паспортного стола присутствовали представители Военно-гражданской администрации (ВГА), включая ее главу Владимира Сальдо."Это второе отделение в Херсонской области. Открыто в Новой Каховке. И мы видим, что только в первый час работы записалось 143 человека. В первом отделении, в Херсоне... очередь уже под 9 тысяч. Процесс идет очень хорошо. Люди с радостью и вдохновением это делают", - рассказал Сальдо РИА Новости.По его словам, в ближайшее время планируется открытие десяти пунктов приема документов. "Обучаем сотрудников, которые будут работать в отделениях. И я думаю, что количество мест, где можно будет подать документы, будет увеличиваться", - добавил Сальдо.Он также рассказал, что в ближайшее время ожидается открытие пункта приема документов в городе Каховка, а затем - в Скадовске, Гениченске, Голой Пристани и других населенных пунктах Херсонской области.Сальдо отметил, что на сегодняшний день в рабочие пункты приема документов могут обратиться все желающие жители Херсонской области независимо от того, являются ли они жителями Херсона или Новой Каховки. "В любом административном центре жители Херсонской области могут сдать документы на оформление (российского) гражданства", - добавил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220616/grazhdanstvo-1795637224.html
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в мире, херсонская область , херсон, запорожская область, владимир сальдо, россия
12:24 21.06.2022
 
В Новой Каховке открыли пункт приема документов на российское гражданство

В Новой Каховке под Херсоном открылся пункт приема документов на российское гражданство

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов
Выдача российских паспортов - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 21 июн - РИА Новости. Пункт приема документов на получение гражданства России открылся в городе Новая Каховка в Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости.
На открытии второго в регионе паспортного стола присутствовали представители Военно-гражданской администрации (ВГА), включая ее главу Владимира Сальдо.
"Это второе отделение в Херсонской области. Открыто в Новой Каховке. И мы видим, что только в первый час работы записалось 143 человека. В первом отделении, в Херсоне... очередь уже под 9 тысяч. Процесс идет очень хорошо. Люди с радостью и вдохновением это делают", - рассказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, в ближайшее время планируется открытие десяти пунктов приема документов. "Обучаем сотрудников, которые будут работать в отделениях. И я думаю, что количество мест, где можно будет подать документы, будет увеличиваться", - добавил Сальдо.
Он также рассказал, что в ближайшее время ожидается открытие пункта приема документов в городе Каховка, а затем - в Скадовске, Гениченске, Голой Пристани и других населенных пунктах Херсонской области.
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Сальдо отметил, что на сегодняшний день в рабочие пункты приема документов могут обратиться все желающие жители Херсонской области независимо от того, являются ли они жителями Херсона или Новой Каховки. "В любом административном центре жители Херсонской области могут сдать документы на оформление (российского) гражданства", - добавил он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьХерсонЗапорожская областьВладимир СальдоРоссия
 
 
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