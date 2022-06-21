https://ria.ru/20220621/granitsa-1797003113.html

Патрушев призвал регионы поощрять жителей за помощь пограничникам

Патрушев призвал регионы поощрять жителей за помощь пограничникам - РИА Новости, 21.06.2022

Патрушев призвал регионы поощрять жителей за помощь пограничникам

Руководителям приграничных регионов стоит подумать о том, чтобы ввести материальные стимулы для жителей, добровольно помогающих пограничникам, заявил секретарь... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:10

2022-06-21T13:10

2022-06-21T13:10

безопасность

россия

совет безопасности рф

николай патрушев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

пограничное управление фсб рф

владимир кулишов

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КАЛИНИНГРАД, 21 июн – РИА Новости. Руководителям приграничных регионов стоит подумать о том, чтобы ввести материальные стимулы для жителей, добровольно помогающих пограничникам, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России."Обращаю внимание руководителей приграничных субъектов Федерации на целесообразность материального стимулирования жителей, оказывающих добровольное содействие пограничным органам федеральной службы безопасности при выполнении задач по охране государственной границы", - сказал он.В конце мая первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что дружинники, помогающие пограничникам поддерживать порядок на государственной границе РФ, будут с 2023 года получать за это льготы и компенсации. По данным ФСБ, сейчас в охране госграницы на добровольных началах участвуют более 13,5 тысяч граждан, из которых сформированы 1192 народные дружины, включая 95 казачьих обществ.

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Кирилл Волков

безопасность, россия, совет безопасности рф, николай патрушев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пограничное управление фсб рф, владимир кулишов