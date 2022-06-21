https://ria.ru/20220621/granitsa-1797003113.html
Патрушев призвал регионы поощрять жителей за помощь пограничникам
Патрушев призвал регионы поощрять жителей за помощь пограничникам - РИА Новости, 21.06.2022
Патрушев призвал регионы поощрять жителей за помощь пограничникам
Руководителям приграничных регионов стоит подумать о том, чтобы ввести материальные стимулы для жителей, добровольно помогающих пограничникам, заявил секретарь... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:10
2022-06-21T13:10
2022-06-21T13:10
безопасность
россия
совет безопасности рф
николай патрушев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
пограничное управление фсб рф
владимир кулишов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_0:67:2395:1414_1920x0_80_0_0_0d958046b1bd9e342895078fe04fc67a.jpg
КАЛИНИНГРАД, 21 июн – РИА Новости. Руководителям приграничных регионов стоит подумать о том, чтобы ввести материальные стимулы для жителей, добровольно помогающих пограничникам, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России."Обращаю внимание руководителей приграничных субъектов Федерации на целесообразность материального стимулирования жителей, оказывающих добровольное содействие пограничным органам федеральной службы безопасности при выполнении задач по охране государственной границы", - сказал он.В конце мая первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что дружинники, помогающие пограничникам поддерживать порядок на государственной границе РФ, будут с 2023 года получать за это льготы и компенсации. По данным ФСБ, сейчас в охране госграницы на добровольных началах участвуют более 13,5 тысяч граждан, из которых сформированы 1192 народные дружины, включая 95 казачьих обществ.
https://ria.ru/20220421/kursk-1784683996.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_65:0:2154:1567_1920x0_80_0_0_375582fc5e38f8fc972e7cf6a46106b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, совет безопасности рф, николай патрушев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пограничное управление фсб рф, владимир кулишов
Патрушев призвал регионы поощрять жителей за помощь пограничникам
Патрушев предложил материально стимулировать тех, кто добровольно помогает пограничникам