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Патрушев призвал регионы поощрять жителей за помощь пограничникам - РИА Новости, 21.06.2022
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Патрушев призвал регионы поощрять жителей за помощь пограничникам
Патрушев призвал регионы поощрять жителей за помощь пограничникам - РИА Новости, 21.06.2022
Патрушев призвал регионы поощрять жителей за помощь пограничникам
Руководителям приграничных регионов стоит подумать о том, чтобы ввести материальные стимулы для жителей, добровольно помогающих пограничникам, заявил секретарь... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:10
2022-06-21T13:10
безопасность
россия
совет безопасности рф
николай патрушев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
пограничное управление фсб рф
владимир кулишов
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн – РИА Новости. Руководителям приграничных регионов стоит подумать о том, чтобы ввести материальные стимулы для жителей, добровольно помогающих пограничникам, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России."Обращаю внимание руководителей приграничных субъектов Федерации на целесообразность материального стимулирования жителей, оказывающих добровольное содействие пограничным органам федеральной службы безопасности при выполнении задач по охране государственной границы", - сказал он.В конце мая первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что дружинники, помогающие пограничникам поддерживать порядок на государственной границе РФ, будут с 2023 года получать за это льготы и компенсации. По данным ФСБ, сейчас в охране госграницы на добровольных началах участвуют более 13,5 тысяч граждан, из которых сформированы 1192 народные дружины, включая 95 казачьих обществ.
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безопасность, россия, совет безопасности рф, николай патрушев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пограничное управление фсб рф, владимир кулишов
13:10 21.06.2022
 
Патрушев призвал регионы поощрять жителей за помощь пограничникам

Патрушев предложил материально стимулировать тех, кто добровольно помогает пограничникам

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн – РИА Новости. Руководителям приграничных регионов стоит подумать о том, чтобы ввести материальные стимулы для жителей, добровольно помогающих пограничникам, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России.
"Обращаю внимание руководителей приграничных субъектов Федерации на целесообразность материального стимулирования жителей, оказывающих добровольное содействие пограничным органам федеральной службы безопасности при выполнении задач по охране государственной границы", - сказал он.
В конце мая первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что дружинники, помогающие пограничникам поддерживать порядок на государственной границе РФ, будут с 2023 года получать за это льготы и компенсации. По данным ФСБ, сейчас в охране госграницы на добровольных началах участвуют более 13,5 тысяч граждан, из которых сформированы 1192 народные дружины, включая 95 казачьих обществ.
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БезопасностьРоссияСовет Безопасности РФНиколай ПатрушевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Пограничное управление ФСБ РФВладимир Кулишов
 
 
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