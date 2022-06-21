https://ria.ru/20220621/grabitel-1797114932.html
Избившая шваброй грабителя оператор АЗС в Мордовии попала на видео
Избившая шваброй грабителя оператор АЗС в Мордовии попала на видео - РИА Новости, 21.06.2022
Избившая шваброй грабителя оператор АЗС в Мордовии попала на видео
Оператор АЗС побила шваброй жителя Мордовии, проникшего на автозаправочную станцию, чтобы ограбить кассу, мужчине удалось скрыться с деньгами, но позднее его... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:45
2022-06-21T17:45
2022-06-21T17:45
происшествия
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Оператор АЗС побила шваброй жителя Мордовии, проникшего на автозаправочную станцию, чтобы ограбить кассу, мужчине удалось скрыться с деньгами, но позднее его задержали, сообщает МВД по Мордовии."В ночь на 17 июня 31-летний мужчина разбил камнем пластиковое окно автозаправочной станции и проник в помещение. В этот момент в здании находилась оператор, мывшая полы. Увидев залезающего в окно подозреваемого, женщина избила его шваброй, однако остановить не смогла. Сельчанин забрал из кассы 17 524 рубля, после чего также через окно скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении официальной группы МВД по Мордовии в соцсети "ВКонтакте".Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен житель поселка Садовый Теньгушевского района, отмечается в сообщении. В отношении мужчины уже расследуется уголовное дело – его завели после кражи 65 тысяч рублей у организации, продающей товары и оказывающей социальные услуги в поселке Теньгушево."Мужчина был задержан по месту жительства. Похищенные деньги он потратил на личные нужды. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабеж" и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика мордовия
Избившая шваброй грабителя оператор АЗС в Мордовии попала на видео
Оператор АЗС в Мордовии избила шваброй мужчину, укравшего из кассы 17 тысяч рублей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - РИА Новости.
Оператор АЗС побила шваброй жителя Мордовии, проникшего на автозаправочную станцию, чтобы ограбить кассу, мужчине удалось скрыться с деньгами, но позднее его задержали, сообщает
МВД по Мордовии.
"В ночь на 17 июня 31-летний мужчина разбил камнем пластиковое окно автозаправочной станции и проник в помещение. В этот момент в здании находилась оператор, мывшая полы. Увидев залезающего в окно подозреваемого, женщина избила его шваброй, однако остановить не смогла. Сельчанин забрал из кассы 17 524 рубля, после чего также через окно скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении официальной группы МВД по Мордовии в соцсети "ВКонтакте".
Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен житель поселка Садовый Теньгушевского района, отмечается в сообщении. В отношении мужчины уже расследуется уголовное дело – его завели после кражи 65 тысяч рублей у организации, продающей товары и оказывающей социальные услуги в поселке Теньгушево.
"Мужчина был задержан по месту жительства. Похищенные деньги он потратил на личные нужды. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабеж" и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.