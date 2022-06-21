https://ria.ru/20220621/grabitel-1797114932.html

Избившая шваброй грабителя оператор АЗС в Мордовии попала на видео

Избившая шваброй грабителя оператор АЗС в Мордовии попала на видео - РИА Новости, 21.06.2022

Избившая шваброй грабителя оператор АЗС в Мордовии попала на видео

Оператор АЗС побила шваброй жителя Мордовии, проникшего на автозаправочную станцию, чтобы ограбить кассу, мужчине удалось скрыться с деньгами, но позднее его... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T17:45

2022-06-21T17:45

2022-06-21T17:45

происшествия

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Оператор АЗС побила шваброй жителя Мордовии, проникшего на автозаправочную станцию, чтобы ограбить кассу, мужчине удалось скрыться с деньгами, но позднее его задержали, сообщает МВД по Мордовии."В ночь на 17 июня 31-летний мужчина разбил камнем пластиковое окно автозаправочной станции и проник в помещение. В этот момент в здании находилась оператор, мывшая полы. Увидев залезающего в окно подозреваемого, женщина избила его шваброй, однако остановить не смогла. Сельчанин забрал из кассы 17 524 рубля, после чего также через окно скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении официальной группы МВД по Мордовии в соцсети "ВКонтакте".Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен житель поселка Садовый Теньгушевского района, отмечается в сообщении. В отношении мужчины уже расследуется уголовное дело – его завели после кражи 65 тысяч рублей у организации, продающей товары и оказывающей социальные услуги в поселке Теньгушево."Мужчина был задержан по месту жительства. Похищенные деньги он потратил на личные нужды. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабеж" и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика мордовия