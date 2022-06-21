https://ria.ru/20220621/gjvjom-1797022722.html

Германия отправит Украине новую военную помощь

Германия отправит Украине новую военную помощь - РИА Новости, 21.06.2022

Германия отправит Украине новую военную помощь

Правительство ФРГ официально подтвердило планы отправить Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard, три комплекса ракетных систем залпового огня Mars,... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:13

2022-06-21T14:13

2022-06-21T14:13

специальная военная операция на украине

в мире

германия

украина

космос - риа наука

берлин (город)

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Правительство ФРГ официально подтвердило планы отправить Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard, три комплекса ракетных систем залпового огня Mars, системы противовоздушной обороны IRIS-T, говорится в сообщении кабмина.Правительство ФРГ ранее придерживалось политики неразглашения деталей оборонной поддержки Украине, представители властей ссылались на соображения безопасности. Во вторник кабмин опубликовал список уже поставленной Украине военной помощи и список поставок, которые Берлин готовится осуществить в будущем.Среди готовящихся поставок - 30 ЗСУ Gepard, три комплекса РСЗО Mars, системы ПВО IRIS-T, 54 БМП M113, которые будут поставлены из Дании при финансировании Германии. Также в списке семь гаубиц Pzh 2000, 32 разведывательных БПЛА, противодронные аппараты, 5 тысяч касок, 5,8 миллиона боеприпасов стрелкового оружия, 53 тысячи патронов для ЗСУ, 10 тысяч артиллерийских снарядов.Среди уже поставленных вооружений указаны почти 15 тысяч противотанковых мин, 500 ракет STINGER, 2,7 тысячи ПЗРК Strela, 16 миллионов боеприпасов стрелкового оружия, 100 пулеметов MG3, 100 тысяч ручных гранат, 23 тысячи касок, 178 автомобилей различных типов, запчасти для МиГ-29.Правительство напоминает, что бюджет на 2022 год был увеличен на 2 миллиарда евро для нужд обороны, эти средства пойдут "преимущественно" на поддержку Украины.

https://ria.ru/20220616/pomosch-1795684647.html

https://ria.ru/20220616/pomosch-1795721973.html

германия

украина

берлин (город)

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в мире, германия, украина, космос - риа наука, берлин (город), ситуация в днр и лнр