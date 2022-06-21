https://ria.ru/20220621/gintsburg-1796740964.html

Александр Гинцбург: отмахиваться от проблемы с оспой обезьян неправильно

Александр Гинцбург: отмахиваться от проблемы с оспой обезьян неправильно - РИА Новости, 21.06.2022

Александр Гинцбург: отмахиваться от проблемы с оспой обезьян неправильно

Директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России", академик РАН Александр Гинцбург в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ рассказал об... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T10:30

2022-06-21T10:30

2022-06-21T10:31

интервью

александр гинцбург

российская академия наук

воз

европа

петербургский международный экономический форум — 2022

вакцина "спутник v"

вакцина "спутник лайт"

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Директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России", академик РАН Александр Гинцбург в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ рассказал об эффективности вакцины "Спутник V" против разных вариантов коронавируса, о ходе исследований препарата с участием детей и испытании новой вакцины, а также об оспе обезьян и о том, в какие сроки Центр Гамалеи может сделать вакцину против данной инфекции. Беседовала Людмила Белоножко.– Александр Леонидович, "Спутник V" зарегистрирован уже почти два года. За это время не выявлено ли каких-то новых нежелательных реакций на препарат? Доказал ли он свою эффективность и безопасность?– Да, безусловно, доказал свою безопасность и эффективность. И не только, по данным российского Минздрава, но что меня радует – по данным минздрава такого государства, как Сан-Марино, где из 36 тысяч жителей 34 тысячи привиты "Спутником V".Говоря об эффективности, могу подчеркнуть, что в связи с бесконечным количеством генетических вариантов, которые имеют клинически значимые проявления, вакцина "Спутник V" выступает в данном случае, как универсальная вакцина против всех этих вариантов.– Сейчас уже многие ревакцинируются, как "Спутник" сочетается с другими вакцинами?– С теми вакцинами, которые широко распространены, а именно сделаны по технологиям мРНК, как вакцины Pfizer и Moderna, "Спутник V" очень хорошо корреспондируется, как и с вакцинами, сделанными на основе аденовирусных векторов, таких как AstraZeneca.С теми вакцинами, которые сделаны на основе белковых структур, не говоря уже о пептидных структурах, я не берусь утверждать, что можно сочетать их со "Спутником". Здесь, соответственно, необходимы дополнительные исследования клинические, которые не проводились.– Недавно начались исследования вакцины с участием детей 6-11 лет. Как они проходят, сколько детей уже получили прививки, и нет ли каких-то нежелательных реакций?– Они проходят прямо сейчас, в данный момент, когда мы с вами разговариваем. В настоящее время провакцинированы две группы детей в возрасте от 11 до 9 лет, внутри этой группы 11-6 лет выделена более старшая группа, и с ними начато исследование. Провакцинирована первая группа из семи детишек 10 дней назад, и провакцинирована вторая группа неделю тому назад, тоже из семи детишек этого же возраста вакциной "Спутник V" с концентрацией 1:10. Никаких значимых побочных эффектов среди 14 провакцинированных детишек не наблюдалось.В ближайшее время соберется группа независимых экспертов, чтобы по этим результатам принять решение, я надеюсь положительное, о возможности, соответственно, вакцинации уже детей более младшего возрастного диапазона – шести-восьми лет. Если и там будет все благополучно, то следующие две группы таким же образом после заключения экспертов и разрешения Минздрава будут вакцинированы вакциной концентрации 1:5.После этого, когда все эти этапы мы пройдем, по классической схеме будет писаться отчет, который будет предоставляться министерству здравоохранения, и экспертная группа Миниздрава будет уже принимать окончательное решение о возможности допуска данного препарата для гражданского оборота.– А когда будет понятно: 1:10 или 1:5, какой препарат будет в итоге?– Я думаю, что для нас это будет понятно, когда мы провакцинируем и понаблюдаем детей в течение месяца, а официально это будет утверждено, когда Минздрав даст заключение.Здесь, конечно, большой интерес, потому что, если окажется, что концентрация 1:5 будет рекомендована для этой возрастной группы, то регистрация пройдет гораздо быстрей, по той простой причине, что эта концентрация уже рекомендована для детей более старшей группы. И тогда фактически вся разрешительная процедура сведется просто к расширению применения уже существующего препарата, это не будет новый препарат.– То есть просто инструкцию расширят?– Абсолютно верно, это не будет новое регистрационное удостоверение, все данные, которые получены в результате вакцинации детей более старшей группы, будут учитываться при рассмотрении всех результатов, которые связаны с вакцинацией детей 6-11 лет той же самой вакциной.– По какому показателю будет понятно, какая концентрация вакцины нужна? Уровень антител?– Безусловно, уровень антител, совершенно правильно, причем вируснейтрализующих антител.– Недавно начались исследования вакцины на основе вирусоподобных частиц против разных штаммов коронавируса. Как они проходят? Сколько человек уже привито? Нет ли каких-то нежелательных реакций?– Вы знаете, там тоже довольно-таки все гладко проходит. Сейчас проходит стадия безопасности и иммуногенности. Провакцинировано несколько десятков человек. Почему так мало, хотя исследования уже проходят недели три? По той простой причине, что идет плохо набор добровольцев. Не потому, что люди не хотят вакцинироваться, а очень большой отсев идет в связи с тем, что многие имеют определенный уровень антител от данного возбудителя. Однако это не значит, что люди содержат достаточный уровень вируснейтрализующих антител. Это я к тому, что следующий вопрос антиваксеров последует, зачем же тогда вакцина. Объясняю: совершенно, к сожалению, не значит, что люди с антителами имеют нужный уровень вируснейтрализующих антител.– То есть прививаться надо продолжать?– Да, конечно, надо прививаться.– Каких-то нежелательных реакций на эту вакцину нет?– Нет, там проходит все очень гладко.– ВОЗ продолжает расследование о происхождении коронавируса. Как считаете, вирус мог быть создан искусственно или он природный?– Знаете, на этот вопрос невозможно ответить, так как для создания более вирулентного, контагиозного РНК-содержащего вируса не требуется никаких генно-инженерных манипуляций, а требуются лишь некоторые лабораторные модели, где можно модернизировать эволюционный процесс, процесс селекции. Нужны варианты, допустим, более вирулентного вируса, одновременно с вариантами, которые лучше передаются, более контагиозные. То есть воспроизвести с РНК-содержащими вирусами эволюционный процесс по Дарвину в лабораторных условиях в настоящее время возможно. Поэтому, отличить вирус, который возник в природе, и тот вирус, который возник в лаборатории, современными методами невозможно, за исключением одного метода – если было чистосердечное признание, как говорят правоохранительные органы. Признание может пролить истину на данный процесс, если он в лабораторных условиях и происходил. Пока что такой информации нет у нас, поэтому нет повода утверждать, что он искусственно был сделан.– В последнее время многих волнует новая инфекция – оспа обезьян. Действительно ли она представляет сейчас угрозу, может ли она вызвать новую пандемию?– Так, как обстоит дело сейчас, она новую пандемию вызвать не может. Но есть одно "но". Действительно, этот вирус эволюционирует гораздо медленнее, чем РНК-содержащий вирус, то есть возбудитель COVID-19, но то, что эволюция идет, это – безусловно.Так, по сравнению с 2017 годом, когда было осложнение из-за завоза вируса оспы обезьян в Соединенные Штаты, с луговыми собачками, очень симпатичными грызунами, наподобие земляных белок, этот вирус довольно-таки сильно изменился. Он приобрел порядка 50-60 мутаций в своем геноме. Как эти мутации повлияли на его контагиозность и клинические свойства, до сих пор не совсем ясно.При этом, если раньше этот вирус от человека к человеку фактически не передавался, то теперь при тесных контактах, которые существуют, и мы наблюдаем между мужчинами соответствующей ориентации, да, он передается и да, он передается при кожных контактах очень легко и довольно-таки быстро. К счастью, среди европейцев летальных случаев не было. Хотя, по последним данным ВОЗ, было 32 смертельных случая на Африканском континенте. Поэтому просто отмахиваться от этой проблемы, говоря, что у нас это нетрадиционное, что у нас связи с Европой и со всем миром сейчас не столь интенсивные, и мы сможем всех проверить, было бы неправильно.Надо превентивные меры принимать, а именно выяснять действительно ли та вакцинация, которая до 1980 года была, защищает наше население, в какой степени. А с другой стороны, создавать вакцину, которая бы могла применяться, в том числе для маленьких детей, для беременных и для людей со слабой иммунной системой, без побочных эффектов.Если придется применять имеющуюся вакцину, то надо ее применять в эпидемиологическом отношении очень грамотно. Сейчас нет никаких оснований, поголовно применять ее, надо осуществлять круговую вакцинацию. Имеется в виду, что если человек с симптомами заболевания, то надо установить круг контактных лиц и провакцинировать их, но не более того.– А не поздно вакцинировать, если они уже контактировали?– Хороший, совершенно правильный вопрос. Не поздно. Потому что латентный период составляет для данной инфекции две недели, а то и больше. Поэтому, в течение четырех-пяти дней после контакта, если вы используете вакцину, то это гарантированно защищает от данного возбудителя, то есть вакцина должна быть.– А вам штамм вируса не передавали?– Наша технология, технология современная позволяет сформировать вакцины, не имея собственно вируса, имея только генетическую информацию. Если у нас будет соответствующее задание от Минздрава, мы займемся созданием вакцины против оспы обезьян. А для окончательной проверки, естественно, нам придется обратиться к нашему партнеру, 48-му институту министерства обороны, который имеет возможность работать со всеми возбудителями особо опасных инфекций.– В какие сроки можно создать препарат?– Сложный вопрос. Понимаете, данный возбудитель относительно мало изучен. Я думаю, что если мы опять же получим это задание на создание такой вакцины, то речь пойдет о нескольких месяцах.– Но большая часть времени уйдет на исследования, а не на создание самого препарата?– Да, на исследования безопасности, вы совершенно правы.– Спасибо большое за интересную беседу.– Вам спасибо.

https://ria.ru/20220609/cputnik-1794188731.html

https://ria.ru/20220620/vaktsina-1796641358.html

https://ria.ru/20220226/effektivnost-1775204075.html

https://ria.ru/20220615/privivka-1795597787.html

https://ria.ru/20220615/ospa-1795601142.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220410/vaktsina-1782743499.html

европа

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, александр гинцбург, российская академия наук, воз, европа, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник м", нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)