https://ria.ru/20220621/gaz-1797154309.html

Вице-канцлер Германии прокомментировал ограничение поставок газа из России

Вице-канцлер Германии прокомментировал ограничение поставок газа из России - РИА Новости, 21.06.2022

Вице-канцлер Германии прокомментировал ограничение поставок газа из России

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил на ежегодном съезде ассоциации германской промышленности BDI, что ограничение поставок газа по газопроводу "Северный поток" РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T19:59

2022-06-21T19:59

2022-06-21T19:59

экономика

германия

россия

природный газ

роберт хабек

в мире

северный поток

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БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил на ежегодном съезде ассоциации германской промышленности BDI, что ограничение поставок газа по газопроводу "Северный поток" стало "экономической атакой" против Германии.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе."Ограничение газовых поставок по "Северному потоку" - это также атака на нас, экономическая атака на нас", - отметил Хабек, добавив, что "атака проходит... осознанно".Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров - на две трети - к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объёма европейского импорта и 40% от его общего потребления.Поставки по "Северного потоку" сейчас составляют до 40% от максимальной мощности трубопровода. Уровень заполнения газохранилищ в ФРГ составляет 57,57%. Согласно сайту оператора "Северного потока", объем заявок на газовые сутки 20 июня составил около 64 миллионов кубометров, это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня - почти 170 миллионов кубометров.

https://ria.ru/20220621/evrosoyuz-1797027548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, германия, россия, природный газ, роберт хабек, в мире, северный поток