Вице-канцлер Германии прокомментировал ограничение поставок газа из России
Вице-канцлер ФРГ Хабек назвал ограничение поставок газа из России экономической атакой
© AP Photo / Pool / Kay NietfeldВице-канцлер ФРГ Роберт Хабек
© AP Photo / Pool / Kay Nietfeld
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил на ежегодном съезде ассоциации германской промышленности BDI, что ограничение поставок газа по газопроводу "Северный поток" стало "экономической атакой" против Германии.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
"Ограничение газовых поставок по "Северному потоку" - это также атака на нас, экономическая атака на нас", - отметил Хабек, добавив, что "атака проходит... осознанно".
Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров - на две трети - к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объёма европейского импорта и 40% от его общего потребления.
Поставки по "Северного потоку" сейчас составляют до 40% от максимальной мощности трубопровода. Уровень заполнения газохранилищ в ФРГ составляет 57,57%. Согласно сайту оператора "Северного потока", объем заявок на газовые сутки 20 июня составил около 64 миллионов кубометров, это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня - почти 170 миллионов кубометров.