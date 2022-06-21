"Нафтогаз Украины" подаст в суд на "Газпром" из-за недоплаты за транзит
"Нафтогаз Украины" в июле подаст в арбитраж на "Газпром" из-за недоплаты за транзит
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины"
Табличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины". Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. "Нафтогаз Украины" в июле подаст в международный арбитраж на "Газпром" в связи с недоплатой за забронированные для транзита мощности, сообщил во вторник на брифинге глава компании Юрий Витренко.
"Условиями нашего контракта с "Газпромом" предусмотрено, что есть 45 дней на попытки урегулировать наши споры перед тем, как мы можем пойти в арбитраж. В следующем месяце этот срок истекает и, если ничего не произойдет и "Газпром" не изменит свою позицию, это будет означать, что в следующем месяце мы будем иметь право обращаться в международный арбитраж, и мы будем использовать все права", - сказал Витренко.
Он уточнил, что сейчас "Газпром" не доплачивает за объемы транзита газа, которые забронировал и которые ему доступны.
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
В итоге транзит газа РФ через Украину резко снизился: в начале мая он держался на уровне выше 90 миллионов кубов в сутки, а на 21 июня составил 41,2 миллиона кубометров.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) в 2021 году составляет в 109,6 миллиона кубометров, 77 миллионов из которых приходятся на "Суджу", а 32,6 миллиона - на "Сохрановку". "Газпром" может поставлять и меньше газа, но обязан полностью оплачивать гарантированный объем согласно заложенному в контракте принципу "качай или плати". Однако и Украина со своей стороны обязана предоставить российской компании эти мощности под прокачку.