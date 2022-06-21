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"Нафтогаз Украины" подаст в суд на "Газпром" из-за недоплаты за транзит - РИА Новости, 21.06.2022
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"Нафтогаз Украины" подаст в суд на "Газпром" из-за недоплаты за транзит
"Нафтогаз Украины" подаст в суд на "Газпром" из-за недоплаты за транзит - РИА Новости, 21.06.2022
"Нафтогаз Украины" подаст в суд на "Газпром" из-за недоплаты за транзит
"Нафтогаз Украины" в июле подаст в международный арбитраж на "Газпром" в связи с недоплатой за забронированные для транзита мощности, сообщил во вторник на... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:17
2022-06-21T16:17
юрий витренко
украина
европа
газпром
экономика
природный газ
в мире
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. "Нафтогаз Украины" в июле подаст в международный арбитраж на "Газпром" в связи с недоплатой за забронированные для транзита мощности, сообщил во вторник на брифинге глава компании Юрий Витренко."Условиями нашего контракта с "Газпромом" предусмотрено, что есть 45 дней на попытки урегулировать наши споры перед тем, как мы можем пойти в арбитраж. В следующем месяце этот срок истекает и, если ничего не произойдет и "Газпром" не изменит свою позицию, это будет означать, что в следующем месяце мы будем иметь право обращаться в международный арбитраж, и мы будем использовать все права", - сказал Витренко.Он уточнил, что сейчас "Газпром" не доплачивает за объемы транзита газа, которые забронировал и которые ему доступны.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.В итоге транзит газа РФ через Украину резко снизился: в начале мая он держался на уровне выше 90 миллионов кубов в сутки, а на 21 июня составил 41,2 миллиона кубометров.При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) в 2021 году составляет в 109,6 миллиона кубометров, 77 миллионов из которых приходятся на "Суджу", а 32,6 миллиона - на "Сохрановку". "Газпром" может поставлять и меньше газа, но обязан полностью оплачивать гарантированный объем согласно заложенному в контракте принципу "качай или плати". Однако и Украина со своей стороны обязана предоставить российской компании эти мощности под прокачку.
https://ria.ru/20220617/tranzit-1796357937.html
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юрий витренко, украина, европа, газпром, экономика, природный газ, в мире, россия
16:17 21.06.2022
 
"Нафтогаз Украины" подаст в суд на "Газпром" из-за недоплаты за транзит

"Нафтогаз Украины" в июле подаст в арбитраж на "Газпром" из-за недоплаты за транзит

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины"
Табличка на здании национальной акционерной компании Нафтогаз-Украины - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины". Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. "Нафтогаз Украины" в июле подаст в международный арбитраж на "Газпром" в связи с недоплатой за забронированные для транзита мощности, сообщил во вторник на брифинге глава компании Юрий Витренко.
"Условиями нашего контракта с "Газпромом" предусмотрено, что есть 45 дней на попытки урегулировать наши споры перед тем, как мы можем пойти в арбитраж. В следующем месяце этот срок истекает и, если ничего не произойдет и "Газпром" не изменит свою позицию, это будет означать, что в следующем месяце мы будем иметь право обращаться в международный арбитраж, и мы будем использовать все права", - сказал Витренко.
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Путин рассказал о транзите газа через Украину и транзитных деньгах
Он уточнил, что сейчас "Газпром" не доплачивает за объемы транзита газа, которые забронировал и которые ему доступны.
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
В итоге транзит газа РФ через Украину резко снизился: в начале мая он держался на уровне выше 90 миллионов кубов в сутки, а на 21 июня составил 41,2 миллиона кубометров.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) в 2021 году составляет в 109,6 миллиона кубометров, 77 миллионов из которых приходятся на "Суджу", а 32,6 миллиона - на "Сохрановку". "Газпром" может поставлять и меньше газа, но обязан полностью оплачивать гарантированный объем согласно заложенному в контракте принципу "качай или плати". Однако и Украина со своей стороны обязана предоставить российской компании эти мощности под прокачку.
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Юрий ВитренкоУкраинаЕвропаГазпромЭкономикаПриродный газВ миреРоссия
 
 
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