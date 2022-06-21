https://ria.ru/20220621/gaz-1797039570.html

Еврокомиссар по энергетике не видит риска для ЕС в вопросе газоснабжения

Еврокомиссар по энергетике не видит риска для ЕС в вопросе газоснабжения - РИА Новости, 21.06.2022

Еврокомиссар по энергетике не видит риска для ЕС в вопросе газоснабжения

Немедленного риска для Евросоюза в плане снабжения газом нет, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:53

2022-06-21T14:53

2022-06-21T14:53

экономика

цены на нефть

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

сша

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сбербанк россии

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БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Немедленного риска для Евросоюза в плане снабжения газом нет, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон."Но при необходимости мы справимся с ним в духе солидарности", - говорится в ее сообщении в Twitter.По ее словам, "уже с прошлого года мы усиленно работаем над повышением готовности к перебоям с подачей газа, в том числе к самым серьезным сценариям".Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров - на две трети - к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объёма европейского импорта и 40% от его общего потребления.Ранее директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова поделилась мнением с РИА Новости, заявив, что европейские компании ускоренно заполняют подземные газохранилища из-за рисков принятия в отношении России новых санкций, которые могут коснуться поставок голубого топлива.Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

https://ria.ru/20220621/gaz-1796935942.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сша, swift, сбербанк россии, северный поток