Еврокомиссар по энергетике не видит риска для ЕС в вопросе газоснабжения
Еврокомиссар по энергетике Симсон: риска для Евросоюза в плане снабжения газом нет
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Немедленного риска для Евросоюза в плане снабжения газом нет, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"Немедленного риска для нашей надежности снабжения нет", - сказала она, комментируя ситуацию в газовом вопросе.
"Но при необходимости мы справимся с ним в духе солидарности", - говорится в ее сообщении в Twitter.
По ее словам, "уже с прошлого года мы усиленно работаем над повышением готовности к перебоям с подачей газа, в том числе к самым серьезным сценариям".
Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров - на две трети - к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объёма европейского импорта и 40% от его общего потребления.
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