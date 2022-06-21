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Глава Минобороны Украины заявил, что ВСУ уже получили немецкие гаубицы

Глава Минобороны Украины заявил, что ВСУ уже получили немецкие гаубицы - РИА Новости, 21.06.2022

Глава Минобороны Украины заявил, что ВСУ уже получили немецкие гаубицы

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские военные уже получили немецкие гаубицы Ph2000. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:45

2022-06-21T16:45

2022-06-21T16:45

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

технологии

алексей арестович

андрей мельников

украина

германия

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские военные уже получили немецкие гаубицы Ph2000.Правительство ФРГ ранее придерживалось политики неразглашения деталей оборонной поддержки Украине, представители властей ссылались на соображения безопасности. Во вторник кабмин опубликовал список уже поставленной Украине военной помощи и список поставок, которые Берлин готовится осуществить в будущем. Среди готовящихся поставок - 30 ЗСУ Gepard, три комплекса РСЗО Mars, системы ПВО IRIS-T, 54 БМП M113, которые будут поставлены из Дании при финансировании Германии. Также в списке семь гаубиц Pzh 2000, 32 разведывательных БПЛА, противодронные аппараты, 5 тысяч касок, 5,8 миллиона боеприпасов стрелкового оружия, 53 тысячи патронов для ЗСУ, 10 тысяч артиллерийских снарядов."В украинской артиллерийской семье появились немецкие Panzerhaubitze 2000 с подготовленными украинскими экипажами. Это уже шестой вид артиллерии 155-миллиметрового калибра, который усиливает нашу оборону. Наши воины уже бьют врага с помощью M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar. Отныне к этому "клубу лучших" присоединился и Ph2000", - написал Резников на своей странице в социальной сети Facebook *(запрещена в РФ как экстремистская).Власти Украины неоднократно выражали недовольство темпами поставок вооружения из Германии. В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией пяти тысяч касок.Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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