Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Украины заявил, что ВСУ уже получили немецкие гаубицы - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/gaubitsy-1797094021.html
Глава Минобороны Украины заявил, что ВСУ уже получили немецкие гаубицы
Глава Минобороны Украины заявил, что ВСУ уже получили немецкие гаубицы - РИА Новости, 21.06.2022
Глава Минобороны Украины заявил, что ВСУ уже получили немецкие гаубицы
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские военные уже получили немецкие гаубицы Ph2000. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:45
2022-06-21T16:45
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
технологии
алексей арестович
андрей мельников
украина
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783657925_0:0:2701:1520_1920x0_80_0_0_6f82613e6245e97915e580f6106f3d01.jpg
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские военные уже получили немецкие гаубицы Ph2000.Правительство ФРГ ранее придерживалось политики неразглашения деталей оборонной поддержки Украине, представители властей ссылались на соображения безопасности. Во вторник кабмин опубликовал список уже поставленной Украине военной помощи и список поставок, которые Берлин готовится осуществить в будущем. Среди готовящихся поставок - 30 ЗСУ Gepard, три комплекса РСЗО Mars, системы ПВО IRIS-T, 54 БМП M113, которые будут поставлены из Дании при финансировании Германии. Также в списке семь гаубиц Pzh 2000, 32 разведывательных БПЛА, противодронные аппараты, 5 тысяч касок, 5,8 миллиона боеприпасов стрелкового оружия, 53 тысячи патронов для ЗСУ, 10 тысяч артиллерийских снарядов."В украинской артиллерийской семье появились немецкие Panzerhaubitze 2000 с подготовленными украинскими экипажами. Это уже шестой вид артиллерии 155-миллиметрового калибра, который усиливает нашу оборону. Наши воины уже бьют врага с помощью M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar. Отныне к этому "клубу лучших" присоединился и Ph2000", - написал Резников на своей странице в социальной сети Facebook *(запрещена в РФ как экстремистская).Власти Украины неоднократно выражали недовольство темпами поставок вооружения из Германии. В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией пяти тысяч касок.Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220621/london-1797068659.html
украина
германия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783657530_0:0:2511:1883_1920x0_80_0_0_5e961215c8c5b7c6c3c13eee0728a4e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, технологии, алексей арестович , андрей мельников, украина, германия, берлин (город), ситуация в днр и лнр
16:45 21.06.2022
 
Глава Минобороны Украины заявил, что ВСУ уже получили немецкие гаубицы

Глава МО Украины Резников: украинские военные уже получили немецкие гаубицы Ph2000

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские военные уже получили немецкие гаубицы Ph2000.
Правительство ФРГ ранее придерживалось политики неразглашения деталей оборонной поддержки Украине, представители властей ссылались на соображения безопасности. Во вторник кабмин опубликовал список уже поставленной Украине военной помощи и список поставок, которые Берлин готовится осуществить в будущем. Среди готовящихся поставок - 30 ЗСУ Gepard, три комплекса РСЗО Mars, системы ПВО IRIS-T, 54 БМП M113, которые будут поставлены из Дании при финансировании Германии. Также в списке семь гаубиц Pzh 2000, 32 разведывательных БПЛА, противодронные аппараты, 5 тысяч касок, 5,8 миллиона боеприпасов стрелкового оружия, 53 тысячи патронов для ЗСУ, 10 тысяч артиллерийских снарядов.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
15:55
МИД Британии пообещал продолжить поставки оружия Украине
"В украинской артиллерийской семье появились немецкие Panzerhaubitze 2000 с подготовленными украинскими экипажами. Это уже шестой вид артиллерии 155-миллиметрового калибра, который усиливает нашу оборону. Наши воины уже бьют врага с помощью M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar. Отныне к этому "клубу лучших" присоединился и Ph2000", - написал Резников на своей странице в социальной сети Facebook *(запрещена в РФ как экстремистская).
Власти Украины неоднократно выражали недовольство темпами поставок вооружения из Германии. В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией пяти тысяч касок.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:11Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийТехнологииАлексей АрестовичАндрей МельниковУкраинаГерманияБерлин (город)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала