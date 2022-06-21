https://ria.ru/20220621/gaubitsy-1797056388.html

Минобороны опубликовало видео уничтожения американских гаубиц на Украине

Минобороны опубликовало видео уничтожения американских гаубиц на Украине - РИА Новости, 21.06.2022

Минобороны опубликовало видео уничтожения американских гаубиц на Украине

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения огневых позиций 155-миллиметровых гаубиц М-777, поступивших Украине от США и европейских... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:28

2022-06-21T15:28

2022-06-21T15:28

специальная военная операция на украине

безопасность

дружковка

украина

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения огневых позиций 155-миллиметровых гаубиц М-777, поступивших Украине от США и европейских стран.Отмечается, что российские подразделения артиллерийской разведки установили координаты огневых позиций гаубиц. После этого была проведена доразведка беспилотниками. Артиллерийский удар по гаубицам был нанесен высокоточными артиллерийскими боеприпасами."В результате точного попадания артиллерийских боеприпасов два взвода гаубиц производства США и боекомплекты к ним были уничтожены. Точность поражения американских артиллерийских систем стоящих на вооружении ВСУ осуществлялся расчетами беспилотных летательных аппаратов", - отметили в российском военном ведомстве.Всего за сутки в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы уничтожили 15 гаубиц М-777, "большинство из которых - в районе железнодорожной станции Дружковка, не успев сделать ещё ни одного выстрела", сообщало во вторник Минобороны.На опубликованном видео, снятом с беспилотника, грузовики с гаубицами подъезжают к позициям, а украинские военные пытаются их замаскировать. Далее видны взрывы от попадания снарядов и начавшиеся пожары.

https://ria.ru/20220620/oniks-1796767430.html

https://ria.ru/20220620/uragan-1796670911.html

дружковка

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, дружковка, украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины