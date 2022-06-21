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Минобороны опубликовало видео уничтожения американских гаубиц на Украине - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/gaubitsy-1797056388.html
Минобороны опубликовало видео уничтожения американских гаубиц на Украине
Минобороны опубликовало видео уничтожения американских гаубиц на Украине - РИА Новости, 21.06.2022
Минобороны опубликовало видео уничтожения американских гаубиц на Украине
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения огневых позиций 155-миллиметровых гаубиц М-777, поступивших Украине от США и европейских... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:28
2022-06-21T15:28
специальная военная операция на украине
безопасность
дружковка
украина
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения огневых позиций 155-миллиметровых гаубиц М-777, поступивших Украине от США и европейских стран.Отмечается, что российские подразделения артиллерийской разведки установили координаты огневых позиций гаубиц. После этого была проведена доразведка беспилотниками. Артиллерийский удар по гаубицам был нанесен высокоточными артиллерийскими боеприпасами."В результате точного попадания артиллерийских боеприпасов два взвода гаубиц производства США и боекомплекты к ним были уничтожены. Точность поражения американских артиллерийских систем стоящих на вооружении ВСУ осуществлялся расчетами беспилотных летательных аппаратов", - отметили в российском военном ведомстве.Всего за сутки в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы уничтожили 15 гаубиц М-777, "большинство из которых - в районе железнодорожной станции Дружковка, не успев сделать ещё ни одного выстрела", сообщало во вторник Минобороны.На опубликованном видео, снятом с беспилотника, грузовики с гаубицами подъезжают к позициям, а украинские военные пытаются их замаскировать. Далее видны взрывы от попадания снарядов и начавшиеся пожары.
https://ria.ru/20220620/oniks-1796767430.html
https://ria.ru/20220620/uragan-1796670911.html
дружковка
украина
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безопасность, дружковка, украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
15:28 21.06.2022
 
Минобороны опубликовало видео уничтожения американских гаубиц на Украине

Минобороны опубликовало видео уничтожения поставленных США на Украину гаубиц М-777

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения огневых позиций 155-миллиметровых гаубиц М-777, поступивших Украине от США и европейских стран.
Отмечается, что российские подразделения артиллерийской разведки установили координаты огневых позиций гаубиц. После этого была проведена доразведка беспилотниками. Артиллерийский удар по гаубицам был нанесен высокоточными артиллерийскими боеприпасами.
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"В результате точного попадания артиллерийских боеприпасов два взвода гаубиц производства США и боекомплекты к ним были уничтожены. Точность поражения американских артиллерийских систем стоящих на вооружении ВСУ осуществлялся расчетами беспилотных летательных аппаратов", - отметили в российском военном ведомстве.
Всего за сутки в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы уничтожили 15 гаубиц М-777, "большинство из которых - в районе железнодорожной станции Дружковка, не успев сделать ещё ни одного выстрела", сообщало во вторник Минобороны.
На опубликованном видео, снятом с беспилотника, грузовики с гаубицами подъезжают к позициям, а украинские военные пытаются их замаскировать. Далее видны взрывы от попадания снарядов и начавшиеся пожары.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДружковкаУкраинаСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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