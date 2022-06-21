Хедлайнерами "Алых парусов" станут Полина Гагарина и The Hatters

"Концертная программа состоит из трех блоков, они называются "Вдохновение", "Самореализация" и "Взаимоотношение". То есть, это то, из чего выпускники будут строить свою дальнейшую жизнь. Всего на концерте будет три хедлайнера, двое из которых – группа The Hatters и Полина Гагарина", – сказал Олейник.