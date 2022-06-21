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Хедлайнерами "Алых парусов" станут Полина Гагарина и The Hatters - РИА Новости, 21.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220621/gagarina-1797030366.html
Хедлайнерами "Алых парусов" станут Полина Гагарина и The Hatters
Хедлайнерами "Алых парусов" станут Полина Гагарина и The Hatters - РИА Новости, 21.06.2022
Хедлайнерами "Алых парусов" станут Полина Гагарина и The Hatters
Хедлайнерами праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге станут Полина Гагарина и группа The Hatters, сообщил журналистам исполнительный директор АО... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:54
2022-06-21T14:54
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
полина гагарина
the hatters
алые паруса (праздник выпускников)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Хедлайнерами праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге станут Полина Гагарина и группа The Hatters, сообщил журналистам исполнительный директор АО "Телерадиокомпания "Петербург" Андрей Олейник.По информации организаторов, мероприятие начнется с концерта, первую часть которого по традиции откроют молодые исполнители, ставшие победителями кастинга. Затем пройдет основное шоу с участием звезд российской эстрады.Имя третьего исполнителя пока держится в секрете.По словам Олейника, основной концерт на Дворцовой площади начнется в 22.00. В этом году особое внимание уделили оформлению сцены.После концерта начнется водно-пиротехническое шоу с традиционным проходом брига "Россия" в акватории Невы.
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знаменитости, шоу-бизнес, полина гагарина, the hatters, алые паруса (праздник выпускников)
14:54 21.06.2022
 
Хедлайнерами "Алых парусов" станут Полина Гагарина и The Hatters

Хедлайнерами "Алых парусов" в Санкт-Петербурге станут Полина Гагарина и The Hatters

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией
Певица Полина Гагарина выступает на митинге-концерте в Лужниках, посвященном воссоединению Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Хедлайнерами праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге станут Полина Гагарина и группа The Hatters, сообщил журналистам исполнительный директор АО "Телерадиокомпания "Петербург" Андрей Олейник.
По информации организаторов, мероприятие начнется с концерта, первую часть которого по традиции откроют молодые исполнители, ставшие победителями кастинга. Затем пройдет основное шоу с участием звезд российской эстрады.

"Концертная программа состоит из трех блоков, они называются "Вдохновение", "Самореализация" и "Взаимоотношение". То есть, это то, из чего выпускники будут строить свою дальнейшую жизнь. Всего на концерте будет три хедлайнера, двое из которых – группа The Hatters и Полина Гагарина", – сказал Олейник.

Имя третьего исполнителя пока держится в секрете.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБриг "Россия" в акватории Финского залива во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Бриг Россия в акватории Финского залива во время праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Бриг "Россия" в акватории Финского залива во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
По словам Олейника, основной концерт на Дворцовой площади начнется в 22.00. В этом году особое внимание уделили оформлению сцены.
"Монтаж сцены давно начался. Сцена в этом году необычная – это такой большой конструктор. Сцена будет насыщена лифтами, зеркалами", – рассказал Олейник.
После концерта начнется водно-пиротехническое шоу с традиционным проходом брига "Россия" в акватории Невы.
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