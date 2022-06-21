В Киеве хотят переименовать проспект Юрия Гагарина
В Киеве хотят переименовать проспект Юрия Гагарина в проспект космонавта Леонида Каденюка
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Проспект Юрия Гагарина в Киеве хотят переименовать в проспект украинского космонавта Леонида Каденюка, следует из результатов голосования по переименованию столичных объектов, названия которых связаны с Россией, сообщает во вторник пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"В рейтинговое электронное голосование по переименованиям вошли 296 объектов, которые были отобраны экспертной комиссией. Граждане Украины активно участвовали в процессе переименования и отдали более 6,5 миллиона голосов за новые названия для улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей", - сообщил секретарь КГГА Владимир Бондаренко.
По его словам, по результатам электронного голосования, к примеру, предлагается переименовать улицу Льва Толстого в улицу Украинских Героев, улицу Тульскую – в улицу Героев УПА*("Украинская повстанческая армия"*, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) , улицу Московскую – в улицу Князей Острожских, проспект Юрия Гагарина – в проспект Леонида Каденюка.
Сейчас полученные результаты переданы в КГГА для рассмотрения экспертной комиссией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.