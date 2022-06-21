https://ria.ru/20220621/gagarin-1797024160.html

В Киеве хотят переименовать проспект Юрия Гагарина

В Киеве хотят переименовать проспект Юрия Гагарина - РИА Новости, 21.06.2022

В Киеве хотят переименовать проспект Юрия Гагарина

Проспект Юрия Гагарина в Киеве хотят переименовать в проспект украинского космонавта Леонида Каденюка, следует из результатов голосования по переименованию... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:19

2022-06-21T14:19

2022-06-21T14:19

юрий гагарин (космонавт)

украинская повстанческая армия

россия

украина

лев толстой (писатель)

владимир бондаренко (политик)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Проспект Юрия Гагарина в Киеве хотят переименовать в проспект украинского космонавта Леонида Каденюка, следует из результатов голосования по переименованию столичных объектов, названия которых связаны с Россией, сообщает во вторник пресс-служба Киевской городской государственной администрации.По его словам, по результатам электронного голосования, к примеру, предлагается переименовать улицу Льва Толстого в улицу Украинских Героев, улицу Тульскую – в улицу Героев УПА*("Украинская повстанческая армия"*, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) , улицу Московскую – в улицу Князей Острожских, проспект Юрия Гагарина – в проспект Леонида Каденюка.Сейчас полученные результаты переданы в КГГА для рассмотрения экспертной комиссией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220613/odessa-1795082705.html

россия

украина

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юрий гагарин (космонавт), украинская повстанческая армия, россия, украина, лев толстой (писатель), владимир бондаренко (политик)