https://ria.ru/20220621/frantsiya-1797091610.html
Лидер "Республиканцев" отказался входить с Макроном в коалицию
Лидер "Республиканцев" отказался входить с Макроном в коалицию - РИА Новости, 21.06.2022
Лидер "Республиканцев" отказался входить с Макроном в коалицию
Лидер правой партии "Республиканцы" Кристиан Жакоб на встрече с Эммануэлем Макроном заявил, что его партия не согласится формировать коалицию в парламенте... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:39
2022-06-21T16:39
2022-06-21T16:39
в мире
франция
французская партия "республиканцы" (les républicains)
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 21 июн - РИА Новости. Лидер правой партии "Республиканцы" Кристиан Жакоб на встрече с Эммануэлем Макроном заявил, что его партия не согласится формировать коалицию в парламенте вместе с французским президентом.Во вторник Макрон проводит встречи с лидерами политических партий после выборов в Нацсобрание. Лидер "Республиканцев" Кристиан Жакоб, одним из первых встретившийся с французским президентом, заявил об отказе формировать коалицию с президентским союзом."Я повторил президенту, что не может быть и речи о том, чтобы мы пошли на то, что может расцениваться как предательство наших избирателей. Мы проводили кампанию как оппозиция и мы останемся в этой оппозиции решительным образом", - заявил Жакоб в эфире телеканала BFMTV по итогам встречи с Макроном.В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). В результате второго тура партия Макрона "Возрождение" даже в составе коалиции с тремя другими партиями не смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате. Вместо минимально необходимых 289 мандатов блок получил всего 245 из 577. Второе место заняла коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) под предводительством партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона с 131 местом. На третьем – крайне правая партия Ле Пен "Национальное объединение" с 89 мандатами. Правая партия "Республиканцы" оказалась на четвертом месте, получив 61 место в парламенте.Потеря абсолютного большинства означает, что теперь Макрон не сможет беспрепятственно проводить свои законодательные инициативы через нижнюю палату и через парламент в принципе, так как в верхней палате – Сенате – макронисты также не располагают большинством. Действующий премьер Франции Элизабет Борн после выборов сразу заявила, что партия "Вместе!" сразу же начнет пути формирования "активного большинства". При этом другие крупные блоки и партии, прошедшие в Нацсобрание, уже заявили, что намерены оставаться в оппозиции.
https://ria.ru/20220620/lepen-1796714058.html
https://ria.ru/20220620/ugroza-1796637977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, французская партия "республиканцы" (les républicains), эммануэль макрон
Лидер "Республиканцев" отказался входить с Макроном в коалицию
Лидер "Республиканцев" Жакоб заявил, что его партия не будет входить с Макроном в коалицию
ПАРИЖ, 21 июн - РИА Новости. Лидер правой партии "Республиканцы" Кристиан Жакоб на встрече с Эммануэлем Макроном заявил, что его партия не согласится формировать коалицию в парламенте вместе с французским президентом.
Во вторник Макрон проводит встречи с лидерами политических партий после выборов в Нацсобрание. Лидер "Республиканцев" Кристиан Жакоб, одним из первых встретившийся с французским президентом, заявил об отказе формировать коалицию с президентским союзом.
"Я повторил президенту, что не может быть и речи о том, чтобы мы пошли на то, что может расцениваться как предательство наших избирателей. Мы проводили кампанию как оппозиция и мы останемся в этой оппозиции решительным образом", - заявил Жакоб в эфире телеканала BFMTV по итогам встречи с Макроном.
В воскресенье во Франции
прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). В результате второго тура партия Макрона "Возрождение
" даже в составе коалиции с тремя другими партиями не смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате. Вместо минимально необходимых 289 мандатов блок получил всего 245 из 577. Второе место заняла коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) под предводительством партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона
с 131 местом. На третьем – крайне правая партия Ле Пен "Национальное объединение" с 89 мандатами. Правая партия "Республиканцы" оказалась на четвертом месте, получив 61 место в парламенте.
Потеря абсолютного большинства означает, что теперь Макрон не сможет беспрепятственно проводить свои законодательные инициативы через нижнюю палату и через парламент в принципе, так как в верхней палате – Сенате – макронисты также не располагают большинством. Действующий премьер Франции Элизабет Борн
после выборов сразу заявила, что партия "Вместе!" сразу же начнет пути формирования "активного большинства". При этом другие крупные блоки и партии, прошедшие в Нацсобрание, уже заявили, что намерены оставаться в оппозиции.