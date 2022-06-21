https://ria.ru/20220621/frantsiya-1797091610.html

Лидер "Республиканцев" отказался входить с Макроном в коалицию

Лидер "Республиканцев" отказался входить с Макроном в коалицию - РИА Новости, 21.06.2022

Лидер "Республиканцев" отказался входить с Макроном в коалицию

Лидер правой партии "Республиканцы" Кристиан Жакоб на встрече с Эммануэлем Макроном заявил, что его партия не согласится формировать коалицию в парламенте... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:39

2022-06-21T16:39

2022-06-21T16:39

в мире

франция

французская партия "республиканцы" (les républicains)

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 21 июн - РИА Новости. Лидер правой партии "Республиканцы" Кристиан Жакоб на встрече с Эммануэлем Макроном заявил, что его партия не согласится формировать коалицию в парламенте вместе с французским президентом.Во вторник Макрон проводит встречи с лидерами политических партий после выборов в Нацсобрание. Лидер "Республиканцев" Кристиан Жакоб, одним из первых встретившийся с французским президентом, заявил об отказе формировать коалицию с президентским союзом."Я повторил президенту, что не может быть и речи о том, чтобы мы пошли на то, что может расцениваться как предательство наших избирателей. Мы проводили кампанию как оппозиция и мы останемся в этой оппозиции решительным образом", - заявил Жакоб в эфире телеканала BFMTV по итогам встречи с Макроном.В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). В результате второго тура партия Макрона "Возрождение" даже в составе коалиции с тремя другими партиями не смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате. Вместо минимально необходимых 289 мандатов блок получил всего 245 из 577. Второе место заняла коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) под предводительством партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона с 131 местом. На третьем – крайне правая партия Ле Пен "Национальное объединение" с 89 мандатами. Правая партия "Республиканцы" оказалась на четвертом месте, получив 61 место в парламенте.Потеря абсолютного большинства означает, что теперь Макрон не сможет беспрепятственно проводить свои законодательные инициативы через нижнюю палату и через парламент в принципе, так как в верхней палате – Сенате – макронисты также не располагают большинством. Действующий премьер Франции Элизабет Борн после выборов сразу заявила, что партия "Вместе!" сразу же начнет пути формирования "активного большинства". При этом другие крупные блоки и партии, прошедшие в Нацсобрание, уже заявили, что намерены оставаться в оппозиции.

https://ria.ru/20220620/lepen-1796714058.html

https://ria.ru/20220620/ugroza-1796637977.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, французская партия "республиканцы" (les républicains), эммануэль макрон