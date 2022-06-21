https://ria.ru/20220621/frantsiya-1796951104.html

Макрон не принял отставку премьер-министра Борн

Макрон не принял отставку премьер-министра Борн - РИА Новости, 21.06.2022

Макрон не принял отставку премьер-министра Борн

Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала Эммануэлю Макрону прошение об отставке, но президент не принял его, сообщили в Елисейском дворце. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:06

2022-06-21T11:06

2022-06-21T11:08

в мире

элизабет борн

франция

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788874072_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_911169a564a65e76ec42790d2a2172d9.jpg

ПАРИЖ, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала Эммануэлю Макрону прошение об отставке, но президент не принял его, сообщили в Елисейском дворце.Как передаёт телеканал BFMTV со ссылкой на коммюнике, Макрон отказался принимать отставку Борн, "чтобы правительство продолжало выполнять свои задачи". Президент Франции намерен провести встречу с лидерами политических партий, чтобы найти "возможные конструктивные решения".В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). В результате второго тура партия Макрона "Возрождение" даже в составе коалиции с тремя другими партиями не смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате. Вместо минимально необходимых 289 мандатов блок получил всего 245 из 577. Второе место заняла коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) под предводительством партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона с 131 местом. На третьем – крайне правая партия Ле Пен "Национальное объединение" с 89 мандатами.Потеря абсолютного большинства означает, что теперь Макрон не сможет беспрепятственно проводить свои законодательные инициативы через нижнюю палату и через парламент в принципе, так как в верхней палате – Сенате – макронисты также не располагают большинством. Действующий премьер Франции Элизабет Борн после выборов сразу заявила, что партия "Вместе!" сразу же начнет пути формирования "активного большинства". При этом другие крупные блоки и партии, прошедшие в Нацсобрание, уже заявили, что намерены оставаться в оппозиции.

https://ria.ru/20220620/ugroza-1796637977.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, элизабет борн, франция, эммануэль макрон