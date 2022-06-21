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Макрон не принял отставку премьер-министра Борн - РИА Новости, 21.06.2022
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Макрон не принял отставку премьер-министра Борн
Макрон не принял отставку премьер-министра Борн - РИА Новости, 21.06.2022
Макрон не принял отставку премьер-министра Борн
Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала Эммануэлю Макрону прошение об отставке, но президент не принял его, сообщили в Елисейском дворце. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:06
2022-06-21T11:08
в мире
элизабет борн
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала Эммануэлю Макрону прошение об отставке, но президент не принял его, сообщили в Елисейском дворце.Как передаёт телеканал BFMTV со ссылкой на коммюнике, Макрон отказался принимать отставку Борн, "чтобы правительство продолжало выполнять свои задачи". Президент Франции намерен провести встречу с лидерами политических партий, чтобы найти "возможные конструктивные решения".В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). В результате второго тура партия Макрона "Возрождение" даже в составе коалиции с тремя другими партиями не смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате. Вместо минимально необходимых 289 мандатов блок получил всего 245 из 577. Второе место заняла коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) под предводительством партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона с 131 местом. На третьем – крайне правая партия Ле Пен "Национальное объединение" с 89 мандатами.Потеря абсолютного большинства означает, что теперь Макрон не сможет беспрепятственно проводить свои законодательные инициативы через нижнюю палату и через парламент в принципе, так как в верхней палате – Сенате – макронисты также не располагают большинством. Действующий премьер Франции Элизабет Борн после выборов сразу заявила, что партия "Вместе!" сразу же начнет пути формирования "активного большинства". При этом другие крупные блоки и партии, прошедшие в Нацсобрание, уже заявили, что намерены оставаться в оппозиции.
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в мире, элизабет борн, франция, эммануэль макрон
11:06 21.06.2022 (обновлено: 11:08 21.06.2022)
 
Макрон не принял отставку премьер-министра Борн

Макрон не принял отставку премьер-министра Борн по результатам парламентских выборов

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкЭлизабет Борн
Элизабет Борн - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Элизабет Борн . Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала Эммануэлю Макрону прошение об отставке, но президент не принял его, сообщили в Елисейском дворце.
Как передаёт телеканал BFMTV со ссылкой на коммюнике, Макрон отказался принимать отставку Борн, "чтобы правительство продолжало выполнять свои задачи". Президент Франции намерен провести встречу с лидерами политических партий, чтобы найти "возможные конструктивные решения".
В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). В результате второго тура партия Макрона "Возрождение" даже в составе коалиции с тремя другими партиями не смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате. Вместо минимально необходимых 289 мандатов блок получил всего 245 из 577. Второе место заняла коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) под предводительством партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона с 131 местом. На третьем – крайне правая партия Ле Пен "Национальное объединение" с 89 мандатами.
Потеря абсолютного большинства означает, что теперь Макрон не сможет беспрепятственно проводить свои законодательные инициативы через нижнюю палату и через парламент в принципе, так как в верхней палате – Сенате – макронисты также не располагают большинством. Действующий премьер Франции Элизабет Борн после выборов сразу заявила, что партия "Вместе!" сразу же начнет пути формирования "активного большинства". При этом другие крупные блоки и партии, прошедшие в Нацсобрание, уже заявили, что намерены оставаться в оппозиции.
Выступление премьер-министра Франции Элизабет Борн с речью о результатах парламентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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В миреЭлизабет БорнФранцияЭммануэль Макрон
 
 
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